 香港遭遇“黑色暴雨” 大水倾城 | 所有节目 | DW | 08.09.2023

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科技环境

香港遭遇“黑色暴雨” 大水倾城

受台风海葵的影响，香港9月7日夜间降暴雨，雨量创下有记录以来的最高。多地街道、地铁站、地下车库和商场被淹。周五（9月8日）警方称已有两人遇难。

  • 香港9月7日晚11时至午夜12时记录一小时雨量为158.1毫米，创下自1884年有记录以來的最高。香港天文台7日晚先发出的黃色暴雨警報，在兩小時內迅速升級至黑色暴雨警戒。

    黑色警报

    香港9月7日晚11时至午夜12时记录一小时雨量为158.1毫米，创下自1884年有记录以來的最高。香港天文台7日晚先发出的黃色暴雨警報，在兩小時內迅速升級至黑色暴雨警戒。

  • 香港岛、九龙和新界局部地区自周四晚间起已录得超过200毫米降雨，超过了整个城市在以往某些月份的降雨总量。市内多处街道、商场和地铁站被水淹没。

    一片泽国

    香港岛、九龙和新界局部地区自周四晚间起已录得超过200毫米降雨，超过了整个城市在以往某些月份的降雨总量。市内多处街道、商场和地铁站被水淹没。

  • 黃大仙是重灾区之一。黃大仙港铁站、黃大仙中心被大水灌入，购物中心內的地下街被淹了半层。黃大仙的街头水深及腰。连接香港岛和北部九龙半岛的重要海底隧道也被水淹浸。

    重灾区：黄大仙

    黃大仙是重灾区之一。黃大仙港铁站、黃大仙中心被大水灌入，购物中心內的地下街被淹了半层。黃大仙的街头水深及腰。连接香港岛和北部九龙半岛的重要海底隧道也被水淹浸。

  • 港府周五宣布学校停课，股市停开，并敦促上班人士非必要不启程上班，同时要求各企业雇主不要强迫雇员赴办公室上班。

    非必要不上班

    港府周五宣布学校停课，股市停开，并敦促上班人士非必要不启程上班，同时要求各企业雇主不要强迫雇员赴办公室上班。

  • 暴雨还引发泥石流灾害。当局表示，已接获至少20宗山泥倾泻报告。香港医管局称，至少已有110人在本次“黑雨”期间受伤送院，2人死亡。

    泥石俱下

    暴雨还引发泥石流灾害。当局表示，已接获至少20宗山泥倾泻报告。香港医管局称，至少已有110人在本次“黑雨”期间受伤送院，2人死亡。

  • 由于大水侵蚀地基，港岛一处道路次日出现塌陷，有厢型休旅车行驶此路段时坠入泥坑。

    道路塌陷

    由于大水侵蚀地基，港岛一处道路次日出现塌陷，有厢型休旅车行驶此路段时坠入泥坑。幸未造成人员伤亡。


  • 香港9月7日晚11时至午夜12时记录一小时雨量为158.1毫米，创下自1884年有记录以來的最高。香港天文台7日晚先发出的黃色暴雨警報，在兩小時內迅速升級至黑色暴雨警戒。

    黑色警报

    香港9月7日晚11时至午夜12时记录一小时雨量为158.1毫米，创下自1884年有记录以來的最高。香港天文台7日晚先发出的黃色暴雨警報，在兩小時內迅速升級至黑色暴雨警戒。

  • 香港岛、九龙和新界局部地区自周四晚间起已录得超过200毫米降雨，超过了整个城市在以往某些月份的降雨总量。市内多处街道、商场和地铁站被水淹没。

    一片泽国

    香港岛、九龙和新界局部地区自周四晚间起已录得超过200毫米降雨，超过了整个城市在以往某些月份的降雨总量。市内多处街道、商场和地铁站被水淹没。

  • 黃大仙是重灾区之一。黃大仙港铁站、黃大仙中心被大水灌入，购物中心內的地下街被淹了半层。黃大仙的街头水深及腰。连接香港岛和北部九龙半岛的重要海底隧道也被水淹浸。

    重灾区：黄大仙

    黃大仙是重灾区之一。黃大仙港铁站、黃大仙中心被大水灌入，购物中心內的地下街被淹了半层。黃大仙的街头水深及腰。连接香港岛和北部九龙半岛的重要海底隧道也被水淹浸。

  • 港府周五宣布学校停课，股市停开，并敦促上班人士非必要不启程上班，同时要求各企业雇主不要强迫雇员赴办公室上班。

    非必要不上班

    港府周五宣布学校停课，股市停开，并敦促上班人士非必要不启程上班，同时要求各企业雇主不要强迫雇员赴办公室上班。

  • 暴雨还引发泥石流灾害。当局表示，已接获至少20宗山泥倾泻报告。香港医管局称，至少已有110人在本次“黑雨”期间受伤送院，2人死亡。

    泥石俱下

    暴雨还引发泥石流灾害。当局表示，已接获至少20宗山泥倾泻报告。香港医管局称，至少已有110人在本次“黑雨”期间受伤送院，2人死亡。

  • 由于大水侵蚀地基，港岛一处道路次日出现塌陷，有厢型休旅车行驶此路段时坠入泥坑。

    道路塌陷

    由于大水侵蚀地基，港岛一处道路次日出现塌陷，有厢型休旅车行驶此路段时坠入泥坑。幸未造成人员伤亡。


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