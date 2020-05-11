香港「限聚令」延至六四 支联会倡遍地开花

（德国之声中文网）香港防疫「限聚令」禁止在公众地方进行8人以上的聚集，禁令原定本周四（21日）届满，但港府周二（19日）宣布延长14天至6月4日。

最新届满日期刚好与六四31周年烛光晚会重叠，特首林郑月娥表示「不存在政治因素」，食物及衞生局局长陈肇始也称「限聚令」一向延长14天，整体考虑是公共卫生，「没有其他考虑」。她又重申本地传播链仍未中断，任何大型活动都不宜进行。

宗教聚会获豁免

值得注意的是，最新措施将豁免教堂丶庙宇丶清真寺内的宗教活动，但不能提供饮食，人数也要设上限，即处所可容纳人数的一半或以下。

有传媒在记者会上追问，为何可以放宽宗教活动，却不容许政治集会，民政事务局局长徐英伟回应指，宗教组织过去数周积极识别潜在风险，建议不同方式限制人数丶社交距离丶体温检测等。再被问到为何宗教活动只限室内举行丶不准户外举行时，徐英伟仅称室内更易控制人数和进行检测。

六四烛光晚会每年在港岛维园举行

支联会批港府趁疫打压

受「限聚令」影响，六四晚会估计难以取得警方发出的集会不反对通知书，也无法获主管公园和球场的康民署批出维园场地。

主办方支联会主席李卓人对德国之声表示，会推动「遍地开花」的方式延续30年来的六四晚会，「要让全世界看到维园依然有烛光」，但目前未有细节安排。被问到是否担心引发警民冲突时，他直言「警方反正也乱来，市民在商场逛街也会被搞」，并指自己有被检控的心理准备。

他斥林郑月娥称延长「限聚令」没有政治考虑是「睁大眼讲大话」，又质疑有关决定没有科学根据，只是「趁疫打压」，「为什么商业丶学校丶公开考试和宗教活动全部都放松，惟独政治活动不可以进行」？

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「一国两制」陨落

他续指，维园六四晚会举办了30年，今年中断将非常可惜和遗憾，同时象征「一国两制」的陨落。「1997年之前大家已经担心，香港会否有一天没有六四晚会？我们一年又一年证明没事，结果到今年出事了。」他估计，六四晚会只是港府禁制集会的开始，下半年多个「反送中」示威纪念日如6月9日丶6月12日丶7月31日丶8月31日等敏感日子，将持续受到打压。

香港近期示威重现，当地疫情逐渐减退，上月起连续23日没有本地新增病例，但零确诊记录于5月13日被切断，新增2名本地患者，目前累计确诊个案为1,056宗。根据港府的指标，「28日无本地新增病例」才算疫情结束，但此前已开考被视为「香港高考」的中学文凭试（DSE），并宣布中小学复课。