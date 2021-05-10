香港驻台办暂停运作 台学者：为关闭驻港办铺路

（德国之声中文网）香港负责台港交流事务的政制及内地事务局周二（5月18日）突然宣布， 香港驻台湾经济贸易文化办事处即日起暂时停止运作。港府发言人表示，这一决定与台湾当前的疫情无关，但是没有做出更详细的说明。该局还表示，香港政府将“继续透过1823、1868热线及香港政府一站通网页，处理一般查询、香港居民在台求助个案，以及向台湾居民提供与香港相关资讯”。

台湾中央社报道称，香港驻台湾经济贸易文化办事处暂停运作与办事处主管无法取得台方工作签证有关。 香港方面消息人士透露，香港驻台办事处在先前主管任满返港之后，台湾方面一直不肯续发工作签证，因此香港只能暂停驻台办事处。

但是台湾方面的消息称，香港在台办事处主管任满返港之后，香港方面就一直没有指派接替人选，也没有再向台湾方面继续申请相关工作签证。

台湾陆委会周二做出回应称：“对于港府今做出暂时停止其在台办事处运作的决定，无论是基于何种原因，我方均予尊重。惟香港在台办事处系依据台港2011年互设办事处共识而成立，并已运作多年，今港府单方面做出此一决定，我方甚感遗憾。”陆委会还在声明中表示，台方驻港办事处人员仍会坚守岗位，持续运作，提供台港民众相关服务。

香港01报道称，今年年初港府驻台经贸办人员任满返港之后，香港政制及内地事务局曾对外表示，“两地人员往来因为疫情受到限制，故暂未能安排人员赴台接替”。报道指出，当时驻台办编制原有12名人员，4人由香港派遣，其余为台湾本地招聘人员。

台湾《自由时报》引述台湾成功大学政治系教授梁文韬的分析认为，香港暂停驻台办事处的运营“是为关闭台湾驻香港办事处铺路”。他说：“台湾驻香港办事处若被停掉，未来港台之间联系就会降低，未来要移民台湾的路可能都会中断，港府下一步就是持续不给续签，逼台湾驻港办事处非得关闭，能作主的驻港官员早晚都得回台，让你服务无法提供。”

大约一周前，台湾陆委会证实，台湾驻香港代表处目前仅剩的8名台籍驻港人员所持有的签证也都将在今年年底到期。台湾陆委会副主委邱垂正表示， 台湾方面“依规定向港方申请签证，但港方都迟不发给”。

去年7月，台湾驻港办事处代理处长高铭村因拒签“一中承诺书”，工作签证未获续签，被迫返台。此后台湾方面宣布，在香港驻台办事处人员工作签证期满时，也将不被续发签证。

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