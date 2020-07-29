香港评论引中国学生挞伐 澳大学删除相关推文

(德国之声中文网) 澳大利亚的新南威尔士大学 (university of New South Wales) 周末因一篇与香港有关的评论文章，引发了一场中国与澳洲之间的舆论战。

整起事件源於上周五 (7月31日) ，新南威尔士大学的官网发布了一篇评论文章，文章内引用了非政府组织「人权观察」澳大利亚主任皮尔逊（Elaine Pearson）的评论，表示联合国应该建立特使来关注香港日益恶化的人权状况。

该校在网站发布文章後，随即在推特上发布一则推文，并引用一段皮尔逊的言论，表示：「新南威尔士大学法学院兼任讲师皮尔逊呼吁国际社会向中国施压，迫使中国放弃压迫香港人的人权。」

然而，在文章发布的数小时後，该校的中国学生立即在微信上展开反击。他们发布了两篇文章，呼吁中国学生抵制该校的官方推特，并要求该校给予中国学生社群一个合理的解释。其中一则回应该校推文的留言写道：「你在玩火，你太无耻了。」

其中，一名毕业於新南威尔士法学院的中国律师在微信上发起一个群组来组织抗议活动，并在群组中详细的指示学生该如何针对该篇文章向新南威尔士大学的校方表达抗议。他在群组中写道：「此次抗议活动，我们需要达到的目的是让学校删除推文，下架学校官网的新闻页面，同时给出公开的道歉。我会尝试联系已经毕业，并在悉尼工作的UNSW Law校友，看能否在社会层面上给予学校一定压力。」

此外，微信群组中有学生表示，已将该文章截图并传给中国驻悉尼领事馆，也有学生建议是否该与「组织联系上」。在一封寄给新南威尔士校方的邮件中，一名中国学生写道：「我在学校官网上看到了一篇标题为『国际社会必须施压让中国终止在香港犯下的错』，我认为这篇文章无法接受，我要求学校针对这起事件展开调查。」

新南威尔士两度下架文章

在中国学生透过不同管道向新南威尔士大学发出抗议後，该校於周六 (8月1日) 删除了推文，并微信上发文表示：「新南威尔斯大学学者发表的言论，并不是每次都代表学校的立场。我们与中国有60年的交情，我们也提供一个包容与开放的环境让超过来自100个国家的国际学生就学。」

根据皮尔逊的说法，该篇文章在周六与周日曾两度被校方下架后又重新上架。

中国官媒环球时报周六也针对这起事件发布了一篇报导，表示中国学生对於这起事件感到非常气愤，并称新南威尔士大学的行为让中国学生蒙羞。环球时报引用一名该校学生的说法，强调中国学生无法接受校方上午分享该篇文章，下午又立即删除了推文。该名学生告诉环球时报：「如果新南威尔士大学在香港议题上持续采取强硬立场，我将不复学。」

在新南威尔士大学法学院担任兼任讲师的皮尔逊周一 (8月3日) 上午在推特上发文强调，该篇文章是新南威尔士大学校方想针对香港国安法的议题访问她，而该篇文章是由校方发表的。她表示，该校不仅删除了原本的推文，更两度将文章从网站上下架，後来又重新上传。

皮尔逊写道：「我要求新南威尔士大学针对这件事情作出澄清，我也希望该校会持续保障学术自由，并清楚表达学术自由不代表他们需要因有人持反对意见，而针对特定内容进行自我审查。保障香港人的人权不该是个争议性的议题。」

校方: 学者意见不代表本校立场

在新南威尔士大学法学院担任兼任讲师的皮尔逊周一 (8月3日) 上午在推特上发文强调，该篇文章是新南威尔士大学校方想针对香港国安法的议题访问她，而该篇文章是由校方发表的。

新南威尔士大学回应德国之声表示，由於上周五的推文并不符合该校的规定，所以他们决定删除该则推文，并强调该校学者的观点被误认为代表新南威尔士大学在香港议题上的观点。新南威尔士大学发言人向德国之声表示：「我们学校学者所发表的意见并非永远都代表学校的立场，我们保护学术自由与言论自由，并尊重学者与其他人在合法的范围内，发表自己的意见。」

不过，部分澳大利亚国会议员也针对这起事件提出质疑。澳大利亚工党的议员薛尔登 (Tony Sheldon) 在推特上发文表示：「如果新南威尔斯大学容许这样的事件发生，他们还怎麽够格称他们自己是间大学？当他们审查皮尔逊与人权观察所提出的重要观点时，这代表澳大利亚正面临严重的问题。」

根据新南威尔斯大学官方数据显示，该校有超过16,000名中国学生，占了全体国际学生的68.8%。此外，该校与中国也有非常强的商业与研究关系。根据悉尼大学社会学家巴彭恩斯 (Salvatore Babones) 的统计，中国留学生的学费大约占新南威尔斯大学总营收的22%。

