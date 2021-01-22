香港警方获取被拘民主人士银行记录

（德国之声中文网）六名亲民主活动人士向路透社表示，香港警方在未经他们同意的情况下，获取了他们的部分银行记录，并在本月早些时候他们因涉嫌违反国安法颠覆罪被捕后，警方曾就特定的转账记录向他们讯问。

路透社报道说，对此事有直接了解的香港一家主要的零售银行一位管理人员表示，过去大概六月以来，香港警方要求获得顾客银行记录的数量翻了一倍有余。这名管理人员表示，受到影响的人数大约是两位数。这位人士说，数量的增加是由于警方要求获得有关亲民主活动人士的信息。

这些银行中包括汇丰以及下属的恒生银行、花旗银行、渣打银行。

上述那位银行高层管理人员向路透社表示，在香港的银行几乎别无选择，必须配合警方的要求：“不满的一方可以上告法庭，如果他们认为自己的账户被冻结或者转账细节被提供是出于错误的原因。但我们这边能做的非常少。”

与世界大多数地方一样，香港警方也长期有权限因刑事调查而向银行索取顾客信息。路透社报道指，不能确定国安法是否让警方获得个人银行记录更容易。

香港国安法中未提及有关银行信息的获取。不过，它赋予有关部门没收资金的权限，如果他们认为这些资金正在或有意图被用于违反国安法。有关部门尚未宣布以此为依据没收过任何资金。

有94人因香港国安法被捕。该法惩治任何被有关部门视为分裂、颠覆、恐怖主义或勾结外国势力的行为，最高刑期终身监禁。

1月6日有53名香港民主活动人士被拘

此次向路透社告知情况的六名活动人士是1月6日被拘捕的53人中的六位。他们受讯问的是关于去年7月民主派初选一事。当时他们希望选出最有希望胜选的民主派候选人。其后，原定9月的立法会选举推迟一年举行。

被拘捕的这些活动人士均未被起诉，均获保释。其中一名活动人士邹家成向路透社表示，警方获取了他在汇丰银行、恒生银行及其下属电话支付软件PayMe的账目记录，并询问支付入这三个账户的10万港币的资金来源。他说，警方没收了他在汇丰银行和恒生银行的借记卡和信用卡。

另一名活动人士刘颖匡向路透社表示，警方向他展示了他恒生银行账户的纸质账单，并就多笔去年民主派初选前的转账记录向他讯问。刘颖匡向路透社表示，他曾使用该账户从一个众筹项目中获得资金，用于民主派的初选。

另外四名活动人士则不愿透露姓名。他们表示，警方在讯问过程中展示了他们的银行记录。其中两名活动人士表示，警方出示了二人在渣打银行的账目记录。另两人不愿透露银行的名称。

三名在香港外国银行的管理人员向路透社表示，警方要求提供顾客数据，成为又一个令国际银行头痛的问题。香港国安法通过后，美国政府禁止美国公司及个人与港府特首林郑月娥及另外10名香港和中国官员的业务。包括香港最大银行汇丰在内的国际银行遵照了美国的制裁。

香港有关部门下令银行冻结了数位亲民主活动人士的账户，其中包括媒体大亨黎智英。他于12月被控违反国安法，目前在狱中等待一次保释听证会。

英国伦敦大学东方与非洲研究所所长曾锐生表示，银行面临两难境地。“如果警方来无论要求什么，只要符合香港法律，他们都必须遵照而行。这可能与这些跨国银行母国的人们的期望相冲突。”

汇丰银行行政总裁英国国会听证

另据彭博社报道，汇丰银行行政总裁奎恩（Noel Quinn）周二（1月26日）即面临英国国会的质询。

国会一个委员会的声明中称，此次听证旨在“探究汇丰在新近香港及中国事务上的角度，包括新近冻结参与香港抗议的活动人士的账户”。声明称，该听证会预计将“触及一系列香港新近的事件，包括国安法的通过，并将对英国企业在国际监管及政治框架下如何运作提供了解”。现流亡海外的前香港立法会议员许智峰及家人在汇丰的账户被冻结。

苗子/洪沙（路透社、彭博社）

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