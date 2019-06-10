 香港逃犯条例二读：占领重演 立法会议延后 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港逃犯条例二读：占领重演 立法会议延后

香港立法会今天开始二读《逃犯条例》，会议前约三小时，大批反对修例的民众占据附近马路，预计今天会有更多响应「三罢」的民众会加入集会。

Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Getty Images/AFP/A. Wallace)

香港警方称，有人正在往抗议现场运送砖头，也有看见民众正在拔人行道上的砖头。警方担忧冲突升高

DW.COM

香港百万人游行並沒有叫停《逃犯条例》修订，立法會主席宣佈下週四進行表決，修法的下一個战场将转移到议事厅。中国外交部则强调，中央政府坚定支持港府推动修例，并强调此事纯属中国内政，反对外界干预。 (11.06.2019)

周日由民间人权阵线发起的反对《逃犯条例》修订游行，大会宣布破纪录的103万人走上街头，然而特区政府坚持修例将如期于周三 在立法会二读。民阵表示会进一步行动，并于12日立法会开始二读包围立法会。社会不少声音呼吁罢工罢市。 (10.06.2019)

(德国之声中文网) 立法会定于今早11时开会，恢复二读备受争议的《逃犯条例》修订。然而从早上八时许，聚集在立法会外围的大批民众占领了附近的主要干道，仿若雨伞运动重演。接近11时，香港立法会宣布将原定于11时的会议改于一个「较後时间」举行，并未说明确切时间。

上午开始，过千民众走出龙和道和夏悫道，在马路上放置路障和铁马，政府总部和立法会往外看，马路上挤满人潮，这个情景与5年前的雨伞运动非常相似。 今早事发时警方人数不多，与示威者的数量非常悬殊，未能阻止他们堵路。

而在昨天，立法会秘书处和警方决定封闭立法会示威区和旁边的添马公园，立法会秘书处在周三凌晨发布「黄色警示」，让警队进驻议会大楼内，所有进出立法会人士必须经过安检。

Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

香港当局派出大批防暴警察待命戒备。

警方在昨晚开始在金钟一带频繁地截查民众，搜身和搜查随身物品，又设置路障查验经过立法会旁马路的车辆。 不少民众在周二晚开始在立法会外围留守，有基督徒团体彻夜祷告唱诗，晚间情况大致和平。 多个学生团体、工会等号召民众今天罢工和罢课，过百家商店和公司也自发停业罢市。 而汇丰、渣打等多家主要外资银行宣布，考虑到今天市区的安全状况，容许员工留家办公。

立法会主席梁君彦宣布，只会预留66小时予议员辩论草案和153项修正案，下周四 (6 月20日) 进行表决。 民主派议员不满，此项争议法案早前已绕过法案委员会，现在再为辩论设下时限，他们根本没有足够时间表达意见。 香港在刚过去周日举行百万人游行，反对修订《逃犯条例》，但行政长官林郑月娥至今仍然拒绝撤回草案。

观看视频 01:42

香港“反送中”民意高漲 林鄭：政府服從法治

李芊/夏立民 (综合报导)

相关音频视频

香港“反送中”民意高漲 林鄭：政府服從法治  

相关内容

「反送中」遊行 直击警民冲突现场 10.06.2019

周日夜间，示威群众冲击立法会大楼，与警方对峙数小时，肢体冲突造成多人轻伤。

Hongkong Proteste gegen Auslieferungsgesetz

6.9香港“反送中”大游行：“撑自由反恶法” 10.06.2019

这个周日，香港人走上街头，举行声势浩大的游行，反对特区政府提出的《逃犯条例》修订。这可能成为香港15年以来单日规模最大的一次游行。

Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China

“反送中”游行规模或破香港回归后纪录 09.06.2019

6月9日，香港市民走上街头，举行了声势浩大的反对《逃犯条例》修订大游行。组织者民阵表示，游行人数超过了100万。

广告

媒体看中国

Hongkong Proteste (Getty Images/A. Kwan)

德语媒体：西方隔岸观火 出卖民主

数以十万计的香港民众抗议，为何依然无望撼动北京？香港人的今日命运，会否是明日全球的命运？周二的德语报刊评论版，继续密集关注香港修订逃犯引渡条例而引发的抗议浪潮。  