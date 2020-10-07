 香港警方周四突击搜查黎智英办公室 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2020

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时政风云

香港警方周四突击搜查黎智英办公室

香港民主派人士黎智英周四表示，警方搜查了他的私人办公室。数月前，黎智英被控涉嫌违反香港国安法一度曾遭警方逮捕。

Hongkong Jimmy Lai Chee-ying (Reuters/T. Siu)

今年八月，黎智英被控涉嫌“勾结境外势力”遭到逮捕

（德国之声中文网）黎智英表示，警方在其律师尚未到场的情况下搜查了他的办公室，并带走了一些文件。警方目前尚未就此发表评论。
黎智英周四在一家法庭前表示：“他们就是想找到不利我的证据。” 黎智英、李卓人等26人纪念1989年六四事件，而被控非法集結于周四接受法庭审讯。黎智英说：“他们的所作所为完全不符合法治精神。”黎智英的助手马克·西蒙发推称，参加搜查行动的14名警员都没有留下姓名或联系方式。

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继大举搜查报馆後，香港警方再被指打压新闻自由，当局修改《警察通例》下“传媒代表”的定义，变相引入“官方发牌制度”，赶绝公民记者及网媒。香港媒体环境如何迈向“大陆化”？

黎智英等10人在遭港警关押超过一天後，於周二深夜与周三凌晨陆续获释。周庭在获释後，形容此次拘捕是过去几年来最令她害怕的一次，并批评港府对她的指控是「无中生有」。黎智英获释後则是直接搭私家车离去，并未接受媒体访问。

黎智英日前涉《港区国安法》出事后，大批香港人以爆买行动声援《苹果日报》，甚至「非理性投资」把壹传媒股价炒高。这份报章有在香港有什麽地位和象徵意义？

今年八月，黎智英被控涉嫌“勾结境外势力”，两百多名警员搜查了他在《苹果日报》的办公室，并逮捕了黎智英本人。稍后警方还搜查了他的游艇。黎智英最终被判罪名不成立。

观看视频 05:10

專訪黎智英：我會與香港共存亡


黎智英此前曾多次在华盛顿展开游说，争取美国对香港民主运动的支持，其中包括同美国国务卿蓬佩奥举行会谈。北京方面则将黎智英形容为“叛徒”。
香港从今年6月30日开始实施国安法，将一切被北京视为‘颠覆、煽动、恐怖主义以及勾结外国势力”行为列为罪行，最高刑期可以是终身监禁。

批评者认为这项法律剥夺了港人的自由权利，支持者则认为，香港经历了长时间的抗议浪潮之后，这项法律有助于香港恢复稳定。

 

达扬 / 叶宣 （路透社）

 

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