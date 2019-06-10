香港逃犯条例二读推迟 示威者与警方发生冲突

(德国之声中文网) 立法会定于今早11时开会，恢复二读备受争议的《逃犯条例》修订。然而从早上八时许，聚集在立法会外围的大批民众占领了附近的主要干道，仿若雨伞运动重演。接近11时，香港立法会宣布将原定于11时的会议改于一个「较後时间」举行，并未说明确切时间。

然而，街头的群众并未因此消息而散去。 香港的明报报导，香港民主党立法会议员许智峯在上午11点到场向群众宣布会议暂时延后的消息后，现场群众鼓掌并大喊「撤回」。 此外，民众在接近中午时开始掘起立法会附近的砖头，而香港警方也在脸书上警告示威者切勿丢掷砖头。

香港警务处处长卢伟聪则对外界表示，金钟一带已经出现“骚乱情况”，呼吁市民不要进入该地区。他说，有些示威者使用削尖的铁支，还投掷砖块和拒马，情况“非常危险、可以杀人”，因此警方“迫不得已”使用布袋弹、橡胶弹、催泪弹等“适当武力保护自己生命”。卢伟聪同时强调，目前没有进行清场，警方有信心有能力控制情况。

据香港电台报道，在特区政府总部以及立法会前的示威区，大批示威者与警方发生冲突，警方一度后退，随后释放催泪弹逼退示威者。过程中，有示威者出现身体不适，也有警员受伤，“情况非常混乱”。

香港政府的政务司司长张建宗也在中午發布网络视频，呼吁占据马路的示威群众尽快撤离，回到行人道上。 他也希望群众能持冷静克制，尽早和平散去，不要以身试法。 他说，香港政府在过去几个月已密集解释修正条例的原意与内容，并强调政府也在听取民间意见后，针对条例内容进行三次调整，大幅加强与人权相关的保障。 他也重申，《逃犯条例》只是针对罪行严重的逃犯，并非一般守法的人。 张建宗说，香港政府未来会严谨把关，保障市民权益，让香港能彰显公义，不会成为逃犯窝藏地。

上午开始，过千民众走出龙和道和夏悫道，在马路上放置路障和铁马，政府总部和立法会往外看，马路上挤满人潮，这个情景与5年前的雨伞运动非常相似。 今早事发时警方人数不多，与示威者的数量非常悬殊，未能阻止他们堵路。

而在昨天，立法会秘书处和警方决定封闭立法会示威区和旁边的添马公园，立法会秘书处在周三凌晨发布「黄色警示」，让警队进驻议会大楼内，所有进出立法会人士必须经过安检。

警方在昨晚开始在金钟一带频繁地截查民众，搜身和搜查随身物品，又设置路障查验经过立法会旁马路的车辆。 不少民众在周二晚开始在立法会外围留守，有基督徒团体彻夜祷告唱诗，晚间情况大致和平。 多个学生团体、工会等号召民众今天罢工和罢课，过百家商店和公司也自发停业罢市。 而汇丰、渣打等多家主要外资银行宣布，考虑到今天市区的安全状况，容许员工留家办公。

香港人民力量黨主席、立法會泛民主派議員陳志全接受德國之聲采訪時表示：“我對於今天這麼多群眾走上街頭抗爭其實是非常感動的。因為他們大部分的都是年輕人，而今天也不是一個假日。很多年輕人昨晚就已經夜宿立法會外面，然後今天一早就在立法會外佔領了主要道路。我相信包含我在內的很多香港人看到這個景象都很感動，因為他們不是為了個人的利益，而是為了要對香港政府施加最大的壓力，迫使政府撤除逃犯條例。”

香港工黨立法會議員張超雄周二（6月11日）接受德國之聲采訪時談到罷工行動。他表示，香港處於一個危急存亡之秋，而追求社會公義是社工的天職，因此社會福利界先行罷工, 期望以帶頭作用，感染其他行業加入行列。他強調: 今次罷工是林鄭月娥逼出來的, 可謂萬般不願意。因為，不少機構是受政府資助, 罷工有可能會影響日後政府的津貼，因此該行業罷工的決定可謂非常不容易。張超雄並認為, 為了迫令政府撤回惡法, 在必要時要把行動升級至全城罷工、罷市、罷課。

立法会主席梁君彦宣布，只会预留66小时予议员辩论草案和153项修正案，下周四 (6 月20日) 进行表决。 民主派议员不满，此项争议法案早前已绕过法案委员会，现在再为辩论设下时限，他们根本没有足够时间表达意见。 香港在刚过去周日举行百万人游行，反对修订《逃犯条例》，但行政长官林郑月娥至今仍然拒绝撤回草案。

行政会议成员汤家骅表示，他明白现时“情况汹涌”，但是“政府收回或改动修例的机会不大”，因为表达不满的人“只是要求撤回而没有提出切实可行的改动”。他还指出，目前的民情与2014年占中运动相当接近，“市民是对中央政府以及特区政府不满或不信任，不是撤回修例便可改变。”

而香港理工大学社会政策研究中心主任钟剑华则对香港电台表示，年轻示威者许多都是自发到场，说明决心很大，而现在的局面完全是由政府坚持修例所致。钟剑华指责特区政府政治判断出错，认为应当暂时撤回修例，再决定是否在下一个立法年度推动修例，并重新展开对话。

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李芊/夏立民 (综合报导)