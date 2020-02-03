香港首例新冠死亡 医护继续罢工要求全面封关

（德国之声中文网）该名男病人现年39岁,曾于1月21日乘搭高铁由香港抵达武汉,并于1月23日从长沙南站乘坐高铁返港,自1月29日起出现肌肉痛,31日开始发烧。前往伊利沙伯医院求医后入院接受隔离治疗,后又转送到玛嘉烈医院传染病中心。对这名病人的诊断显示，其呼吸道新型冠状病毒呈阳性反应。

据病人讲述，在内地期间没有到医疗机构、湿街市或海鲜市场,亦没有接触野生动物。患者妻子、兒女以及家佣均没有出现病徵,但该名男患者的72岁母亲在2月2日被确诊患病,成为香港首起本土人传人感染个案。

因周一(2月3日)与政府谈判破裂,香港医护继续发起罢工。周二下午两时起在沙田威尔斯亲王医院以及玛丽医院各有上百名医护手持抗议标语。在屯门医院外亦有人派白丝带和单张，呼吁其他医护加入罢工。

据《香港经济日报》报道，医管局联网服务总监杨谛冈周二接受香港商台访问时表示,各医院急症室今日(2月4日)早班有约100名医护人员无上班,当中有80多名护士,情况令人担忧。全港超过4400员工缺勤。

周一，巴士业职工会联盟也在Facebook帖文,宣布正在考虑加入罢工行列。他们批评政府拒绝全面封关,只将人流集中经深圳湾口岸及港珠澳大桥口岸入境,直接增加对巴士前线人员的威胁。巴士业职认为香港政府必须果断执行全面封关,限制任何国籍的旅客经中国疫区入境来港,堵截隐性患者将武汉肺炎病毒输入境内,从而确保医疗资源能应付本港的抗疫工作。

巴士业职工会联盟指,假如医护界罢工未能打动政府「拒绝全面封关」之决定,就保障业界从业员健康及公众利益着想;将开展筹备紧急会员大会表决通过罢工或工业行动。

香港特首林郑月娥於周二表示不全面封关，要照顾港人整体利益，因为香港与内地有紧密联系，一刀切措施有很大影响。在周四的记者会上，她未戴口罩，并要求政府部门尽量减少使用政府分派的口罩,以供应给医护人员及需接触病者的职员为首要考虑。

据香港电台报导,针对批评者对政府"封关"不作为的指责，林郑表示，封关措施并非「挤牙膏」,而是因应疫情应变,如果出入内地的本港居民人数依然无下降，政府会考虑更强硬措施管制跨境人流。

而与香港隔海相望的澳门周二宣布暂停博彩业和相关娱乐业,为期半个月,因新型冠状病毒在澳门可能出现本地人传人的情况。第九宗确诊个案，29岁女患者在银河酒店工作,认识第八宗确诊64岁女患者,两人曾相处约四小时,29岁女患者可能经此受感染。

实习记者：周正豪（综合报道）