香港警方扣押“国殇之柱” 创作者称“太离谱”

（德国之声中文网）据媒体报道，香港警方周五（5月5日）扣押了知名雕塑“国殇之柱”，称其为涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”的证物。

“国殇之柱”是一座八米高的雕像，描绘了数十具被撕裂和扭曲的逝者身形，以纪念三十多年前在天安门广场及其周边地区的血腥镇压中牺牲的抗议者。

香港警方没有对他们前往元朗区扣押的雕像进行详细说明。

警方发表声明说，国安处早上持法庭手令采取搜查行动，在元朗区检取一件与一宗“煽动他人颠覆国家政权罪”案件有关的证物。但声明中没有说明是谁涉嫌利用这尊被存放起来的雕像“煽动颠覆国家政权”。

这次扣押行动的时间距离6月4日天安门镇压周年纪念日只有几周。

香港曾经持续三十多年举办全球最大规模的年度守夜活动，以纪念天安门民主运动。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 一周年纪念 1990年6月4日，香港民众首次走上街头，纪念天安门大屠杀一周年。这一年起，香港支联会每年组织大规模悼念活动。由于1989年民主运动在中国大陆是禁忌话题，香港逐渐成为各类与六四有关的追思活动的中心。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 维园烛光 自1990年以来，每年6月4日晚，香港维多利亚公园都举行烛光晚会，悼念六四死难者，表达自由民主诉求。参加人数少则数万人，多则十多万人（据组织方支联会数字，一般高于警方公布数字），为全球规模最大的六四纪念活动。（2015年资料图片）

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 天安门的故人 2013年，台北民众举行烛光晚会，纪念六四，声援狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波是89民运代表人物之一、与周舵、高新、侯德健一同被成为“天安门四君子"。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 遥望台北 2019年，六四30周年之际，台北举办了专题纪念活动。此前还在台北中正纪念堂前放置了由台湾艺术家雪克（Shake）搭建的充气“坦克人”艺术装置，亲历六四的王丹、周锋锁等民运人士到场参与。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 两岸三地成唯一 台湾的六四纪念活动，规模和历史远远不及香港，但近年来开始得到更多关注。2020年，尽管受到疫情影响，仍有三千多人参加了在台北的烛光悼念晚会。由于这一年香港和澳门都以防疫为由禁止六四集会，台湾成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 六四纪念馆 香港六四纪念馆2012年起临时设址九龙，先后迁至城市大学和尖沙咀，在物色新馆址过程中屡遭挫折，被迫多次关闭。2018年支联会在旺角购买房产作为新址，2019年4月重新开馆。2021年4月休馆翻新后，5月底重新开放，但数日后被当局以“证照不全”为由再度关闭。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 国殇之柱 2019年六四30周年之际，香港大学生清洗丹麦艺术家高智活（Jens Galschiøt）的作品“国殇之柱”。它曾在香港各间大学巡回展出，现矗立在香港大学黄克竞楼平台。传统上，支联会每年都会派人在六四前夕洗刷该雕塑。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 疫情下的追思 新冠疫情下的2020年，因有防疫限聚令，当局31年来首次未批准维园六四集会。但仍有数万港人来到维多利亚公园燃烛默哀。

这些年，香港台湾是这样紀念六四的 再度遭禁 2021年，香港当局再度禁止六四纪念晚会。一年前香港国安法生效后，香港社会的言论、集会自由空间受到进一步挤压。同时，澳门的民间六四纪念活动也连续第二年遭禁。



六四镇压在中国其他地区是禁忌话题，而香港在维多利亚公园举行的烛光纪念晚会从1990年持续到2019年，2020年开始被当局禁止，当时的禁止理由是新冠疫情封控措施。

重达两吨的“国殇之柱”于1997年在香港的维园纪念活动中首次展出。同年，英国将这座城市的主权交还给中国。

2021年，港大“基于大学的最佳利益，根据外部法律建议和风险评估”拆除并移走了这座雕像。从那以后，它一直保存在大学拥有土地上的一个货柜中。

“国殇之柱”创作者、丹麦雕塑家高志活（Jens Galschiot）向德国之声表示：“这太荒谬了。这是我的雕塑，没有人与我商量或通知我任何事情。我听说雕塑将作为落实国安法的一个证据，但我完全不能理解。他们不能用它反对民主运动。”

高志活认为这个雕塑是香港人权、言论自由和民主运动的象征，它的存在被当局视为威胁，而实际上更加凸显了香港的困境。他表示，对于当局对雕塑的扣押，只会让这个艺术品的象征意义更加强大，因为艺术的象征语言是无法被打压的。他还表示，如果需要，他将前往香港作证并解释自己的观点，但前提是他必须拥有豁免权。

2023维园晚会前途未卜

目前尚不清楚今年是否会举行维园烛光晚会。香港市政府本周表示，通常举行集会的维多利亚公园将部分关闭进行维修。

烛光晚会的组织方香港支联会于2021年解散，前主席李卓人、前副主席何俊仁和邹幸彤被香港当局依据《国安法》控告“煽动颠覆国家政权”罪。

香港当局一直利用该法律打击香港的民主活动，包括反对派政治人士、律师和记者在内的大约250人因涉嫌危害国家安全罪而被捕。

当局表示，他们正在维护香港作为繁荣的金融中心所需的秩序。“国殇之柱”创作者、丹麦雕塑家高志活强调，目前最重要的是能够尽快将雕塑运出香港，以确保它的安全。他强调这是他的私人资产，自己全权负责，但也感激许多香港人的支持。

（路透社）

港大連夜拆除國殤之柱 藝術家不排除提告

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