香港陷人权危机?　北京引经济数据反驳

(德国之声中文网) 国际特赦组织周三 (6月30日)发布报告表示，香港当局利用国安法来针对不同意见，并试图为「侵犯人权的审查、骚扰、逮捕和起诉」辩护。报告也说，基本权利在香港受到系统性的限制。

国际特赦组织亚太区域主任米什拉（Yamini Mishra）说：「在一年内，《香港国安法》使香港迅速走上了成为警察国家的道路，并为生活在那里的人们创造了一个人权紧急情况。」

她说：「最终，这一全面和压制性的立法有可能使这个城市成为一个越来越像中国大陆的人权荒地。」

在47页的报告中，国际人权组织引用了法院判决分析、法庭听证会记录和对活动人士的采访，得出结论认为该立法已被用于「进行广泛的侵犯人权行为」。

米什拉说，这项法律「已经感染了香港社会的每一个角落，并煽动了一种恐惧的气氛，迫使居民对他们所说的话、所发的推特以及他们的生活方式三思而后行。」

香港告别《苹果日报》 创办人黎智英 《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」

香港告别《苹果日报》 颠覆香港报界 为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。

香港告别《苹果日报》 拒绝被“染红” 该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

香港告别《苹果日报》 国安法紧箍咒 从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。

香港告别《苹果日报》 台湾停刊 2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。

香港告别《苹果日报》 逮捕高层 冻结资产 2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。

香港告别《苹果日报》 民众排队购买最后一份报 6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。



根据路透社的统计，在安全法实施的第一年，有100多人被捕，60多人被起诉。国际特赦组织说：「香港的《国家安全法》被用作遏制异议的虚假借口。」

国际特赦组织德国分部的亚洲专家伯格曼（Theresa Bergmann）说：「在过去的一年里，该法律使香港接近于一个警察国家，并创造了一种恐惧的气氛，社会的各个方面，从政治到文化、教育到媒体，都能感受到这种气氛。」

国际特赦组织呼吁当局撤销对行使人权的人士所有的指控，并呼吁联合国人权理事会就中国和香港的人权状况，安排一次紧急辩论。

北京在去年6月30日通过并在次日实施《香港国安法》，被认为颠覆、分裂、与外国势力勾结和恐怖主义的行为都会受到惩罚，最高可判处终身监禁。该法的出台是为了应对香港2019的大规模民主抗议活动，加强对于反对派的压制，使中国为香港铺上更加专制的道路。

当局表示，这项法律只会影响「极少数人」，并说在2019年几个月的「暴力抗议活动」之后，香港已经恢复稳定。官员表示，在这个人民权利和自由仍然受到保护，但并不是绝对的。

大多数备受瞩目的民主政治人物都根据这项新的法律或因与抗议有关的指控被逮捕或流亡海外。不过当局表示，所有的逮捕都是合法的，没有人可以凌驾于法律之上，无论其职业如何。

中港政府反驳

虽然人权团体和欧美国家炮声隆隆，中国外交部同一日回应，表示有关言论「纯属恶意歪曲抹黑之辞」。发言人汪文斌说:「数据显示，去年流入香港的资金规模高达500亿美元，港股IPO集资额位居世界第二，香港今年一季度本地生产总值同比增长7.9%。」

汪文斌引用国际货币基金组织表示香港国际金融中心地位不变，也说「进入香港的境外新闻媒体及从业者有增无减」。

香港前保安局长，新任政务司长李家超29日接受新华社专访也表示，「国安法实施一年以来，香港社会趋于稳定，百姓生活回归常态」，也说「中央施展治港『组合拳』维护香港繁荣稳定」。

他也对北京「提出完善香港选举制度」表示「非常感谢」。他说：「未来香港制定法律政策方面就没有各种障碍，可以认真的把香港的政策法律定好，在『爱国者治港』的理念下，共同努力使香港全面发展，老百姓安居乐业，经济民生就可以解决了。」

美议员推《香港人民自由和选择法案》

根据《立场新闻》报导，美国民主党众议员马利诺夫斯基(Tom Malinowski) 和共和党众议员金辛格(Adam Kinzinger) 再次提出《香港人民自由和选择法案2021》 (Hong Kong People's Freedom and Choice Act of 2021)」。

这个为面临逮捕的港人提供临时保护的法案去年未能通过，如今在《香港国安​​法》实施一周年前夕推出，希望为已经人在美国又害怕回港的香港人提供临时保护身分。法案中也会加快符合难民资格受迫港人的审批程序，并为有高等学位或美国大学学位的港人提供特殊类别的特殊签证。

(路透社、德新社等)

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