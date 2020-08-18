香港输出抗爭策略 白俄罗斯如何取经？

（德国之声中文网）白俄罗斯数以十万人上街，反对掌权26年的总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）选举舞弊及武力镇压示威者。这场当地史上最大规模的示威浪潮，受到香港反送中运动的「无大台」策略启发。

当地网上疯传香港抗争者装备的海报，详细说明头盔、防毒面罩、手套、瓶装水、雨伞、全黑装扮、运动鞋的功用。

有数百万人订阅的白俄羅斯抗爭者telegram頻道NEXTA Live上，则出现这一条讯息：「如果你感到孤單，而防暴警察在攻擊，請分散、重組，和在別的地方再出來。撤退並不可恥！BE LIKE WATER！」

《南华早报》引述白俄罗斯政治评论员Franak Viačorka指，当地社运人士和反对派在示威前认真学习了香港的所有做法，尤其是借鉴去中心化的「如水」和「遍地开花」模式，避免与警方直接对抗。「第一次尝试是在7月16日，警方带着庞大的警力和武装来了......抗议者在一个地方消失了，又在别的地方出现，效率非常高，因为他们的灵活性比警察高很多。」

白俄罗斯人还仿效香港人用雨伞作为保护，制作地图追踪警方去向，并且在网络封锁下使用Telegram。

黄之锋：支持白罗斯手足

反过来，白俄罗斯示威的警暴画面和情节也令香港人感到熟悉，因而十分关注当地局势发展。不少人把白俄罗斯内政部长为警察滥捕滥暴致歉、承诺释放所有被捕示威者的消息，对比香港政府拒绝承认有警暴及成立独立调查委员会，对彼邦做法表示羡慕。

不少香港民主派人士也在网上积极声援白俄罗斯，前众志秘书长黄之锋周三（19日）就在脸书贴文说：「同为受压迫者，当地暴政更为疯狂，香港人当然支持深受独裁蹂躏的白罗斯手足。」

他指白俄罗斯和香港警察，同样使用以色列公司Cellebrite的UFED程式，套取抗争者手机内的个人资料和对话纪录，「果然是黑警一家亲」，呼吁网民在推特投票，反对Cellebrite协助白俄罗斯警方。

早前参选立法会选举被取消资格（DQ）的前记者何桂蓝，日前在脸书发文分析白俄罗斯与香港相似之处，除了抗争手法和警暴之外，还有邻近大国强行融合丶亲俄/亲共的傀儡政权丶选举出现DQ等。

她也表示，人民对抗极权嘅故事都很相似，但「只有曾经有过同样经历的人民，才会明白抗争不是画面看得那麽简单，不是亲欧VS亲俄或亲中VS亲美那麽表面，而是有血有泪，有人在承受难以想像的压逼，才会以性命相搏去反抗」。

欧盟：不承认总统选举结果

欧盟周三（19日）举行紧急峰会後宣布，不承认白俄罗斯总统选举结果，强调白俄罗斯的未来必须由当地民众决定，短期内会制裁涉及选举舞弊丶镇压示威的官员。

流亡立陶宛的反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）在会前透过视讯表示，「不论是在国内还是全世界，卢卡申科都丧失了所有合法性」。她此前宣布成立白俄罗斯国家协调委员会，将「领导通过对话实现和平移交权力的过程」，呼吁进行新的总统选举。

卢卡申科曾致电俄罗斯总统普京寻求帮忙，外界忧虑俄罗斯会藉机侵占白俄罗斯，尤如2014年趁乌克兰反政府浪潮吞并克里米亚，但分析相信俄罗斯不会冒险出兵，协助大势已去的卢卡申科。

白俄罗斯8月9日举行总统大选，有「欧洲最後的独裁者」之称的总统卢卡申科以80%得票率第6度当选。他被指选举舞弊，引发全国性大规模示威，警方武力镇压和平示威者，至少两人死亡，数百人受伤，约7000人被捕。部分人获释後指控警方滥暴，殴打和强迫被捕者脱光衣服，甚至威胁强奸。

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李澄欣/杨威廉（综合报导）

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