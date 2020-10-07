香港警方周四突击搜查黎智英办公室

（德国之声中文网）黎智英表示，警方在其律师尚未到场的情况下搜查了他的办公室，并带走了一些文件。警方目前尚未就此发表评论。

黎智英周四在一家法庭前表示：“他们就是想找到不利我的证据。” 黎智英、李卓人等26人纪念1989年六四事件，而被控非法集結于周四接受法庭审讯。黎智英说：“他们的所作所为完全不符合法治精神。”黎智英的助手马克·西蒙发推称，参加搜查行动的14名警员都没有留下姓名或联系方式。

今年八月，黎智英被控涉嫌“勾结境外势力”，两百多名警员搜查了他在《苹果日报》的办公室，并逮捕了黎智英本人。稍后警方还搜查了他的游艇。黎智英最终被判罪名不成立。

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黎智英此前曾多次在华盛顿展开游说，争取美国对香港民主运动的支持，其中包括同美国国务卿蓬佩奥举行会谈。北京方面则将黎智英形容为“叛徒”。

香港从今年6月30日开始实施国安法，将一切被北京视为‘颠覆、煽动、恐怖主义以及勾结外国势力”行为列为罪行，最高刑期可以是终身监禁。

批评者认为这项法律剥夺了港人的自由权利，支持者则认为，香港经历了长时间的抗议浪潮之后，这项法律有助于香港恢复稳定。

达扬 / 叶宣 （路透社）

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