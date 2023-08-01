香港遭遇“黑色暴雨” 大水倾城

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受台风海葵的影响，香港9月7日夜间降暴雨，雨量创下有记录以来的最高。多地街道、地铁站、地下车库和商场被淹。周五（9月8日）警方称已有两人遇难。
香港9月7日晚11时至午夜12时记录一小时雨量为158.1毫米，创下自1884年有记录以來的最高。香港天文台7日晚先发出的黃色暴雨警報，在兩小時內迅速升級至黑色暴雨警戒。
香港岛、九龙和新界局部地区自周四晚间起已录得超过200毫米降雨，超过了整个城市在以往某些月份的降雨总量。市内多处街道、商场和地铁站被水淹没。
黃大仙是重灾区之一。黃大仙港铁站、黃大仙中心被大水灌入，购物中心內的地下街被淹了半层。黃大仙的街头水深及腰。连接香港岛和北部九龙半岛的重要海底隧道也被水淹浸。
港府周五宣布学校停课，股市停开，并敦促上班人士非必要不启程上班，同时要求各企业雇主不要强迫雇员赴办公室上班。
暴雨还引发泥石流灾害。当局表示，已接获至少20宗山泥倾泻报告。香港医管局称，至少已有110人在本次“黑雨”期间受伤送院，2人死亡。
由于大水侵蚀地基，港岛一处道路次日出现塌陷，有厢型休旅车行驶此路段时坠入泥坑。幸未造成人员伤亡。
受极端天气影响，香港红十会表示，血库存量已经降到极低水平，仅余4日存量，该机构呼吁民众积极献血。与此同时，暴雨天气也在深圳等地造成破坏。
超强台风“苏拉”袭过香港过后，已登陆广东省多地。一些城市采取停课、停运等措施应对，逾90万人被迫疏散。香港部分地区依然持续大雨，近50人因台风受伤被送往医院。
夏季酷热过后，洪水接踵而至。希腊、土耳其和保加利亚遭遇暴雨袭击，已造成至少七人死亡。
因强台风“苏拉”来袭，香港和广东一些城市本周五社会生活暂时停摆。广东的航空和铁路客运受阻。与此同时，美国东南沿海也受到飓风的袭击。
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