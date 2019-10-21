香港《逃犯条例》修订草案“寿终正寝”

（德国之声中文网）香港延续数月的风波动荡最初源于一桩发生在台湾的凶杀案。一位名叫陈同佳的香港男子在台湾旅游时，将同样来自香港的女友潘晓颖杀害。陈同佳弃尸后逃回香港。由于港台之间没有签订引渡协议，香港警方在抓获陈同佳之后无法将其移交至台湾受审。陈同佳在香港被判处理犯罪得益罪（俗称"洗黑钱罪"）罪名成立，入狱29个月。今天（10月23日）刑满出狱。

香港保安局借此案提出修订《逃犯条例》草案，该草案允许特区政府向中国大陆、澳门和台湾等司法管辖区移交嫌疑人和进行法律协助。泛民派反对该草案，并建议香港政府以日落条款方式修例，即与台湾进行单次移交疑犯陈同佳，但因无法兼顾日后类似案件再遭香港政府拒绝。再次之后，围绕修例的争议越来越大，最终成为"反送中"运动爆发的导火索。

陈同佳今天出狱时面对等候在监狱门口的大量记者表示，他我愿意为了自己犯下的错事自首，返回台湾服刑受审。

本周二台湾当局表示，台湾检察机关要求派检警前往香港押解凶嫌陈同佳到台湾受审。次日凌晨，香港政府发出新闻稿称，拒绝台湾政府去函要求派员赴港押解陈同佳，并指台方跨境执法，不尊重香港司法管辖权。新闻稿中还指出，陈同佳是台湾通缉犯，这次是"自愿到台湾自首"。他出狱后是自由人，特区政府无权对他施加任何强制措施。

据香港01报道，香港保安局局长李家超今天在出席立法会会议前对媒体表示，"台方就陈同佳自愿回台自首一事上不断改变立场，首先对陈作入境管制，之后却否认；亦曾经要求港府在陈刑满之后继续扣押、明知港府在没有足够证据的情况下，起诉陈涉及在台湾本土干犯与杀人有关的事情。他批评种种言论都反映台湾不负责任，违犯秉承公义，认为若果今次未能秉承公义，台湾政府需就此负上全责"。

在立法会上，李家超表示，今年5月27日立法会预告在6月12日恢复《逃犯条例》修订草案二读，但因为公众意见分岐和出现矛盾，他于6月15日去信立法会主席梁君彦收回恢复二读预告。此后港府也已经多次表明停止修例工作。"但为了更清晰明确表达条例立场，正式引用《议事规则》64（2）正式撤回条例草案"。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 6.12 ｢不能纵容孩子任性」 林郑接受TVB专访中，强调自己是两个孩子的母亲，用母子关系比喻她和｢反送中」示威者的关系，说自己不能纵容孩子任性，否则孩子长大后悔，会回头来指责母亲。 她也泛泪说表示不能接受有人批评她｢卖港」，但她为香港做出不少个人牺牲，连老公都说她当了特首后｢卖身给香港」。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 6.12 ｢暴动」 立法会原定6月12日对《逃犯条例》修订内容进行二读。 这天，大批香港市民占领立法会周遭干道，导致立法院取消会议。 香港特首林郑月娥傍晚以电视录像发言，三度形容金钟发生的冲突是｢暴动」。 这项批评也催生日后｢反送中」示威者的五大诉求之一｢撤回6.12暴动定性」。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 6.15 「暂缓修例」 《逃犯条例》的修订初衷是因应陈同佳案，但是台湾社会在港人大规模游行后，公开表示絶不接受修订的《逃犯条例》。 有鉴于此，林郑月娥在记者会上说，《逃犯条例》在今年通过的迫切性便不复存在。 林郑认为修法仍有其必要性，提出｢暂缓」，让社会冷静一下。她强调这并非撤回。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 6.18 「我真诚道歉」 在民阵「反送中」6.16大遊行号称超过两百万人上街之后，林郑月娥在6月18日下午4点举行记者会。她表示，针对《逃犯条例》修订，「我個人需為此負好大責任，對於引起社會矛盾紛爭焦慮，我真誠道歉。」 林郑月娥在记者会上没有提及是否撤回修例。在记者多次追問下，林鄭重申﹕「港府暫緩後沒有重啟的時間表。」

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 7.02 凌晨四点紧急召开记者会 7月1日，香港主权移交中国22周年纪念，示威者在包围金紫荆广场导致升旗礼改至室内举行后，又在下午开始冲撞立法会玻璃。 之后，香港示威者进入立法会大楼，但在午夜前就全数撤出，最终警方仅花三小时便完成外围清场。2日凌晨，林郑月娥反常地在凌晨召开记者会，谴责示威者。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 7.09 「寿终正寝」 林郑在记者会上承认，修例工作｢完全失败」，逃犯条例｢寿终正寝」。 然而，示威者并不满意林郑的用词，认为林郑刻意回避法律用语上的｢撤回」一词，相当于为草案的｢复活」留后路。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 7.21 (林郑没有出现) 7月21日晚上发生了两件重大事件: 一件是示威者包围中联办，另一件是白衣人在元朗地铁站无差别袭击市民。 示威者涂污中联办国徽虽然引发批评，但是元朗车站溅血、白衣人与警察互动良好等影像与照片像火一般的扩散开来，其触目惊心很快的便夺去媒体的注意力。 林郑月娥在隔天下午三点才召开记者会时，被记者质疑，之前都可以凌晨开记者会，为何这次如此慢? 对于记者会的时机，她则说她要在掌握的情况下才向社会作出交代。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 7.22 「强烈谴责涂污国徽者」 林郑月娥在7月22日下午三点召开记者会，谴责部份激进示威者污蔑国徽，将会依法追究。记者质疑林郑在讲话中先谴责示威者涂污国徽、才谴责元朗发生的暴力事件，是不是意味着认为涂污国徽的重要性大于元朗的人身安全? 林郑月娥强调，市民的安全与一国两制的底线都是她的关切重点。 记者会后，中国媒体大幅报导示威者涂污国徽一事，同中国官方予以强烈谴责。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 8.20 构建沟通平台 林郑在行政会议前会见记者表示，特区政府将马上展开工作，构建沟通对话平台，和不同背景、阶层和政治意见的人对话。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 8.27 「重点不是不回应诉求，而是不接受诉求」 在这个记者会的前一个周末，警方第一次出动水炮车、又第一次鸣枪示警。林郑在那之后召开的第一个记者会上表示，关于构建沟通平台的工作还在进行中，但她提到自己在前一个周六已经约了19人见面听取意见，为时3小时。现场有记者问道，如果政府已经决意不接受示威者的诉求，那么构建平台又有甚么用意? 林郑回答道，政府在过去两个月都持续有对民众的诉求做出回应，「所以问题並非不回应诉求，而是不接受诉求。 」她继续说: 「如果我们因为民众抗议就接受诉求，那對政府而言，這是非常不妥当且不能接受的作法。 」

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 9.03 ｢从未提出辞职」 9月2日晚上，路透社公布了一段香港特首林郑月娥与商界人士闭门会议的录音，录音中她说自己给香港带来｢不可原谅的浩劫」，｢若有选择，会第一时间辞职下台」。 这段24分钟的录音引发不同看法，有的人感到同情，有的人怀疑她是刻意博取同情。 隔天，林郑抢在中联办表定下午的记者会之前，先行召开记者会。 林郑月娥说，对于在私人场合的发言被录音并交给媒体十分失望。 有记者问她，是不是刻意外流录音，她严正否认。她表示，从未向中央提出过辞职要求。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 9.05 「撤回修例」 9月4日下午，消息传出林郑急召建制派上礼宾府，料将撤回修例，还有可能成立｢真相调查委员会」。 消息一传出，港股飙升近千点。 当晚，林郑发表6分钟电视讲话，宣布正式撤回《逃犯条例》，但是没有如传闻成立新委员会，仍坚持按照既定机制由监警会调查事件。 翌日上午，林郑召开记者会，覆述她在电视上提出的四项行动。 她回复记者提问说，撤回修例决定是港府提出、中央支持。



香港《苹果日报》报道称，李家超发言结束后，民主党议员许智峰要求李家超澄清，他会否为自己的严重失当，引起社会动荡和撕裂，问责下台和辞职？李家超表示没有补充，不需要澄清。

包括许智峰在内的民主派多名议员多次高呼"李家超下台、郑若骅下台"，后来立法会主席梁君彦将公民党议员郭家麒逐出会议，会议暂停。

香港01报道称，郭家麒被逐离会议厅后表示，"《逃犯条例》修订导致香港社会撕裂，更有人因此而丧失生命，认为政府有责任解释由暂缓到撒回期间对社会造成的影响，而特首林郑月娥、保安局局长李家超和律政司司长郑若骅亦要承担责任"。

立法会主席梁君彦表示，李家超的有关发言不容辩论、无需表决。至此，《逃犯条例》修订草案正式寿终正寝。