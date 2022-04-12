香港记协主席被正式落案起诉

（德国之声中文网）本月7日，正在作报道的陈朗昇遭便衣警察截查，并被要求出示身份证。在他要求对方先证明自己身份、双方发生争执后，他被戴上手铐并一度被拘。

今天，他被警方正式通知将被起诉犯有"阻碍警务人员执行职务"罪。陈朗昇在脸书上强调，要求警方出示身份证明，是行使个人权利。

陈朗昇通报说，警方通知他，定于本周四提堂。

在被问及香港媒体自由是否恶化时，他说："环境不轻松"。

1997年，香港主权被英国正式交还给中国。2020年6月中国当局颁布实施有争议的港版国家安全法。从那以来，记者协会成为当地最后一个倡导基本权利和媒体自由的主要专业团体之一。 一些西方政府批评该法是镇压工具。在2019年的大规模民主示威之后，北京和香港当局则称，该法带来了稳定。

亲北京媒体指责记协是反华组织，与民主基金会等海外团体有联系。记协予以否认。该组织面临解散压力。

今年4月，香港外国记者会（FCC）决定暂停其年度人权新闻奖，以避免 "无意中 "违反任何法律。此举被认为是这个亚洲金融中心的媒体自由受重创的另一迹象。

陈朗昇曾为自由派媒体 "立场新闻"工作。去年12月，该媒体遭警方突查，资产被冻结，数名工作人员被捕。其后不久被迫关闭。 陈说，目前不清楚，他是否还能如期在9月29日离开香港，参加路透社研究所在牛津大学的一个奖学金计划。

媒体权利倡导组织--记者无国界（RSF）呼吁香港当局 "撤销对陈的所有指控"。

（路透社）

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