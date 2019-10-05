香港警民对峙 传港府考虑宵禁

（德国之声中文网）人民日报社下属的《环球时报》的推特账号周四发布消息称，预计香港政府将于本周末实施宵禁。环球时报称消息来自内部人士，但这一条推文很快就被删除。路透社援引环球时报一位编辑称，这条推文因信息核实不足而被删。

环球时报的推文

此前，多家香港媒体报道，政府高层周三晚上召开紧急会议至深夜。香港01报道称，港府官员在紧急会议上曾商讨以实施宵禁令来压缩上街示威人数，这样的作法也能让防暴警察更易执法。这样政府就不需动用紧急法或重新立法。

香港01周四又援引接近政府的消息人士报道，港府现阶段不会实施宵禁，也不会取消定于11月24日举行的区议会选举。全国人大常委谭耀宗周四接受媒体访问時表示，实施宵禁需要大量警力，而目前警方沒有足够人力执行宵禁，同时他认为示威者不会守法。民建联主席李慧琼亦指，现阶段并非推行宵禁的时机。

周四，示威活动继续导致香港的公共生活部分瘫痪。由于道路被堵，公共交通部分停运，很多香港市民无法准时上班。周四早上，激进示威者和警方就开始发生冲突。在中环、太古等地均有道路被示威者占据。

警方在香港理工大学附近使用了催泪瓦斯，据警方称，警员之前受到弓箭的射击。在之前冲突激烈、周三已宣布停课提前放假的中文大学，仍有示威学生拒守阵地。香港大学、理工大学、城市大学、浸会大学校外均有道路被示威者被占据或以杂物堵塞。

美国会忧暴力升级

美国国会及行政当局中国委员会(CECC)周三发表声明，对香港近日的暴力升级表达担忧。这份以该委员会主席麦戈文（James McGovern，民主党）和副主席卢比奥（Marco Rubio，共和党）名义发布的声明称，攻击大学校园、发射上千枚催泪弹的做法不禁让人怀疑"中国政府的策略是要在香港制造更多混乱，引发新的抗争"。

声明谴责当局大规模使用武力，表示支持要求对相关单位问责、要求政治对话和捍卫中英联合声明中承诺的民主自由的诉求。声明还强调，攻击区议会选举候选人、威胁取消定于11月24日选举的做法只会增加香港民众的不满，也是北京全面掌控香港政府的又一个信号。

声明呼吁中国政府"考量任何削弱香港自治的新举措可能要付出的代价，包括政治动荡、全球金融体系的准入限制，以及美国和国际社会的制裁"。