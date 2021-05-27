香港选举委员会选民登记 合格选举人数量骤减

（德国之声中文网）在爱国者治港的原则下，香港选举委员会界别分组选举人从2016年的24万6440人，下降到此次的7891人，此数据引用自香港选举事务处上周日的一份声明。香港自由新闻网指出，今年的合格选举人登记人数和2016年相比，骤减了97%。经重新登记后，此次册上有7891人成为选委会各界别分组的选举人，其中分别有2547名个人选举人和5344名团体选举人。

法广报导，选举人大跌的界别分组，多属于从个人票转为团体票的界别，例如「会计界」、「医学及卫生服务界」和「社会福利界」都是类似情形。这些界别原来都是民主派天下。

选举委员会的成员必须是香港永久性公民，負責提名行政長官選舉候選人及選出行政長官、選出其中40名立法會議員，以及提名立法會選舉候選人等事宜。选举委员会由五个主界别、40個界別分組組成。

修法使议席构成改变、立法会权力扩大

全国人大在今年3月通过《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》，除了增加更多立法会席次之外，也大幅修改议席构成。在过去，立法会唯一的任务是选举香港行政长官，但其权力在今年3月新法通过后，得到了极大的扩展。除了立法会议席由70席增加至90席，该决定还要求设立「候选人资格审查委员会」，以负责审查并确认选举委员会委员的候选人、立法会议员候选人与行政长官候选人的资格，只有通过「爱国者测试」的香港公民才能参加选举。选举委员会的成员从1200人增加到1500人，其中包含港区全国人大代表、港区全国政协委员等类别，以此确保中央政府定义的「爱国者」占选委会中的多数。

「重点宣传爱国者治港」，学者忧压缩参政空间

香港电台报导则指出，近日有议员在立法会政制事务委员会上建议，应重点宣传爱国者治港原则。香港政制及内地事务局副秘书长陈洁玲表示，同意要加强宣传，未来将会和媒体合作。一些学者认为，选举改革将更加限缩不同立场议员的参政空间，并让选举制度更有利于建制派。

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（KNA、HKFP、RTHK、RFI）

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