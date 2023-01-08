 香港高鐵復運首日 超過六千名旅客搶搭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.01.2023

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时政风云

香港高鐵復運首日 超過六千名旅客搶搭

因疫情停運近3年的高速鐵路香港段週日（1月15日）恢復通車，運量踴躍，截至下午6時，已載客約6500人，有望振興香港旅遊業。中國解封後掀起搶藥潮，香港海關日前亦查獲兩起Covid-19藥物走私案。

中港通關後，許多中國旅客湧入香港旅遊（資料畫面）

中港通關後，許多中國旅客湧入香港旅遊（資料畫面）

（德國之聲中文網）繼日前香港取消入境隔離、放鬆旅行限制後，高速鐵路香港段的運務亦於週日（1月15日）復運，這香港段高鐵因疫情停運近3年以來首次通車。

中國鐵路12日於微博發布聲明，廣州、深圳地區往香港西九龍方向的跨境高鐵列車，15日起將逐步恢復運營。復運初期，日均開行高鐵動車組旅客列車38.5對，其中香港西九龍至廣州南8對、至廣州東6對、至深圳北10.5對、至福田14對。

高鐵香港列車運營商港鐵公司跨境運營負責人張志強表示，週日（15日）復運首日整體運作順暢、運量踴躍，截至上午10點、客流量約為1400人次，截至下午6時、已有約6500名跨境乘客使用服務，乘客數仍在持續累積中。路透社亦報導，車站的屏幕顯示，當日幾乎所有高鐵車票都售罄。

「過去三年，礙於疫情，以任何方式進入中國都不容易⋯⋯我已經很久沒能回家了。」33 歲、來自廣州的乘客李先生（Meng Lee，音譯）在香港西九龍站接受安檢時告訴路透社，香港高鐵的復運讓春節返鄉容易許多：「高鐵的復運給我們帶來了很多便利，也讓我們離家更近了。」

香港特區政府轄下的香港電台（RTHK）亦報導，有許多旅客都對高鐵的復運感到興奮，清晨6時，已有乘客在高鐵西九龍站搶搭首班開往深圳北的列車，亦有一名攜帶多件大型行李的旅客打算搭乘高鐵前往深圳北、再轉火車到上海，全程預計費時11小時，但因經高鐵往中國毋須在過關系統預約，因此選乘高鐵。

港鐵主席歐陽偉康告訴路透社，復運現階段僅針對短途旅行，目前尚不清楚何時恢復長途旅行。

中國鐵路及中國運輸及物流局長林世雄皆表示，高鐵票目前每日限額一萬張、往返各半，相關部門將根據客流情況，持續推進跨境高鐵的復運。

交通復甦能否重振香港觀光？

路透社報導，週六（14日）、高鐵通車前，前往澳門博弈中心的遊客人數超過55,000人，其中有約44,025 人來自中國本土、1萬多人來自香港，破迫疫情開始以來的最高單日入境人數紀錄，是交通網絡恢復的另一個跡象。

報導指出，此數據與每日遊客人數增加的趨勢一致，有望提振香港因之前的境管、清零措施而受挫的以旅遊業。

各項交通復甦有望帶動香港觀光（資料畫面）

各項交通復甦有望帶動香港觀光（資料畫面）

RTHK亦報導，有廣州的旅行社表示，有關乘坐高鐵前往港澳、尤其是香港的查詢量在疫情前僅佔1成，近日則提升至3、4成佔比，形容是爆發式的查詢量。

該旅行社的營銷中心副總經理車蔚君告訴RTHK，客戶對兩地通關消息反應熱烈，不少人已3年沒有到港，十分懷念香港的美食、購物及娛樂。該旅行社將在春節後，針對不同年齡層客戶推出旅遊團產品，疫情令民眾更關注健康，旅行社也會開發加插露營等戶外旅遊、養生路線產品。

香港明報社評則指出，疫情造成香港旅遊業冰封3年，直至去年9月底，香港實施「0+3」、逐步對外重開，旅遊業才初現曙光；但疫前每年訪港的數千萬旅客中，近八8成是都是中國「內地旅客」，入境核酸檢測以及陽性隔離風險造成香港「只通外地不通內地」的窘境，始終是旅遊業重啟的重大障礙，如今中港通關、香港防疫措施亦幾乎盡撤，旅遊業者均十分期待觀光復甦。

該社評亦評論，長達3年的疫情讓香港與世界在各方面都變化許多，香港的解封較亞洲其他競爭對手遲緩，不少大型盛事移師他國、國際航空樞紐地位亦有待重振，中國旅客消費及旅遊模式亦在不斷變化。香港可否如疫前，以「掃貨」購物及主題公園等景點作為吸客賣點，仍有待觀察。

海外客方面，短期內赴港旅遊的客源，預計將以東亞短途客為主；，歐美長途客的恢復情况，則須視國際航空業復原及香港口罩令撤除進度而定。另外，「串遊中國大陸」是香港吸引海外旅客的重要優勢，該社評期待中國與日韓的防疫紛爭落幕後，可引領另一波日韓復歸。

疫情帶來隱憂

中國上個月解除「清零政策」後，全國出現大規模染疫潮，中國衛健委週六（14日）才公告，近一個月內中國有近六萬名Covid-19感染者在醫院死亡，國際衛生專家更預測，中國今年可能有超過 100 萬人死於新冠肺炎。

高鐵香港段在這樣的疫情高峰下復運，又將迎來春節期間激增的旅行人口，讓民間輿論、專家評論都十分擔憂感染規模、範圍將進一步擴大。

港府亦表示，由於部分報導稱醫院普遍短缺Covid-19相關藥物，除在中國本土造成一波搶購潮外，香港海關11日、14日亦分別在國際機場的航空包裹及一名40歲男性家中，查獲了共380箱疑似走私的Covid-19相關藥物，估計價值50萬港幣（約64,000美元）。

據路透社報導，引起搶購的Covid-19藥物中，尤以輝瑞公司生產的Paxlovid需求量最大。

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（綜合報導）

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