香港退学潮：师生倍速流失 多数选择离港

(德国之声中文网) 港媒《立场新闻》报导，香港中学校长会与香港中文大学香港学生能力国际评估中心周三 (12月1日) 发布一份报告，调研结果显示2020至2021学年度，香港学生退学人数上升1.7倍至4460人，等於平均每校有32名学生退学，而当中有6成学生选择离开香港。

该调研也显示，过去一年香港教师离职人数达987人，等於平均每校约7.1位教师离职。跟前一年相比，该人数上升近一倍。在离职教师中，移民或提早退休的人数大幅上升，有10年以上教学经验的教师更超过5成。

该调研是在今年9月至10月中进行的，总共有140名中学校长完成填写。该报告强调，调查是纯粹从教育的角度来探讨议题，不涉及任何政治考量。报告显示，2020至2021学年度，学生退学的人数较前两年上升1.7倍，其中又以初中的退学情况更为严重。

在教师离职的部分，2020至2021年度，教师离职的主要原因大多是个人或学校非能控制之因素，包含社会整体风气丶教育政策与课程改变丶家庭成员考量与教育专业的地位。在此之前的两年，教师离职的主因大多是学校工作环境丶个人就业或晋升机会。

这份调研的结果显示，学校对於学生退学与教师离职的趋势感到不乐观，多数学校认为趋势会延续，更有少部分学校认为退学人数会进一步增加。学校也忧心，离职潮会影响其教育生态，造成教育人才流失，影响教学素质，并在招收学生上造成压力。

报告中也提到，约有12%协助调研的校长表示未来3年内打算退休，另也有近13％的校长觉得自己去向未定，或考虑提早退休。该调研建议学校透过推行小班教学丶增加教师人手丶提高教师专业地位及其他方面来试图解决学生退学与教师离职带来的问题。

退学潮与离职潮的影响为何 ?

报告指出，这些现象都代表香港人才流失，恐直接影响香港发展。此外，报告也提到各个年龄层的教师均出现离职潮，学校出现青黄不接的情况，担忧教育素质受影响。报告在结尾提出疑问：「教师丶学生离开本地教育体制，是否代表信心问题？如何重建社会对教育的信心？如何重建教育工作者对教育的信心？值得深思。」

自从《香港国安法》通过後，香港教育界便面临极大压力。今年9月11日，有近半世纪历史的香港教育专业人员协会（简称教协）正式解散，香港各校也纷纷传出教师离职潮。路透社9月曾报道，数名学校校长称2021年教师的离职率约为正常的两倍。

一名45岁的人文学科教师方先生就曾向路透社表示，他已在今年7月辞职丶移民英国。他表示自己在辞职当天向学校说：「如果有一天，有学生在楼下喊口号，我将不得不叫警察来逮捕我自己的学生。我做不到。」

香港教育局当时也回应路透社针对「教师离职潮」的相关提问，表示《香港国安法》并无影响教育部门或教学质量；教师离职可能是转职或其他个人因素，并没有人才流失的问题。香港教育局在声明中说：「所谓的离职教师的指控是有偏见且没有证据的。将这些个别教师的观点视为一般教育专业人员的想法，这本身就具有误导性，而且在统计学上也有偏差。」

(综合报导)

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