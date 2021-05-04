香港通过公职条例草案 考验区议员「爱国心」

(德国之声中文网) 香港立法会周三（12日）三读通过《2021年公职条例草案》，规范区议员必须宣誓拥护香港《基本法》以及效忠香港特区，若宣誓後有「不爱国」行为，则将被立刻暂停职务。

周三，该《公职条例草案》在香港立法会以40票赞成丶1票反对通过，这个扩大规范区议员宣誓的法律预计在5月21日生效。《苹果日报》报导，香港政府最快会在5月底到6月之间安排区议员宣誓。

先前，香港《基本法》仅规定香港特首丶主要官员丶立法会议员和法官宣示拥护基本法和效忠特区，并未要求区议员宣誓。

中国官媒央视网指，该草案列出违反宣誓要求的9条「负面清单」红线， 其中包括一系列「不爱国」的行为，比如：进行危害「国家」的活动丶拒绝承认中国对香港特区拥有并行使主权丶拒绝承认香港特区作为中国一个地方行政区域的宪制地位丶宣扬或者支持「港独」丶寻求外国政府或组织干预香港特区事务等。

如有违誓，律政司司长将提出法律程序，有关公职人员或议员会立即暂停职务，并由法庭裁定是否取消公职或议员资格。一旦法院裁定议员违反誓言，该议员5年内不得再参选。

香港的政制及内地事务局局长曾国衞先前曾表示，爱国，但不爱丶不尊重丶甚至破坏中国共产党带领的国家本质特徵，这说不过去。

20多名区议员辞职

香港电台报导指出，最近几个月有超过20名区议员辞职，有些是因为不愿意宣誓，有些则是在去年6月香港实施《国家安全法》被拘留後辞职。

已辞任香港中西区区议员的梁晃维先前接受德国之声访问时表示：「香港的民主派与公民社会必须明白港府未来不会接受体制内有支持民主价值的反对势力，所以民主派应该一起找寻未来能延续反对势力的方法。」

民主派的现任西贡区议员陈嘉琳曾对德国之声说：「一旦修例通过後，违反誓言将会成为一个罪行，所以很多区议员都有他们自己的考量，但很明显的，港府希望透过这波修例淘汰掉敢公开发言的区议员。」

法新社指，香港当局也在起草另一套法案，该法案将授权一个委员会，让其得以在警方情报部门的协助下，审查所有参选人是否对国家安全构成威胁。

（法新社丶香港《苹果日报》丶香港电台等）

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