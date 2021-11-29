 香港退学潮：师生倍速流失 多数选择离港 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港退学潮：师生倍速流失 多数选择离港

香港最新一份教育界的调研结果显示，2020至2021年学生退学人数较往年上升1.7倍，教师离职人数也上升至近1000人。其中，有6成退学的学生选择离港，离职教师中选择移民或提早退休的比例也上升。

Hongkong Schulstreiks

香港一项教育调研结果显示2020至2021学年度，香港学生退学人数上升1.7倍至4460人，等於平均每校有32名学生退学，而当中有6成学生选择离开香港。

(德国之声中文网) 港媒《立场新闻》报导，香港中学校长会与香港中文大学香港学生能力国际评估中心周三 (12月1日) 发布一份报告，调研结果显示2020至2021学年度，香港学生退学人数上升1.7倍至4460人，等於平均每校有32名学生退学，而当中有6成学生选择离开香港。

该调研也显示，过去一年香港教师离职人数达987人，等於平均每校约7.1位教师离职。跟前一年相比，该人数上升近一倍。在离职教师中，移民或提早退休的人数大幅上升，有10年以上教学经验的教师更超过5成。

该调研是在今年9月至10月中进行的，总共有140名中学校长完成填写。该报告强调，调查是纯粹从教育的角度来探讨议题，不涉及任何政治考量。报告显示，2020至2021学年度，学生退学的人数较前两年上升1.7倍，其中又以初中的退学情况更为严重。

在教师离职的部分，2020至2021年度，教师离职的主要原因大多是个人或学校非能控制之因素，包含社会整体风气丶教育政策与课程改变丶家庭成员考量与教育专业的地位。在此之前的两年，教师离职的主因大多是学校工作环境丶个人就业或晋升机会。

这份调研的结果显示，学校对於学生退学与教师离职的趋势感到不乐观，多数学校认为趋势会延续，更有少部分学校认为退学人数会进一步增加。学校也忧心，离职潮会影响其教育生态，造成教育人才流失，影响教学素质，并在招收学生上造成压力。

China Hongkong National Security Education Day

自从《香港国安法》通过後，香港教育界便面临极大压力。2021年，香港首次举办国家安全教育日。

报告中也提到，约有12%协助调研的校长表示未来3年内打算退休，另也有近13％的校长觉得自己去向未定，或考虑提早退休。该调研建议学校透过推行小班教学丶增加教师人手丶提高教师专业地位及其他方面来试图解决学生退学与教师离职带来的问题。

退学潮与离职潮的影响为何 ?

报告指出，这些现象都代表香港人才流失，恐直接影响香港发展。此外，报告也提到各个年龄层的教师均出现离职潮，学校出现青黄不接的情况，担忧教育素质受影响。报告在结尾提出疑问：「教师丶学生离开本地教育体制，是否代表信心问题？如何重建社会对教育的信心？如何重建教育工作者对教育的信心？值得深思。」

自从《香港国安法》通过後，香港教育界便面临极大压力。今年9月11日，有近半世纪历史的香港教育专业人员协会（简称教协）正式解散，香港各校也纷纷传出教师离职潮。路透社9月曾报道，数名学校校长称2021年教师的离职率约为正常的两倍。

DW.COM

香港最大单一行业工会「香港教育专业人员协会」最近遭北京锁定两周后宣布解散。这是《香港国安法》通过以来对香港公民社会的又一打击。

香港大学在最新公布的全球大学排名中表现整体优异，但许多香港教授对学术自由的担忧加剧，更传出港大研究生举报教授涉嫌触犯《国安法》。

今日六四32周年，也是香港首个国安法下的六四，六四在校园内变成敏感词，教师如履薄冰。德国之声访问五位中学教师，他们都在重重压力下设法打擦边球，而不同校情丶不同科目各有做法。

一名45岁的人文学科教师方先生就曾向路透社表示，他已在今年7月辞职丶移民英国。他表示自己在辞职当天向学校说：「如果有一天，有学生在楼下喊口号，我将不得不叫警察来逮捕我自己的学生。我做不到。」

香港教育局当时也回应路透社针对「教师离职潮」的相关提问，表示《香港国安法》并无影响教育部门或教学质量；教师离职可能是转职或其他个人因素，并没有人才流失的问题。香港教育局在声明中说：「所谓的离职教师的指控是有偏见且没有证据的。将这些个别教师的观点视为一般教育专业人员的想法，这本身就具有误导性，而且在统计学上也有偏差。」

(综合报导) 

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

THE SIMPSONS, from left: Bart Simpson (voice: Nancy Cartwright), Homer Simpson (voice: Dan Castellaneta), 'Hail to the Teeth', (Season 31, Episode 3111, aired Jan. 5, 2020). photo: ©Fox / courtesy Everett Collection | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

《辛普森一家》涉天安门一集  在香港失踪了 29.11.2021

迪士尼影音平台Disney+本月落户香港，有网友发现平台上的美国电视常青动画片《辛普森一家》的一集消失了，这一集的内容涉及主角一家来到中国拜访天安门的片段。这起“被消失”事件加剧了人们对中国审查制度的担忧。

Details of the event: The launch of Umbrella Community, a civil society group set up by former Hong Kong legislator Nathan Law, to assist the integration of Hong Kong citizens arriving in the UK via the British National (Overseas) Visa Scheme. Mission of the group: To bridge the UK and Hong Kong Community; To build capacity and unity among Hong Kong communities in the UK; To preserve Hong Kong culture and identity. Nathan Law speaking to 100 delegates at Central Hall, Westminster in London.

罗冠聪创香港协会 助移英港人建慈善团体 27.11.2021

获英国政府政治庇护、前香港立法会议员罗冠聪联同其他移居英国港人创办香港协会(Hong Kong Umbrella Community)，协助港人与英国社会互动。协会将成立基金，利用所筹得款项协助英国各地的港人组织注册成为慈善机构。

Tony Chung, Hong Kong pro-democracy student activist and former leader of the disbanded Studenlocalism has been arrested under charges violating the National Security Law, Hong Kong, October 2020 (Photo by Tommy Walker/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

承认分裂国家 钟翰林判囚三年七个月 24.11.2021

前学生动源召集人钟翰林被控违反香港国安法的案件判刑出炉，这位《香港国安法》之下最年轻的罪犯判决过程引发各界关注，承审法官陈广池也自陈受到暴力恐吓。

广告

媒体看中国

Copyright Symbolbild

德语媒体：当论文造假成为商业模式

来自中国的造假学术论文越来越多，一些国际知名的专业杂志已经疲于应付，其中医学类专业刊物首当其冲。这类造假论文不仅误导学术研究，甚至会危及人的生命。  