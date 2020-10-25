香港逮捕案频传 台陆委会: 国安法无限上纲

(德国之声中文网) 面对近日泛民派议员被捕消息频传，再加上香港网路电台主持人涉嫌违反《国安法》被捕，台湾负责中国大陆事务的机构陆委会22日发表声明说: 「针对港府近期对媒体、校园学生及政界人士进行的一连串搜索逮捕，不断将国安无限上纲，已严重剥夺及侵犯港人的自由及人权，我方和国际社会同表关切忧心。」

陆委会表示，香港政府一再利用法律手段打压异见，只会使民心愈离愈远，不仅无助于当地社会的稳定，更损及香港国际金融中心的地位，呼吁相关方面应加以克制，放弃胁迫打压行为，勿一再自陷于损人不利己的恶性循环。

天水围区议员王百羽在22日和九龙区亿元李轩朗被捕

22日稍早，香港泛民主派、香港天水围区议员王百羽及九龙城区议员李轩朗清晨被港警商业罪案调查科逮捕。据港媒报导，两人合组团队在今年9月初选立法会「超级区议会」议席，选举总支出约489万元，当中450万元由「U Made This」创意公司捐赠，被建制派质疑申报天价开支以进行诈骗。

网台主持人涉嫌违反国安法被捕

21日早上，香港网路电台「D100 Radio」主持人「傑斯」因发起资助在台港人助学募款计划，遭到香港警察以涉嫌违反《国安法》第21条「资助他人分裂国家罪」及「洗黑钱罪」拘捕。除了傑斯本人以外，他的妻子与一名利姓女助理也被逮捕。港媒报导，傑斯在当天由警察押送到北角警署，妻子被扣押到西区警署。

《香港01》21日报导，下午三点多警方承认以违反《国安法》与洗黑钱两罪名逮捕了1男2女。国安法21条规定，任何人如煽动、协助、教唆，以金钱或者其他资助他人分裂国家，即属犯罪，情节较重的处以五年以上至十年以下有期徒刑；情节较轻者处以五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

香港苹果日报21日报导，晚上八点多傑斯的律师黄国桐步出警署，傑斯其后因身体不适，在警员陪同下，以黑色铁链缠腰锁手押解前往玛丽医院检查。

根据《香港01》报导，今年2月22日傑斯推出「千个爸妈，台湾助学」众筹计划，声称所筹款项会用作支援因示威离港人士。傑斯在2月称自己为促成计划，曾亲自到台湾与其他组织接洽，以及制定意向书。报导称，根据傑斯所言，计划涉及的5到6个组织，其中1个是香港组织，其余都是台湾组织，他也会知会「612抗争基金」有相关计划。

《立场新闻》报导，当时傑斯称自己不会收取任何行政费用，收集来的资金都会用做「在台手足」的学费、生活费、医疗费，也会安排当地人手为他们提供心理、就学等生活辅导，为他们寻找寄宿家庭，适应在台生活。短期目标是让这些人在台湾读书，长期是希望他们在台湾工作与长期居留。

《无线新闻》21日引述消息报导，警方怀疑透过网上众筹方式筹集约1400万元，当中一半资助「台独」组织，涉及违反分裂国家罪，又另怀疑三人私吞余下700万元，部份用来购买股票，涉及洗黑钱。

傑斯为 D100 Radio 节目《北京饭店》、《三点维权》、《上纲上线》及《长 Q 直进》的主持，另设有自己的网络频道，其节目内容主要围绕中港时事。傑斯被捕后，脸书专页上贴出公告，《傑斯频道》、《不上频道》等节目将暂时停止运作直至另行通知。

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