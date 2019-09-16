香港议员：港人计划在中国国庆节示威

（德国之声中文网）这是香港立法会议员陈淑庄本周二（9月17日）在日内瓦表示的。她说，"我们担心，警察暴力升级"。

此前，陈淑庄应邀在本周一出席联合国人权理事会会议，并作简短发言。她在发言中警告说，香港有可能面临一场人道危机。她呼吁人权理事会，任命一个独立调查委员会。

北京曾试图阻止她出席会议，但未成功。今年4月，陈淑庄议员因参与2014年俗称的"雨伞革命"遭审判。

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今年10月1日，中华人民共和国将庆祝成立70周年。陈淑庄表示，目前尚未有在这一天举行示威活动的申请，但示威运动极富灵活性，到时很可能会出现自发行动。作为例子，她提及了曾出现过的人链行动，或众人在购物中心高唱抗议歌曲等。

陈淑庄在人权理事会会议的发言中重申了示威者们向港府提出的要求：调查警察暴力、撤销对她所称的约1400名被捕者的指控、自由选举。陈淑庄表示，她不信任港首林郑月娥的对话建议。她说，抗议运动的组织者们只会在林郑满足这些要求的条件下才会同意对话，届时，示威行动也会中止。

作为前英国直属殖民地，香港主权于1997年移交中国。依据"一国两制"原则，香港拥有自己的基本法，实行高度自治。700万港民处于中国的主权之下，但享有比内地居民更多的自由权利，其中包括言论和集会权。

凝炼/李鱼（德新社）