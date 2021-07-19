 香港选委会选举：民主派近乎绝迹 警力多于选民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.09.2021

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香港选委会选举：民主派近乎绝迹 警力多于选民

香港举行选举委员会界别分组选举。这是北京称“完善香港特区选举制度”后的首场选举，因为选民少、竞争低，有人将其形容为“小圈子选举”。

Hongkong Lokalwahlen 2021

（德国之声中文网）香港周日（9月19日）举行选举委员会界别分组选举。这是今年3月中国全国人大常委会大幅修改香港选举制度之后的首场选举，将影响今年12月的立法会选举和明年3月的特首选举。

香港行政长官林郑月娥当天表示，这场选举有重大意义，“过往议会一段长时间泛政治化，某程度窒碍香港发展”。

据香港警务处处长萧泽颐介绍，警方会部署5000至6000警方作高姿态巡逻，确保选委会选举公平公正安全下进行。而此次选举合资格选民人数只有近4900人，警方部署的警力由此多于可投票人数。对此，林郑月娥周日解释道：当局因应评估而调动人手是职责所在。

缺乏竞争

今年3月11日，中国人大会议通过《关于完善香港特别行政区选举制度的决定》。根据该决定，香港行政长官选举委员会由1200人增加至1500人，其中包含港区全国人大代表、港区全国政协委员等类别，以此确保中央政府定义的“爱国者”占选委会中的多数。选制改革也扩大了选委会的功能，除了负责推举特首外，也可以提名全部的立法会候选人，以及选出部分香港立法会议员。

周日的选举中，1500席选举委员只有364席须经投票产生，其他均为各界别自动提名产生或团体内推选，由此缺乏竞争。而角逐这300多个席位的候选人中，绝大部份都是建制派，民主派今年几乎绝迹。

Hongkong Lokalwahlen 2021 Protest

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中大政治与行政学系副教授马岳上个月向香港媒体分析，今次选委会选举几乎没有竞争可言，而且没有民主派人士参选，加上选民人数大减，即使有组别出现竞争，对大局影响不大。这名专门研究香港选举的教授还指出，民主派不参选今次的选委会选举属意料之内，即使参选，亦难取得188个的行政长官候选人提名门槛，对特首选战没有影响力，参选意义不大。

“牢牢掌握在爱国者手中”

对于“小圈子选举”的说法，香港政制及内地事务局局长曾国卫表示完全不同意，他指出，希望做到符合香港实际情况的民主制度，并非一味追求人数多、竞争激烈情况，只要能实现爱国者治港等，才是适合香港的优质民主制度。

香港中联办网站周六转载了中国官媒新华社一篇题为“反中乱港者出局是铁的底线”的评论文章。文章指出，这场选举标志着落实“爱国爱港者治港，反中乱港者出局”迈出坚实一步，“一国两制”的香港实践开启崭新篇章。为此，文章强调，必须确保选举委员会选举依法顺利进行，确保“选举委员会牢牢掌握在爱国者手中”。

周日的投票从早上9点起开始，至傍晚6点结束。选管会主席冯骅当天表示，希望在午夜左右会有投票结果。

综合报导


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