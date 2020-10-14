香港财政赤字降低 来年纾困是重点

（德国之声中文网）香港财政司司长陈茂波周二（2月23日）在立法会公布了2021至2022年《财政预算案》。他说，今年（2020/21年）港府财政预估赤字将为2576亿港元，但下一年的赤字将下降为1016亿港元。香港在经过15年的财政盈余后，将出现连续数年的财政赤字。

疫情前，香港经济便有所下跌。2019年，香港发生反送中抗议活动，此外，中美贸易争端加剧。而分析人士预计，美中紧张关系以及去年通过的国安法带来的不确定性，仍可能影响中国以外对香港的投资。

2020年，香港经济年收缩6.1%，是1962年以来最大的年度跌幅，也是香港经济首次连续两年负增长。陈茂波表示，预料今年恢复正增长，但复苏进程将视乎疫情发展。他预测今年经济实际增长将在3.5%至5.5%之间。

他说，疫情还没有过去，经济还没有走出衰退，“今年的财政预算案重点在稳经济、纾民困”。上周，香港公布去年11月至今年1月的失业率达7%，这是自2004年以来的最高值。

陈茂波报告的来年财政预算包括1200亿港元的逆周期纾困方案，其中84亿用于采购以及接种新冠疫苗，港府决心在今年年内为大部分港民免费接种。本周，香港已开始施打新冠疫苗，港府称从辉瑞、国药以及阿斯利康订购了2250万支。

纾困方案在继续给企业和个人降低税务的同时，计划向720万成年永久居民派发5000港元的消费券。

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。