香港“银髮族”游行 力挺年轻人

（德国之声中文网）大约2000名"银发族"游行者同时抨击警方上周日在沙田区粗暴对待示威者。那场抗议活动在大部分时间内和平进行，但最后警方与抗议者在新城市广场购物中心激烈冲突，造成数十人受伤，一名警员手指被咬断。警方最终逮捕40余人。

在周三（7月17日）的游行活动中，资深女艺人叶德娴表示警方不应对"手中没枪"、以和平方式表达不满的年轻示威者下重手。她对媒体表示，"他们是年轻人，他们是在做对的事情。为什么他们要受到不公对待？"她强调，香港局势演变到如今程度，特首林郑月娥应付最大责任。

游行过程中，叶德娴与其他几位老人手持"支持青年 守护香港"的横幅穿行港岛金融区。参与者普遍身着白衫黑裤，手持"绝不放弃"和"团结一致"的标语。还有部分年长者乘坐轮椅加入游行队伍。

"银发族"游行的诉求与此前多次示威活动基本一致：要求正式撤回修例、释放被关押的示威者并对警方暴力展开独立调查。

瑞典安全和发展政策研究所学者陈政伟表示，除非香港特区政府与民众开始具有实际意义的互动，回应包括实行普选等一系列诉求，否则示威者与警方的暴力冲突可能加剧。

他指出，"目前政府只是打嘴仗，……随着政治危机持续不断，香港政府解决问题会更加困难，而警民关系修复也会需要很长时间。这会导致香港社会和政府两败俱伤，而香港动荡对于北京而言永远不会是一个好消息。"

目前还有更多抗议活动仍在计划中，将令香港这一全球金融重镇的动荡局势持续。

抗议活动冲击旅游业

政治层面的影响仍在发酵，而持续不断的抗议浪潮对香港经济的冲击已经有所体现，旅游业更是首当其冲。

香港商务及经济发展局局长邱腾华周三表示，在过去的5到6个月中，香港贸易、零售和货运已经出现萧条，而最近更是观察到"消极信号"。他表示，三周前与旅游业者会晤，业内人士估计会有5%到10%的营业损失，而现在他们认为损失程度会更为严重。

香港工商联合会周三公布数字称，6月来自中国大陆的旅游团数量减少到5641个，而今年年初的月平均团数尚为7800个。

6月香港酒店入住率比去年同期下跌20%，7月预计同比下跌40%。香港是亚洲最受欢迎的旅游目的地之一。

香港财政司司长陈茂波周一（7月15日）表示，香港第二季度经济增长率会比第一季度有所下降，主要原因是中美贸易战影响。

他同时表示，目前还没有明显观察到抗议浪潮引发资本外流。不过， 他强调指出，暴力冲突会损害香港的国际形象。

石涛/凝炼（美联社，路透社）