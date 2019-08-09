香港警方发催泪弹 北京“亮剑”国泰航空

（德国之声中文网）周五，约1000人在香港国际机场和平示威，没有一个航班受到影响。周六（8月10日），"万人接机"行动继续。而在香港多个市区，成千上万民众上街游行。

6月示威运动方兴之时，主要参与者是学生；现在，很多年纪稍大些的人也参与进来。

一名60岁上下的妇女对路透社说，"警察拘捕我们的年轻人，我们非常愤怒"。她说，她之所以来参加集会，是因为警方和示威者之间冲突日增，让她深为忧虑。她指出，示威者不过是为了抗议警方的暴力。

全家老小齐参加

数以百计的港民家庭手持气球、推着童车参加"亲子游行"，表达对民主活动人士的支持。在周六多姿多彩的和平示威中，有人分发印有拉丁字母的传单。这些字母各有所指，比如，"D"意为"示威"（Demonstration）；"P"表示"抗议"（Protest）。

与其它众多示威活动不同，主题为"守护孩子未来"的"亲子游行"得到香港特区政府有关当局的批准。

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一位名为Faye Lai的女士带着3岁的侄女参加示威。她对法新社说，一定要告诉孩子们香港现在的情况，让他们知道，社会该是怎么样的，"我们为孩子们该有的权益而抗争"。

1997年，主权移交给中国后，香港这个前英国直属殖民地被允许享有言论自由等特殊权利。批评者们认为，这些权利已岌岌可危。示威者们要求特首林郑月娥下台。本周五，林郑月娥发表讲话，呼吁民众冷静、理性，并要求停止暴力。她称，抗议行为损害香港经济，"犹如海啸来袭"。

警方连连施放催泪弹

这个周末，也有多个未得到批准的游行展开。这给警民冲突埋下伏笔。

周六，示威者在沙田和大围车公庙路回旋处设置路障，展开"快闪"堵路行动，导致现场交通堵塞非常严重。在大围车公庙路附近，有人投掷燃烧物品，纵火焚烧路障。大批警察到场，施放多枚催泪弹并出示黑旗警告。

德国之声在现场的记者报道称，快闪曾一度堵住海底隧道，而到了周六晚间，沙田的快闪完毕，大部分示威者转战尖沙咀，"从大埔（香港北区）一直闪到尖沙咀（九龙最南）"。警方在尖沙咀也放了一轮催泪弹。

中国民航局警告国泰航空

中国民航局周五（8月9日）针对"香港国泰航空先后发生飞行人员参与暴力冲击被控暴动罪却未被停止飞行活动，以及恶意泄露航班旅客信息等事件"，向国泰航空发出了"重大航空安全风险警示"，明确提出三点要求。

其中要求从8月10日起，"对所有参与和支持非法游行示威、暴力冲击活动，以及有过过激行为的人员，立即停止其执飞内地航班或执行与内地航空运输活动相关的一切职务活动"；8月11日起，需要报送所有飞往内地和飞越内地领空的机组人员身份信息，未经审核通过，就不接收该航班；8月15日前，国泰航空需要向其在内地的运行合格审定机构报送公司加强内部管控、提升飞行安全和安保水平的措施方案。

对此，国泰航空已在周六（8月10日）做出回应，称解雇了两名不当行为员工，并停飞被控暴动罪的机长。

凝炼/王凡（综合报道）