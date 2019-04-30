 香港《逃犯条例》引立法会冲突 民主、建制大打出手 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2019

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时政风云

香港《逃犯条例》引立法会冲突 民主、建制大打出手

关于《逃犯条例》修订草案的争议在香港不断升级，甚至演变成了肢体冲突：民主和建制两派议员周六在立法会“争夺阵地”的过程中发生推撞，导致数名议员受伤。立法会秘书处宣布下周二重新开会，选举相关条例修例草案委员会主席。

Hongkong Auseinandersetzungen im Parlament | Wu Chi-wai (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

香港民主党主席胡志伟

（德国之声中文网）发生在周六的立法会肢体冲突中，有四名议员受伤。混乱局面源于民主派议员和建制派议员之间就《逃犯条例》修例法案的争议。该法案旨在允许将涉嫌刑事犯罪的香港人移交中国大陆。

根据香港苹果日报在线版的报道，立法会民主派和建制派各自认可审议《逃犯条例》修例法案委员会在周六上午开会，两派分别定于相同地点相差半小时开会。从前一天夜里就彻夜留守的泛民派率先于早晨8点半在会议室开会，半小时后建制派试图进入同一间会议室，两派在会议室外的走廊一路推撞，一度出现肢体冲突，多名议员倒地受伤，其中新民主同盟议员范国威被担架抬走送去医院接受救治，民建联议员陈恒镔则臂膀受伤被缠上了纱布。最后建制派会议被迫终止。

Hongkong Auseinandersetzungen im Parlament (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

民主和建制两派分别指责对方实施"暴力行为"。民主派议员指责立法会秘书处和建制派玩"双胞胎会议"。秘书处则在周六下午发布通知，《逃犯条例》修例草案委员会将于下周二（14日）上午8时半再开会，至上午10时15分完结，议程为选举该委员会主席。

最近一段时间以来，《逃犯条例》引发了香港政治争议，泛民派更是将其称作"引渡恶法"。两周前，香港数万人举行大游行，抗议对该条例的修订。背景是，特区政府向立法会提交了修例草案，希望今后能容许香港与中国大陆及台湾等未有移交逃犯协议地区，以单次"个案移交"安排引渡疑犯。

Hongkong Auseinandersetzungen im Parlament | Eddie Chu (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

特区政府希望能够在7月份立法会休会之前促成草案通过，但是因为争议巨大以及民主、建制两派的冲突，立法会修例委员会至今未能进行主席选举。新华社周五报道称，香港各界人士成立"保公义撑修例大联盟"，以表示支持修订《逃犯条例》，截至当日已经有超过22万香港市民参与联署。

延伸阅读：香港数万人遊行抗议修订《逃犯条例》

特首林郑月娥强调，修例是为了填补制度漏洞，避免香港成为罪犯藏身之所，亦希望维持社会治安。但是市民包括商界忧虑修订条例一旦通过，日后将会出现香港人"被引渡"到大陆受审的情况，担心香港与内地的法治差异大，不可能获得公平的审理。民主派则指责该草案"出卖港人"。

雨涵（综合报道）

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