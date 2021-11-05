香港颁布新法 收紧电影审查

（德国之声中文网）香港政府表示，新的电影审查条例将防范影片中出现"鼓动、美化或支持危害国家安全的内容"。该法授权香港政务司司长在认为某影片有悖国家安全利益时，可撤销该影片的播放许可。而违反该法的行为人，将被处于最高三年监禁或一百万港币的罚金。

商务及经济发展局局长邱腾华在立法会发言表示，修正电影审查条例的"目的简单直接，完善电影管理制，以有效防范及制止任何危险国家安全的行为。"

批评者则认为，该法将对香港影视业的活力造成负面影响。香港的影视工业享有很高的国际声誉，无论是李小龙的武打片，还是王家卫的文艺片，都曾产生全球影响。

香港浸会大学电影学院的吴国坤教授对路透社表示："将国家安全条款引入电影审查条例，无疑是一种政治审查。当局的做法很强硬，电影工业需要一段时间才可以适应。"

作为对2019年香港抗议浪潮的回应，去年北京开始在香港实施国安法。此后，香港大多数反对派政治家和活跃分子要么因各种罪名都投入监狱，要么逃出香港开始流亡生活。

当局明显加强了对教育、艺术、传媒和文化领域的管控：书商开展自我审查，影院下架了反映抗议活动的纪录片，一所大学取消了举办新闻摄影展的计划。泛民派报纸《苹果日报》则在今年六月的国安审查中宣告关闭。

今年虽然首度有香港出生的导演获得奥斯卡提名，但香港仍顺应北京要求没有现场直播奥斯卡奖的颁奖仪式，这是1969年以来的第一次。

当局否认他们开展的一系列行动是在打压公民社会，声称1997年香港主权回归以来，对香港自由权利的承诺一直得到了充分保障，但国家安全却是不可逾越的"红线"。

反映2019年香港抗议浪潮的记录长片《时代革命》，今年获邀在戛纳电影节首映。该片导演周冠威表示，新的审查条例限制了"创作自由"，因而将对香港电影业造成损害。周冠威对路透社表示："这将迫使电影人加强自我审查，营造一种人人自危的氛围。"

(路透社）

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