香港“银发族”游行 力挺年轻人

（德国之声中文网）大约2000名"银发族"游行者同时抨击警方上周日在沙田区粗暴对待示威者。那场抗议活动在大部分时间内和平进行，但最后警方与抗议者在新城市广场购物中心激烈冲突，造成数十人受伤，一名警员手指被咬断。警方最终逮捕40余人。
在周三（7月17日）的游行活动中，资深女艺人叶德娴表示警方不应对"手中没枪"、以和平方式表达不满的年轻示威者下重手。她对媒体表示，"他们是年轻人，他们是在做对的事情。为什么他们要受到不公对待？"她强调，香港局势演变到如今程度，特首林郑月娥应付最大责任。
游行过程中，叶德娴与其他几位老人手持"支持青年 守护香港"的横幅穿行港岛金融区。参与者普遍身着白衫黑裤，手持"绝不放弃"和"团结一致"的标语。还有部分年长者乘坐轮椅加入游行队伍。
"银发族"游行的诉求与此前多次示威活动基本一致：要求正式撤回修例、释放被关押的示威者并对警方暴力展开独立调查。
瑞典安全和发展政策研究所学者陈政伟表示，除非香港特区政府与民众开始具有实际意义的互动，回应包括实行普选等一系列诉求，否则示威者与警方的暴力冲突可能加剧。
他指出，"目前政府只是打嘴仗，……随着政治危机持续不断，香港政府解决问题会更加困难，而警民关系修复也会需要很长时间。这会导致香港社会和政府两败俱伤，而香港动荡对于北京而言永远不会是一个好消息。"
目前还有更多抗议活动仍在计划中，将令香港这一全球金融重镇的动荡局势持续。
抗议活动冲击旅游业
政治层面的影响仍在发酵，而持续不断的抗议浪潮对香港经济的冲击已经有所体现，旅游业更是首当其冲。
香港商务及经济发展局局长邱腾华周三表示，在过去的5到6个月中，香港贸易、零售和货运已经出现萧条，而最近更是观察到"消极信号"。他表示，三周前与旅游业者会晤，业内人士估计会有5%到10%的营业损失，而现在他们认为损失程度会更为严重。
香港工商联合会周三公布数字称，6月来自中国大陆的旅游团数量减少到5641个，而今年年初的月平均团数尚为7800个。
6月香港酒店入住率比去年同期下跌20%，7月预计同比下跌40%。香港是亚洲最受欢迎的旅游目的地之一。
香港财政司司长陈茂波周一（7月15日）表示，香港第二季度经济增长率会比第一季度有所下降，主要原因是中美贸易战影响。
他同时表示，目前还没有明显观察到抗议浪潮引发资本外流。不过， 他强调指出，暴力冲突会损害香港的国际形象。
石涛/凝炼（美联社，路透社）
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香港年轻人为何投入「反送中」行列
「政治局势不断恶化」
22岁的泽琳娜刚从电影学院毕业。 对她来说，香港的政治情势不断恶化，而她与身边的朋友都很努力尽一己之力维护香港所拥有的一切。 她告诉路透社:「我有美国护照，所以照理来说，我随时都能选择离开香港。 但我仍希望我们能促成一些改变。 如果情况持续恶化，我会选择离开香港，但目前为止，我仍在这里持续替香港奋斗。 」
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「我们愿意为信念挺身而出」
23岁的林先生与母亲与四位姊妹同住一个屋檐下。 他向路透社表示，即便明知会失败，许多香港年轻人仍选择为信念挺身而出，而非眼睁睁看着香港的情况继续恶化。 他说，虽然香港年轻人愿意为理念奋斗，但有时也很难保持正面乐观的态度。 他表示:「我有时候也想或许应该赶快放弃抵抗，选择移民到别的国家。 」
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「高房价迫使我考虑移民」
26岁的约翰是从顶尖大学毕业的高材生，但毕业两年的他，却因为得偿还学贷与供养父母，导致他无多余的钱去买属于自己的公寓。 他告诉路透社:「令我气愤的是香港政府准许中国投资客买走有限的土地，而房仲也把房价调涨到一般香港人无法负担的程度。 我目前很认真的在考虑移民新加坡或泰国的可能性，因为我对香港的未来已感到十分失望。 」
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「我们需要有个民选的特首」
23岁的彼得是名创业家，而他与父亲同住一间仅5平方米的房间。 他认为香港政府近年来推动的许多政策让越来越多中国人能移居香港。 他告诉路透社:「如同中国政府在西藏、广东或新疆推动的移民政策，香港政府正试图透过推动大湾区来强制推行香港与中国之间的文化融合。 我觉得，香港需要一个真正民选的特首，因为这是中国在香港主权移交前向国际社会做出的承诺。 如果没有真正民选的特首，香港政府将永远推出符合中国利益的政策。 」
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「我需要赚更多钱」
21岁的鲁卡还是名学生，但她目前已展开一周工作七天的生活。 她告诉路透社:「我不断工作是为了能存钱买属于自己的公寓。 我除了有份固定的办公室工作外，也兼差家教。 我必须赚更多钱来付学费及支持我的家人。 我们这个世代的香港人每天面临各种不同的压力，而我希望香港的下一代不需要面对这样的压力。 」
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「集结力量才能改变现状」
29岁的李先生是名音乐家，而对他而言，雨伞运动让他理解单纯透过一场社会运动，无法改变香港的现状。 他告诉路透社:「唯有集结许多人的力量与努力，才能改变香港的现状。 我很怕有一天我无法再阅读某些书籍或是唱特定的歌曲。 然而，我同时又认为艺术与音乐比很多东西来的更强大。 如果我透过音乐来表达香港的现状以及我们该奋斗的目标，那么音乐对香港来说就会变得十分重要。 」
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「28年后的香港会是什么样的面貌?」
22岁的梁小姐目前是名仍在就学的法学院学生。 她认为，不少香港人因为一国两制的50年期限而对香港的未来感到担忧。 她说:「中国会让香港维持现状，还是他们会试图把香港变成另一个中国城市? 对我们来说，预测香港的未来是令人害怕的一件事。 原先我们期望能获得真普选，但现在香港的政治情势不断恶化。 我们现在不但没有真普选的权利，中国在香港的政治影响力也越来越强。 」
作者: William Yang