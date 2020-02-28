香港警方上门拘捕多名泛民人士

（德国之声中文网）香港警方周六对泛民政治人物及反对势力进行大规模搜捕。据香港多家媒体报道，目前被逮捕的包括壹传媒创办人黎智英、民主党资深党员李柱铭、前立法会议员区诺轩及梁国雄、社民连主席吴文远、民间人权阵线副主席陈皓桓、公民党吴霭仪等十余人。

香港《南华早报》引述消息来源指出，此次拘捕行动与去年8月18日、10月1日及10月20日的集会和游行有关。被捕者被分别送往多处的警局。8月18日的活动为反送中运动中首个"流水式"集会，10月1日及10月20日则是反送中大游行。在10月1日的游行中，警方以实弹镇压造成示威者中弹受伤，示威者与警方发生激烈对抗。

社会民主连线在脸书上写道，警察分别上门拘捕其主席黄浩铭、副主席梁国雄、秘书长吴文远等人，原因为组织8月18日及10月1日两次游行。区诺轩的脸书也证实，区诺轩被警方上门拘捕，罪名包括组织未经批准集结及参与未经批准集结，相信与去年八月反送中示威活动有关。社民连、职工盟、公民党的脸书上也分别证实了有成员被捕的消息。

据《苹果日报》截至周六午后的统计，此次共有15人被捕。香港立场新闻引述公民党议员称，"政府趁立法会正在处理抗疫防疫基金、社会忙着抗议之际秋后算账，手段肮脏下流"。

此次的大规模拘捕行动是香港警方半月内第二次拘捕黎智英、李卓仁及民主党前主席杨森。香港媒体指出，2月28日警方曾以去年8月31日参与未经批准集结为由，上门拘捕上述三人。黎智英等人去年曾积极参与反送中游行，三人各被控非法集结罪，黎智英还另被控一项刑事恐吓罪，案件将于5月审理。

去年香港特区政府的《逃犯条例》修订草案引爆长达半年以上的"反送中运动"。香港民主派人士几乎每周都举行示威游行，要求港府落实自由选举。抗议的矛头指向非自由选举产生的香港政府，以及中国共产党对香港日益加深的影响力。示威者提出了五项诉求，分别是撤回《逃犯条例》修订草案、设立独立调查委员会调查警察暴力、撤回暴动定性、撤回对被捕者的控罪、行政长官林郑月娥辞职下台。自反送中运动爆发至今年年初，约有7000人被捕。一月新冠疫情爆发后，反送中运动变得较为冷却沉寂。

香港民主运动领袖黄之锋周六在推特上批评："当所有国家忙着对抗新冠病毒时，中国的独裁政府正缩紧对香港民主运动的钳制。我呼吁全球继续关注北京保证并支持香港。"