 香港财政赤字降低 来年纾困是重点 | 经济纵横 | DW | 24.02.2021

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经济纵横

香港财政赤字降低 来年纾困是重点

香港政府来年的预算将继续出现赤字，但较上一年明显降低。预算案除了稳定经济外，还包括1200亿港元的纾困计划。 

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为提振消费,港府向居民派发5000港元的消费券。图为九龙的一处夜市

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香港官方周五表示，将在下个月向所有750万居民提供免费的冠状病毒测试。但目前不清楚的是，有多少市民会将会参与这次由中国大陆公司主导的测试。

香港特区政府财政部门宣布，香港今年将出现近15年来的首次财政赤字，直接原因是美中贸易战和由“反送中”运动引起的持续抗议。

香港国泰航空周三早间发出通告，宣布重组计划。其中包括国泰旗下港龙航空从即日起停止运营，集团整体削减约占总数24%的8500个职位等内容。今年6月，香港政府曾斥资273亿港元购入国泰股份及向国泰贷款，以支持国泰渡过疫情难关。

（德国之声中文网）香港财政司司长陈茂波周二（2月23日）在立法会公布了2021至2022年《财政预算案》。他说，今年（2020/21年）港府财政预估赤字将为2576亿港元，但下一年的赤字将下降为1016亿港元。香港在经过15年的财政盈余后，将出现连续数年的财政赤字。 

疫情前，香港经济便有所下跌。2019年，香港发生反送中抗议活动，此外，中美贸易争端加剧。而分析人士预计，美中紧张关系以及去年通过的国安法带来的不确定性，仍可能影响中国以外对香港的投资。

2020年，香港经济年收缩6.1%，是1962年以来最大的年度跌幅，也是香港经济首次连续两年负增长。陈茂波表示，预料今年恢复正增长，但复苏进程将视乎疫情发展。他预测今年经济实际增长将在3.5%至5.5%之间。

他说，疫情还没有过去，经济还没有走出衰退，“今年的财政预算案重点在稳经济、纾民困”。上周，香港公布去年11月至今年1月的失业率达7%，这是自2004年以来的最高值。 

陈茂波报告的来年财政预算包括1200亿港元的逆周期纾困方案，其中84亿用于采购以及接种新冠疫苗，港府决心在今年年内为大部分港民免费接种。本周，香港已开始施打新冠疫苗，港府称从辉瑞、国药以及阿斯利康订购了2250万支。 

 纾困方案在继续给企业和个人降低税务的同时，计划向720万成年永久居民派发5000港元的消费券。 

观看视频 02:36

香港小茶馆：新冠疫情中的日常

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