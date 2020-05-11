 香港「限聚令」延至六四 支联会倡遍地开花 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港「限聚令」延至六四 支联会倡遍地开花

港府否认延长「限聚令」有政治考虑，六四晚会主办方支联会则批评当局趁疫打压。每年在维园悼念六四的烛光，还有可能在今年31周年点起吗？

Hunderte Menschen demonstrieren vor Tiananmen-Jahrestag in Hongkong 4.6.2014 (PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images)

（德国之声中文网）香港防疫「限聚令」禁止在公众地方进行8人以上的聚集，禁令原定本周四（21日）届满，但港府周二（19日）宣布延长14天至6月4日。

最新届满日期刚好与六四31周年烛光晚会重叠，特首林郑月娥表示「不存在政治因素」，食物及衞生局局长陈肇始也称「限聚令」一向延长14天，整体考虑是公共卫生，「没有其他考虑」。她又重申本地传播链仍未中断，任何大型活动都不宜进行。

宗教聚会获豁免

值得注意的是，最新措施将豁免教堂丶庙宇丶清真寺内的宗教活动，但不能提供饮食，人数也要设上限，即处所可容纳人数的一半或以下。

有传媒在记者会上追问，为何可以放宽宗教活动，却不容许政治集会，民政事务局局长徐英伟回应指，宗教组织过去数周积极识别潜在风险，建议不同方式限制人数丶社交距离丶体温检测等。再被问到为何宗教活动只限室内举行丶不准户外举行时，徐英伟仅称室内更易控制人数和进行检测。

Hong Kong Gedenken an die Tienanmen Opfer 04.06.2013 (Getty Images)

六四烛光晚会每年在港岛维园举行

支联会批港府趁疫打压

受「限聚令」影响，六四晚会估计难以取得警方发出的集会不反对通知书，也无法获主管公园和球场的康民署批出维园场地。

主办方支联会主席李卓人对德国之声表示，会推动「遍地开花」的方式延续30年来的六四晚会，「要让全世界看到维园依然有烛光」，但目前未有细节安排。被问到是否担心引发警民冲突时，他直言「警方反正也乱来，市民在商场逛街也会被搞」，并指自己有被检控的心理准备。

他斥林郑月娥称延长「限聚令」没有政治考虑是「睁大眼讲大话」，又质疑有关决定没有科学根据，只是「趁疫打压」，「为什么商业丶学校丶公开考试和宗教活动全部都放松，惟独政治活动不可以进行」？

延伸阅读：天安门的鲜血推倒了柏林墙？

「一国两制」陨落

他续指，维园六四晚会举办了30年，今年中断将非常可惜和遗憾，同时象征「一国两制」的陨落。「1997年之前大家已经担心，香港会否有一天没有六四晚会？我们一年又一年证明没事，结果到今年出事了。」他估计，六四晚会只是港府禁制集会的开始，下半年多个「反送中」示威纪念日如6月9日丶6月12日丶7月31日丶8月31日等敏感日子，将持续受到打压。

香港近期示威重现，当地疫情逐渐减退，上月起连续23日没有本地新增病例，但零确诊记录于5月13日被切断，新增2名本地患者，目前累计确诊个案为1,056宗。根据港府的指标，「28日无本地新增病例」才算疫情结束，但此前已开考被视为「香港高考」的中学文凭试（DSE），并宣布中小学复课。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    维园烛光追思:人民不会忘记

    凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声

    香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）是每年维多利亚公园纪念八九民主烛光晚会的主办者。支联会表示，三十年前今夜，北京市民以死掩护在场的香港学生和记者，请求他们安全离开，把真相告诉全世界。香港市民谨记30年前内地同胞的嘱托，“三十年来，我们凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声，为被消失的屠杀事实，维护历史真相”。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP Photo/E. Kwok)

    维园烛光追思:人民不会忘记

    载入历史的时刻，大陆历史书中不见踪影

    组织方称，今年的活动有超过18万人参加，警方的数字为3万7千人。法新社报道说， 一些内地人今年也来到维园参加烛光晚会。一位来自北京的女性表示，当年她被家人带到天安门广场参加抗议活动，人们都说这一时刻会被载入历史，但如今，大陆历史书里根本不提“六四”。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun)

    维园烛光追思:人民不会忘记

    沉重的追思

    据报道，当地时间晚上8点20分左右，组织方带领在场人士向纪念碑三鞠躬，之后支联会主席何俊仁和年轻人一起点燃火炬。全体默哀一分钟后，会场播出了六四死难者王楠母亲张先玲的讲话。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP/K. Cheung)

    维园烛光追思:人民不会忘记

    洗刷国殇之柱

    洗刷国殇之柱是每年香港六四纪念活动的一个重要环节。这尊由丹麦雕塑家高志活（Jens Galschiøt）创作的雕塑高约7米，刻有多个身躯扭曲面容痛苦的人，象征着血腥镇压的死伤者。基座正面刻有中文“六四屠杀”以及“老人岂能够杀光年轻人”，背面刻有相应的英文字句。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    维园烛光追思:人民不会忘记

    不忘历史

    国殇之柱现永久性矗立在香港大学黄克兢楼平台。这一雕塑原本是铁锈色，2008年4月被漆上橙色，与乌克兰的橙色革命相呼应。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    维园烛光追思:人民不会忘记

    民主女神

    维园烛光晚会现场也竖起一尊民主女神像。1989年5月30日， 一尊高约10米的民主女神被立于天安门城楼南300米处，与毛泽东肖像遥相对望。数天后的六月四日，作为天安门事件标志的这件艺术品被戒严部队推倒。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    维园烛光追思:人民不会忘记

    坐满六个足球场

    维园烛光晚会上，人们高举烛光，倾听歌手黄耀明演唱的《回忆有罪》等歌曲。大会还播放短片《我是记者》。大会公布晚会出席人数超过总计18万人，创10年新高。


DW.COM

香港民主派15人提审 支联会：六四晚会继续抗争

上月被捕的15名知名民主派人士，在庭上批评港府政治检控。被告之一的支联会主席重申不会因此受威吓，将继续行使集会权利，包括如期进行六四晚会。 (19.05.2020)  

相关内容

Hongkong Anti Regierungsproteste flash mob

香港母亲节警民冲突   12岁学生记者被押 11.05.2020

警方以「限聚令」驱散群众并拘捕过百人，大批记者成为警方截查和武力制服的对象，更有未成年的学生记者被押走，记者协会表示极度愤怒。

Hongkong Internationaler Flughafen Proteste

“独检会”疑难产 香港“反送中”未解 11.05.2020

香港“反送中”示威接近1周年，风波仍未解。林郑月娥去年底承诺成立独立检讨委员会，一度打出「抗疫牌」不了了之，如今香港疫情减退，当局再祭出「经济牌」拖延。

Hongkong Uighuren Proteste

香港放宽防疫禁令   港澳办即发稿「除黑暴」 06.05.2020

香港疫情趋缓，港府松绑部分防疫措施，但延长「限聚令」2周，外界关注是否打压六四晚会等活动。港澳办则发稿批评「黑暴」在疫情稍缓时蠢蠢欲动，警告中央绝不会坐视不理。

广告

媒体看中国

G20 Gipfel in Hamburg | Trump & Jinping & Merkel (Reuters/K. Nietfeld)

德语媒体：德国人民竟然疏美亲中?!

最新民调显示，疫情期间，德国民众对中国的好感度上升，而对美国的好感度却下降。《法兰克福汇报》认为，德国人在国际政治方面实在太天真。《世界报》则警告，哪怕接受一个失足了的美国的领导，也比臣服于专制中国要好上一千倍。  