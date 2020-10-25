香港逮捕案频传 台陆委会: 国安无限上纲

(德国之声中文网) 面对近日泛民派议员被捕消息频传，再加上香港网路电台主持人涉嫌违反《国安法》被捕，台湾负责中国大陆事务的机构陆委会22日发表声明说: 「针对港府近期对媒体、校园学生及政界人士进行的一连串搜索逮捕，不断将国安无限上纲，已严重剥夺及侵犯港人的自由及人权，我方和国际社会同表关切忧心。」

陆委会表示，香港政府一再利用法律手段打压异见，只会使民心愈离愈远，不仅无助于当地社会的稳定，更损及香港国际金融中心的地位，呼吁相关方面应加以克制，放弃胁迫打压行为，勿一再自陷于损人不利己的恶性循环。

天水围区议员王百羽在22日和九龙区亿元李轩朗被捕

22日稍早，香港泛民主派、香港天水围区议员王百羽及九龙城区议员李轩朗清晨被港警商业罪案调查科逮捕。据港媒报导，两人合组团队在今年9月初选立法会「超级区议会」议席，选举总支出约489万元，当中450万元由「U Made This」创意公司捐赠，被建制派质疑申报天价开支以进行诈骗。

网台主持人涉嫌违反国安法被捕

21日早上，香港网路电台「D100 Radio」主持人「傑斯」因发起资助在台港人助学募款计划，遭到香港警察以涉嫌违反《国安法》第21条「资助他人分裂国家罪」及「洗黑钱罪」拘捕。除了傑斯本人以外，他的妻子与一名利姓女助理也被逮捕。港媒报导，傑斯在当天由警察押送到北角警署，妻子被扣押到西区警署。

《香港01》21日报导，下午三点多警方承认以违反《国安法》与洗黑钱两罪名逮捕了1男2女。国安法21条规定，任何人如煽动、协助、教唆，以金钱或者其他资助他人分裂国家，即属犯罪，情节较重的处以五年以上至十年以下有期徒刑；情节较轻者处以五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

香港苹果日报21日报导，晚上八点多傑斯的律师黄国桐步出警署，傑斯其后因身体不适，在警员陪同下，以黑色铁链缠腰锁手押解前往玛丽医院检查。

根据《香港01》报导，今年2月22日傑斯推出「千个爸妈，台湾助学」众筹计划，声称所筹款项会用作支援因示威离港人士。傑斯在2月称自己为促成计划，曾亲自到台湾与其他组织接洽，以及制定意向书。报导称，根据傑斯所言，计划涉及的5到6个组织，其中1个是香港组织，其余都是台湾组织，他也会知会「612抗争基金」有相关计划。

《立场新闻》报导，当时傑斯称自己不会收取任何行政费用，收集来的资金都会用做「在台手足」的学费、生活费、医疗费，也会安排当地人手为他们提供心理、就学等生活辅导，为他们寻找寄宿家庭，适应在台生活。短期目标是让这些人在台湾读书，长期是希望他们在台湾工作与长期居留。

《无线新闻》21日引述消息报导，警方怀疑透过网上众筹方式筹集约1400万元，当中一半资助「台独」组织，涉及违反分裂国家罪，又另怀疑三人私吞余下700万元，部份用来购买股票，涉及洗黑钱。

傑斯为 D100 Radio 节目《北京饭店》、《三点维权》、《上纲上线》及《长 Q 直进》的主持，另设有自己的网络频道，其节目内容主要围绕中港时事。傑斯被捕后，脸书专页上贴出公告，《傑斯频道》、《不上频道》等节目将暂时停止运作直至另行通知。

《国安法》在香港的第一个冬天 两区议员涉选举舞弊被捕 11月22日，香港天水围区议员王百羽及九龙城区议员李轩朗以及另外一人清晨被港警逮捕，理由为两人涉嫌诈取选举资助。此外，两人组成的团体选举总支出约489万元，被建制派质疑申报天价开支以进行诈骗。图为王百羽。

《国安法》在香港的第一个冬天 黄之锋等三人出庭后被还押 11月23日，前香港众志的成员黄之锋丶周庭与林朗彦继续接受2019年6月21日包围香港警察总部案件的审判。三人必须还押并等候12月2日下午2点30分的正式判刑。这是周庭首次遭刑事检控，也是她首次被法庭下令还押。

《国安法》在香港的第一个冬天 「臭水事件」三立法会议员被捕 11月18日，朱凱廸、許智峯及陳志全等三名前立法会议员先后被警方上门拘捕，理由是在今年5月28日和6月4日向立法会主席台投掷恶臭液体，涉嫌违反《立法会﹝权力及特权﹞条例》中的藐视罪及香港法例第212章《侵害人身罪条例》中的「意图使他人受损害、精神受创或恼怒而企图施用有害物品罪」。图为许智峯走出警署。

《国安法》在香港的第一个冬天 四民主派立法会议员被DQ 11月11日，港府宣布按照全国人大常委会决定，4名民主派立法会议员即时丧失议员资格，由左至右分别为郭荣铿、杨岳桥、郭家麒及梁继昌。立法会议员胡志伟批评北京彻底放弃《基本法》和“一国两制，令立法会变成一言堂。

《国安法》在香港的第一个冬天 民主派立法会议员集体辞职 为了抗议港府DQ四名立法会议员，另外15名民主派议员宣布集体辞职。11月12日，立法会秘书处称已收到全部15名表示会总辞的泛民议员的辞职信，但除了许智峯和毛孟静辞职则于12、13日凌晨起生效，其余13人辞职日都于12月1日生效。

《国安法》在香港的第一个冬天 锺翰林寻求庇护前被捕 10月27日，香港社运人士、「学生动源」前召集人锺翰林在寻求美国庇护前夕被捕，港警称理由是他8月起在社交平台發表内容涉嫌煽动他人分裂国家，违反《香港国安法》。锺翰林也是7月29日被以《香港国安法》罪名逮捕的4名学生之一，也是港警国安处成立后第一批被拘捕的人士。

《国安法》在香港的第一个冬天 罗冠聪在柏林挺香港 9月1日，中国外长王毅访问德国时，香港民主人士罗冠聪在柏林的德国外交部外发起示威，呼吁德国就助香港示威者，也呼吁欧盟正视人权议题，对中国涉及侵犯人权的官员实施制裁。 作者: 张慈 （综合报道）



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