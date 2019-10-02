香港警方为实弹开枪辩护

（德国之声中文网）据网上媒体香港自由新闻（HKFP）报道，本周三，数百人从渣打花园出发，举行反对港警的抗议游行。示威者高呼"香港警察故意杀人"，"立即解散警察"等口号。下午，一些示威者还在政府总部外的添马公园举行集会。多所中学的中学生也临时举行罢课表达愤怒。在被开枪打伤的中学生就读的学校--香港荃湾的公立何传耀纪念中学，学生们在校内举行了抗议。据媒体报道，这名受伤学生在医院情况"稳定"。

在10月2日的记者会上，香港警方表示，示威者10月1日在多处堵路、纵火及投掷汽油弹，警方当天共拘捕269人，分别为178男91女，年龄12到71岁。此外，警方当天共发射1400发催泪弹，约900发橡胶弹、约190布袋弹、约230海绵弹，还出动水泡车，四宗开枪事件中共发六枪。

警务处副处长邓炳强、警察公关科总警司谢振中等还对警员向持棍打警察的中学生开枪做了辩护。

在被问及开六枪是否代表开枪为常态时，谢振中表示，示威者已开始用非常暴力的方式袭击市民及警员，甚至置警员于死地，这已成新常态。他称，10月1日在四个地点有警员被袭击。大河道开枪事件中，警员清理路面后遭大批暴徒追打，最后一名警员被暴徒推跌及严重袭击，另一名警员为避免自己及同胞身体严重受伤或生命受威胁，向"暴徒"开了一枪。在被质问为何不打手脚时，邓炳强表示，警员开枪制服歹徒，向最有效最大面积开枪，"指引（标准）与外国一样"，警方生死悬于一线，所以要用最快方式制止，当时也没有时间和机会向天开枪。警务处处长卢伟聪先前表示，警员"在雷光火石下受近距离袭击，因感到自己及同袍生命受威胁而采取开枪的行动，认为合理、合法、合乎国际惯例，中枪的18岁中学生送院时清醒，以涉嫌袭警被捕。

10月1日香港街头暴力升级

开枪打伤示威者的事件发生后，欧盟方面呼吁各方克制，避免暴力升级。英国外交大臣拉布表示，"虽说不应为暴力找借口，但使用实弹是不合适的，只会让情势更加紧张。"他还呼吁展开建设性对话，关注香港人民合理的担忧，希望看到示威者和香港当局都保持克制，避免局势升级。

上周日，一名印尼记者被橡皮子弹打中脸部，该记者的律师10月2日表示，她可能面临一只眼睛终身失明。

据香港政府本周三公布的数据，香港8月零售业销货值跌幅超过23%，上一次出现类似跌幅是在1998年。政府发言人预计零售业疲软状况还将持续。香港旅游局称，8月来港旅游者人数下降了39%。

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乐然（综合报道）