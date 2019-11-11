香港警民冲突持续 传政府高层密会至半夜

（德国之声中文网）继周一与周二的暴力冲突升级与不断上升的受伤人数，香港周三晚上再度于多区出现激烈的警民冲突。 根据香港电台报导，示威者在旺角、香港浸会大学、红勘与其他多区进行堵路行动，而警方则发射催泪弹来驱散示威者。

在旺角警署外，到了凌晨仍有大批示威群众聚集，而警方便出动水炮车向群众施放水柱，示威者则以雷射光照向水炮车。 另外在天水围天耀邨，防暴警察向天耀商场发射了数枚催泪弹，但仍有数十名穿黑衣的人朝天水围警署推进，导致警方再度发射催泪弹并广播警告示威者已涉及非法集结，示威者在过程中投掷汽油弹还击。

在邻近天水围警署附近的新北江商场外，一名15岁少年疑似被催泪弹击中头部，在地上留下大片血迹，并被紧急送往屯门医院接受脑部手术。 根据香港电台统计，截至周三午夜为止，共有64人在周三的示威行动中受伤。

此外，香港01报导，周三晚上10点有民众在荃湾嘉里物流中心附近，发现一名身穿黑衣黑裤的青年倒卧血泊中，呈现昏迷不醒的状态。 救护人员发现他身体多处受伤，而他被紧急送往邻近医院急救，但在晚间11点宣告不治。 消息指出，根据伤者的伤势所见，目前怀疑是从高处坠下所致，但真正死因目前仍不清楚。

港府高层开会至午夜

与此同时，多家港媒报导香港政府高层周三 (11月13日) 晚间10点左右在礼宾府举行会议，直至午夜12点才陆续离开。 香港01报导，港府官员在紧急会议上曾商讨以实施宵禁令来压缩上街示威人数，这样的作法也能让防暴警察更易执法。

香港01分析，如果港府最终决定实施宵禁令，那么政府便不需动用紧急法或重新立法，便能在特首认为有需要维护公共秩序时，依据《公安条例》第 31 条，藉宵禁令指示每个人在特定地区及时间留在室内，并持续生效。 任何违反宵禁令规定的人即属违法，遭定罪后可被监禁两年。

然而，目前港媒都尚未得知昨晚港府高层紧急会议的最终结论。

美中国委员会表担忧

同一天，美国国会及行政当局中国委员会透过推特针对香港近日的局势发表声明，表示他们对于港警朝大学校园发射了超过千枚催泪弹感到十分担忧。 该声明表示，他们怀疑中国政府的策略是要在香港制造更多混乱与促使更多民众上街抗争。

此外，该委员会也对北京宣布对香港的政治、司法与教育系统进行更严格的管控感到忧心。 委员会透过声明写道：「我们谴责政府过度运用武力，并支持示威者要求政府展开政治对话及对相关执法单位追究责任。 任何攻击区议会选举候选人的行为与威胁取消区议会选举的提议都会加深社会的仇恨，并显示中国政府想完全掌控香港政府。 」

该委员会认为中国政府也该考虑打压香港主权的其他效应，包含政治动荡与美国跟其他国家可能因此而对中国实施的制裁。 多名跨党派美国参议员本周陆续发声，催促参议院尽快针对《香港人权与民主法案》进行全体投票。 该法案10月中旬已通过众议院的关卡。