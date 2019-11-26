 香港警察进入理工大学清查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港警察进入理工大学清查

香港理工大学被围12天后，警方周四（11月28日）正式进入校园。数小时前有勇武派抗议者告诉媒体，校内还有约20人“留守”，决心抗议到底。

Hongkong Anti-Regierungs Proteste (Reuters/A. Perawongmetha)

理大校园留下了各式标语

（德国之声中文网）上午当地时间10点，香港警察进入被封锁12天之久的理工大校园巡查，包围了图书馆。他们搜出箭、汽油弹等攻击危险品。稍后，消防员也进入校园，在发现装有液体的危险品后，图书馆外拉起了封锁线。

接着，港府代表、社工以及心理学家等约百名人士组成的安全小组进入大学，清理大楼内的危险品，但没有发现留守者。

一名警官告诉美联社，如果找到留守者，警方调解员以及心理辅导员会向他们提供健康服务。他说，他们不会被拘捕，但他们的个人资料必须登记备用。这名警官说，"我们目前的忧虑并不是抓人，而是他们的处境。"他无法预估周四在理工大的行动将持续多长时间。

Hongkong Anti-Regierungs Proteste (Reuters/T. Peter)

日前有勇武派留守者称，理大校园内还有大约20人，警方一日不撤离，他们也不会离开。

据《香港0一》报道，候任区议员岑敖晖等希望进入理大校园，他表示，如果还有留守者，相信他们精神或身体上可能有重大问题，希望能够以区议员身份提供协助。他说，无论现场发生任何事情，都希望能够给公众监察的机会。但警方告诉岑敖晖，目前还不可能"一刀切"进入理大，他需要联络理大校方，并向警方申请后才能进入。

前一天，理工大校方发布声明指，已开始全面寻找留守人士的工作，但还未有发现留守者，不过，当天晚上有一名黑衣蒙面留守者会见记者，强调警方一日不撤离，他们也不会离开。他说，校园内还有大约20人，"留守抗议者不相信警察。这也是校方寻找我们、而我们则继续躲藏的原因。"他表示，警察进校园的话，"我们会抗议到最后。"

自11月17日香港理工大学被封锁以来，已有1100多名抗议留守者离开校园。迄今，他们当中超过18岁的立即被警方逮捕，不足18岁的则可以回家，但必须在警方登记。反送中运动爆发以来，被警方拘捕的人数已超过5000人。

李鱼综合报道

DW.COM

香港红隧恢复通车 警方周四将入理大

受到抗议活动影响的红隧终于修复完成并通车，然而在红隧旁的理工大学还处于封闭状态。警方宣布，周四将进入理大。 (27.11.2019)  

离开理大的急救员: 「将耻辱化作动力」

对一些示威者来说，向警方投降是他们怎么样也不会做出的选择。 就算是受伤、饥饿受冻，他们也希望自己能够竭尽最后的力量坚持理念。一名离开理大的急救员告诉德国之声，离开跟留下一样是艰难的抉择。 (21.11.2019)  

区议员盼警方撤离理大 林郑吁留守者离开

区议会选举结果出炉当天晚上，泛民派新当选议员进入理工大学，百余人聚集在理工大学外围合唱，给校内的留守者打气。26日理大校方派人进入校园，寻找留守人士并劝吁其离开。 (26.11.2019)  

香港理工大学“围城”与“坚守”

坐落於九龍紅磡灣的香港理大约有2.7万名学生以及近5500名教职员。如今，占地9.35公顷的校园里只有不到100人“坚守”。 (22.11.2019)  

相关内容

Hong Kong | Proteste | Polytechnic University

区议员盼警方撤离理大 林郑吁留守者离开 26.11.2019

区议会选举结果出炉当天晚上，泛民派新当选议员进入理工大学，百余人聚集在理工大学外围合唱，给校内的留守者打气。26日理大校方派人进入校园，寻找留守人士并劝吁其离开。

Hongkong wird am Mittwoch nach Protesten den Cross-Harbor-Tunnel wieder eröffnen

香港红隧恢复通车 警方周四将入理大 27.11.2019

受到抗议活动影响的红隧终于修复完成并通车，然而在红隧旁的理工大学还处于封闭状态。警方宣布，周四将进入理大。

Hong Kong | Proteste

警方加强封锁 香港理工大学对峙持续 18.11.2019

据路透社报道，香港警方周一收紧了对香港理工大学的封锁。经过此前一夜的激烈冲突后，数十人在催泪弹的呛人烟雾下试图突破警方封锁线。一些人被捕。

广告

媒体看中国

China | US Botschaft in Peking (imago images/UPI Photo)

德语媒体：美国和中国一样坏？

在有关华为的争议中，德国经济部长将美国与中国相提并论，遭到美国方面的炮轰。《世界报》认为，美国当前的政治再糟糕，也依然会有英雄人物站出来捍卫法治；《法兰克福汇报》讽刺说，使欧洲疏离美国的人，正是给习近平大唱赞歌的特朗普。  