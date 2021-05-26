香港警方今年再度禁止维园烛光晚会

（德国之声中文网）香港警方以新冠疫情限制规定为由，连续第二年禁止举行维园六四烛光晚会。该烛光晚会持续举行了30年，以纪念1989年中国六四运动，抗议中共政府在北京天安门广场对这场民主运动的血腥镇压。

尽管有此禁令，烛光晚会组织者香港支联会预计仍然会有很多人参加六四纪念活动，也许规模不会很大。人们也在网络论坛中呼吁大家届时点燃蜡烛，以纪念在那场至今在中国高度敏感的民主运动中的牺牲者。

“悼念‘六四’是香港人过去 31 年的集体回忆，支联会将继续争取市民合法悼念‘六四’的权利。”香港支联会在一份新闻稿中说。支联会表示，已经收到警方通知，根据《预防及控制疾病（禁止群组聚集）规例》，警方反对 5 月 30 日“毋忘六四”大游行，及禁止 6 月 4 日“六四”维园烛光悼念集会。

支联会表示，将根据《公安条例》向公众集会及游行上诉委员会提出上诉，期望委员会尽快安排上诉聆讯，让市民可以在合法及安全的情况下悼念 “六四”。

国际人权组织、西方政府和很多香港人认为，自从去年6月底北京对香港实施国安法以来，香港正在走向专制社会。

2019年爆发反送中运动以后，政府利用国安法和限聚令，已将街头抗议活动清除殆尽。

2020年6月4日

去年，六四维园抗议活动被禁止，这是30年来的第一次，官方的理由是新冠疫情限制。如今，香港的生活已基本恢复正常，学校重新开学，大多数工人复工，餐馆和商场的顾客络绎不绝。

香港政府仍然限制户外集会，要求每次聚会不得超过4人。批评者认为此举是为了防止2019年那样的抗议活动再度发生。

今年的“六四”纪念日对中共来说高度敏感，因为该党正在筹办建党100周年庆典。

今年4月，当被问到支联会六四烛光集会口号包括“结束一党专政”，是否违反国安法时，香港特首林郑月娥表示，在尊重宪法大前提下，应尊重执政的中国共产党。

过去30年中，每年的6月4日，数以万计的人们前往香港维多利亚公园举行和平的烛光晚会，纪念在“六四”镇压中牺牲的人们。

去年，仍有数万人不顾警方禁令参加了集会。本月早些时候，香港著名民主活动人士黄之锋等四人因去年未经批准参与纪念“六四”集会被法院判处4至10个月有期徒刑。

香港支联会已将今年“六四”32周年纪念主题定为“为自由‧共命运‧同抗争”，呼吁市民以多种形式参与纪念活动，包括街头收集签吊唁册联署和网络悼念活动。

澳门活动人士周二在网上发表的警方文件显示，当局认为过去数年间六四纪念集会上所发布的图片、标语和信息“诽谤和污蔑中央政府，煽动颠覆政权以及破坏社会和谐。”此外，警方拒绝集会申请的理由中也包括防疫需要。事实上，澳门当地已有数月没有出现新冠感染病例。这也是澳门当局首次以政治理由禁止就1989年天安门事件展开的纪念活动。

在中国大陆，当局努力将六四运动从人们的集体记忆中清除。

（法新社、路透社、香港媒体）

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