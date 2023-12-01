香港记协担忧在京香港记者陈敏莉的安全

（德国之声中文网）陈敏莉（Minnie Chan）是《南华早报》的记者，专门报道中国国防和外交方面议题。日本共同社近日援引香港媒体《南华早报》记者陈敏莉朋友的话说，陈敏莉在10月下旬前往北京、报道香山论坛后就"联系不上"她。

香港记者协会周五（12月1日）表示，"非常关注陈敏莉的安全，并要求《南华早报》了解更多情况"。该协会还敦促陈敏莉的亲友提供更多信息。

《南华早报》在周五晚些时候告诉法新社，陈敏莉"请了个人休假"，该报已与她的家人联系。

在一份电子邮件声明中，《南华早报》表示："她（陈敏莉）家人告诉我们，她在北京，但需要时间处理一件私事。她的家人告诉我们她是安全的，但要求我们尊重她的隐私。"

陈敏莉本人没有回应法新社的置评请求。

周五，当被问及共同社的报道时，北京外交部发言人汪文斌说他"不了解"此事。

有港媒指出，陈敏莉最近一篇发表的文章是关于10月31日结束的香山论坛。她还撰写了有关中国军队改革和中国国防部部长李尚福突然被解职的文章。

陈敏莉自2005年起任职于《南华早报》，之前曾为香港《苹果日报》（Apple Daily）做过报道。

（法新社）

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2023-12-01T09:56:15Z UTC