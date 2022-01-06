 香港防疫：国泰前空少因违反检疫规定遭捕 | 文化经纬 | DW | 18.01.2022

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香港防疫：国泰前空少因违反检疫规定遭捕

香港因奥密克戎而引发第五波疫情，舆论将矛头指向违反防疫规定，外出聚餐的两名国泰空少。目前两人已正式被港警逮捕起诉，并遭国泰开除，但愈趋严苛的防疫规定，也让机组人员的身心健康受到关注。

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香港国泰航空两名空少涉违反防疫规定而遭警方逮捕。若罪名成立，他们最高可能面临6个月的刑期。

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因为出现确诊案例，港区人大代表洪为民的生日宴会上的逾百宾客全须送检隔离，其中包括数十名高官和议员。有声音批评港府"只许高官赴宴，不许百姓堂食"。

香港政府与专家直言，香港已爆发第5波新冠疫情。港府宣布8日起禁止8国航班赴港14天，并於7日起禁止大型活动与15个场所营运。林郑月娥表示，香港与中国的通关事宜也会受影响。

如果奥密克戎感染浪潮呼啸而至，中国的大城市可能会一个接一个地进入封闭状态。德国《焦点》指出，届时疫情带来的后果和影响就不会仅局限于中国了，德国经济乃至世界经济都会品尝苦果。《每日邮报》关注到中美之间的“竞争、合作、对抗”关系，分析指出“能够为长期稳定的关系创造基础的是相互信任，可是中国和美国早已失去了这一基础”。

（德国之声中文网）香港警方周一（17日）以违反《预防及控制疾病规例》的罪名拘捕并起诉了两名前空少。港警指，他们在医学监察期间进行「不必要活动」丶外出聚餐，并在之後确诊奥密克戎（Omicron）。

警方并没有在声明内提到航空公司的名字。但港媒香港01比对公开资料发现，两名空少服务於国泰航空，他们去年12月底分别从纽约及芝加哥飞抵香港，并在医学监察期间涉违反检疫安排，出外聚餐。目前已有同餐厅的食客被发现染疫。

两名空少在痊愈丶离开医院後遭警方於17日拘捕并且落案起诉，两人现已被保释，案件将於2月9日进行审理。根据《预防及控制疾病规例》，一旦罪名成立，他们可能面临最高6个月的监禁和最高5,000港元（642美元）的罚款。

香港01报道，两人目前已遭国泰航空开除。

身心问题恐影响飞安

在奥密克戎引发香港第五波疫情之际，作为香港最主要的航空公司，国泰航空面临着将病毒带入社区的指控，而香港特首林郑月娥也两度要求对该公司展开调查。

星岛日报报道，林郑月娥18日对国泰空少事件表示，相关调查「不会不了了之」。

根据路透社获得的一份公司内部视频，国泰航空主席贺以礼（Patrick Healy）表示，该公司目前正与政府合作进行调查，调查的重点包括违反防疫规则的行为，以及机组人员在货运航班上的轮换流程。

如同中国大陆，香港正在实施严格的清零政策。国泰航空在2021年2月开始套用了一项闭环政策，要求机组人员在飞往中国以外地区时，在国外的时间皆必须待在酒店内丶维持隔离状态，并在回到香港後继续进行两周的隔离。

BG Die Welt im Griff von Corona

面临第五波疫情，香港政府收紧检疫规定，加强防堵。

现在，与飞航相关的检疫规则在奥密克戎变种病毒爆发後，更大幅度地收紧，其中，国泰航空便取消了1月的大部分客运及货运航班。

路透社报道，贺以礼说，2021年国泰的机组人员一共在香港的隔离酒店度过了62000多个夜晚。在去年前8个月的时间里，没有人感染COVID-19，且所有人都完整接种了疫苗。

对此，有匿名国泰机师向半岛电视台表示，严格的防疫规范已对机组人员身心健康造成影响，并进一步威胁飞航安全。

「在知道这些机组人员的经历後，我会让我的家人坐上国泰航空的飞机吗？我不会的。」这名机师说。

（综合报道）

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