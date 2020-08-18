 香港输出抗爭策略 白俄罗斯如何取经？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港输出抗爭策略 白俄罗斯如何取经？

香港与白俄罗斯相隔7700公里，抗争和警暴的画面却如出一撤。白俄罗斯人借鉴香港反送中运动的「如水」（Be Water）策略，香港人则惺惺相惜、同病相怜，纷纷在网上声援。

Weissrussland Minsk | Massenproteste | Belarus Proteste (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

白俄罗斯反政府示威持续，欧盟宣布不承认该国总统选举结果，将制裁涉及选举舞弊丶镇压示威的官员

（德国之声中文网）白俄罗斯数以十万人上街，反对掌权26年的总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）选举舞弊及武力镇压示威者。这场当地史上最大规模的示威浪潮，受到香港反送中运动的「无大台」策略启发。

当地网上疯传香港抗争者装备的海报，详细说明头盔、防毒面罩、手套、瓶装水、雨伞、全黑装扮、运动鞋的功用。

有数百万人订阅的白俄羅斯抗爭者telegram頻道NEXTA Live上，则出现这一条讯息：「如果你感到孤單，而防暴警察在攻擊，請分散、重組，和在別的地方再出來。撤退並不可恥！BE LIKE WATER！」

《南华早报》引述白俄罗斯政治评论员Franak Viačorka指，当地社运人士和反对派在示威前认真学习了香港的所有做法，尤其是借鉴去中心化的「如水」和「遍地开花」模式，避免与警方直接对抗。「第一次尝试是在7月16日，警方带着庞大的警力和武装来了......抗议者在一个地方消失了，又在别的地方出现，效率非常高，因为他们的灵活性比警察高很多。」

白俄罗斯人还仿效香港人用雨伞作为保护，制作地图追踪警方去向，并且在网络封锁下使用Telegram。

DW.COM

白俄罗斯总统卢卡申科想要在支持者集会中取暖，不过比起反对派抗议活动中涌现的10多万人，他的千人集会相形见绌。他表示，北约正在该国西部边境部署军队。

《时代周报》刊评赞扬了香港、白俄罗斯等地民众不畏专制强权继续抗争的勇气。《商报》报道，俄罗斯将在稀土领域同中国展开竞争。

白俄罗斯的大选风波继续发酵：周一晚间，明斯克等多个城市再次爆发抗议示威，并且发生警民冲突。反对派候选人季哈诺夫斯卡娅更是在周二凌晨逃亡邻国立陶宛。

黄之锋：支持白罗斯手足

反过来，白俄罗斯示威的警暴画面和情节也令香港人感到熟悉，因而十分关注当地局势发展。不少人把白俄罗斯内政部长为警察滥捕滥暴致歉、承诺释放所有被捕示威者的消息，对比香港政府拒绝承认有警暴及成立独立调查委员会，对彼邦做法表示羡慕。

不少香港民主派人士也在网上积极声援白俄罗斯，前众志秘书长黄之锋周三（19日）就在脸书贴文说：「同为受压迫者，当地暴政更为疯狂，香港人当然支持深受独裁蹂躏的白罗斯手足。」

他指白俄罗斯和香港警察，同样使用以色列公司Cellebrite的UFED程式，套取抗争者手机内的个人资料和对话纪录，「果然是黑警一家亲」，呼吁网民在推特投票，反对Cellebrite协助白俄罗斯警方。

早前参选立法会选举被取消资格（DQ）的前记者何桂蓝，日前在脸书发文分析白俄罗斯与香港相似之处，除了抗争手法和警暴之外，还有邻近大国强行融合丶亲俄/亲共的傀儡政权丶选举出现DQ等。

她也表示，人民对抗极权嘅故事都很相似，但「只有曾经有过同样经历的人民，才会明白抗争不是画面看得那麽简单，不是亲欧VS亲俄或亲中VS亲美那麽表面，而是有血有泪，有人在承受难以想像的压逼，才会以性命相搏去反抗」。

Belarus Protest Opfer der Polizeigewalt (Reuters/V. Fedosenko)

白俄罗斯和平示威演变为警民冲突，约7000人被捕，部分人获释後指控警方滥暴。

欧盟：不承认总统选举结果

欧盟周三（19日）举行紧急峰会後宣布，不承认白俄罗斯总统选举结果，强调白俄罗斯的未来必须由当地民众决定，短期内会制裁涉及选举舞弊丶镇压示威的官员。

流亡立陶宛的反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）在会前透过视讯表示，「不论是在国内还是全世界，卢卡申科都丧失了所有合法性」。她此前宣布成立白俄罗斯国家协调委员会，将「领导通过对话实现和平移交权力的过程」，呼吁进行新的总统选举。

卢卡申科曾致电俄罗斯总统普京寻求帮忙，外界忧虑俄罗斯会藉机侵占白俄罗斯，尤如2014年趁乌克兰反政府浪潮吞并克里米亚，但分析相信俄罗斯不会冒险出兵，协助大势已去的卢卡申科。

白俄罗斯8月9日举行总统大选，有「欧洲最後的独裁者」之称的总统卢卡申科以80%得票率第6度当选。他被指选举舞弊，引发全国性大规模示威，警方武力镇压和平示威者，至少两人死亡，数百人受伤，约7000人被捕。部分人获释後指控警方滥暴，殴打和强迫被捕者脱光衣服，甚至威胁强奸。

观看视频 01:59

白俄罗斯20万人上街 亲政府派相形失色

李澄欣/杨威廉（综合报导）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

相关内容

Weißrussland | Opposition | Friedensmarsch in Gomel

忧白俄罗斯暴力镇压 欧盟罕见召紧急峰会 18.08.2020

白俄罗斯反政府示威持续，欧盟领袖将召开紧急会议商讨对策。已逃亡至立陶宛的反对派领袖表示，已准备好领导新政府，并呼吁执法人员倒戈支持新政府。

Belarus Präsidentschaftswahl Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja

白俄罗斯反对派候选人逃亡立陶宛 11.08.2020

白俄罗斯的大选风波继续发酵：周一晚间，明斯克等多个城市再次爆发抗议示威，并且发生警民冲突。反对派候选人季哈诺夫斯卡娅更是在周二凌晨逃亡邻国立陶宛。

Belarus Protest gegen Alexander Lukaschenko und Supporter

卢卡申科失民心　白俄罗斯成欧俄角力场 17.08.2020

白俄罗斯总统卢卡申科想要在支持者集会中取暖，不过比起反对派抗议活动中涌现的10多万人，他的千人集会相形见绌。他表示，北约正在该国西部边境部署军队。

广告

媒体看中国

China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP (picture-alliance/AP Photo/J. Peng)

德语媒体：“这个党已成政治僵尸”

中共中央党校一名退休教师因发表对党的领导层及习近平本人的激烈批评，近日遭到中国官方的严厉整肃。而一段时间以来，这类因言获罪的事件已经连续发生多起。  