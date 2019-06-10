香港逃犯条例二读：占领重演 立法会议延后

(德国之声中文网) 立法会定于今早11时开会，恢复二读备受争议的《逃犯条例》修订。然而从早上八时许，聚集在立法会外围的大批民众占领了附近的主要干道，仿若雨伞运动重演。接近11时，香港立法会宣布将原定于11时的会议改于一个「较後时间」举行，并未说明确切时间。

上午开始，过千民众走出龙和道和夏悫道，在马路上放置路障和铁马，政府总部和立法会往外看，马路上挤满人潮，这个情景与5年前的雨伞运动非常相似。 今早事发时警方人数不多，与示威者的数量非常悬殊，未能阻止他们堵路。

而在昨天，立法会秘书处和警方决定封闭立法会示威区和旁边的添马公园，立法会秘书处在周三凌晨发布「黄色警示」，让警队进驻议会大楼内，所有进出立法会人士必须经过安检。

警方在昨晚开始在金钟一带频繁地截查民众，搜身和搜查随身物品，又设置路障查验经过立法会旁马路的车辆。 不少民众在周二晚开始在立法会外围留守，有基督徒团体彻夜祷告唱诗，晚间情况大致和平。 多个学生团体、工会等号召民众今天罢工和罢课，过百家商店和公司也自发停业罢市。 而汇丰、渣打等多家主要外资银行宣布，考虑到今天市区的安全状况，容许员工留家办公。

立法会主席梁君彦宣布，只会预留66小时予议员辩论草案和153项修正案，下周四 (6 月20日) 进行表决。 民主派议员不满，此项争议法案早前已绕过法案委员会，现在再为辩论设下时限，他们根本没有足够时间表达意见。 香港在刚过去周日举行百万人游行，反对修订《逃犯条例》，但行政长官林郑月娥至今仍然拒绝撤回草案。

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李芊/夏立民 (综合报导)