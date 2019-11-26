香港警察进入理工大学清查

（德国之声中文网）上午当地时间10点，香港警察进入被封锁12天之久的理工大校园巡查，包围了图书馆。他们搜出箭、汽油弹等攻击危险品。稍后，消防员也进入校园，在发现装有液体的危险品后，图书馆外拉起了封锁线。

接着，港府代表、社工以及心理学家等约百名人士组成的安全小组进入大学，清理大楼内的危险品，但没有发现留守者。

一名警官告诉美联社，如果找到留守者，警方调解员以及心理辅导员会向他们提供健康服务。他说，他们不会被拘捕，但他们的个人资料必须登记备用。这名警官说，"我们目前的忧虑并不是抓人，而是他们的处境。"他无法预估周四在理工大的行动将持续多长时间。

据《香港0一》报道，候任区议员岑敖晖等希望进入理大校园，他表示，如果还有留守者，相信他们精神或身体上可能有重大问题，希望能够以区议员身份提供协助。他说，无论现场发生任何事情，都希望能够给公众监察的机会。但警方告诉岑敖晖，目前还不可能"一刀切"进入理大，他需要联络理大校方，并向警方申请后才能进入。

前一天，理工大校方发布声明指，已开始全面寻找留守人士的工作，但还未有发现留守者，不过，当天晚上有一名黑衣蒙面留守者会见记者，强调警方一日不撤离，他们也不会离开。他说，校园内还有大约20人，"留守抗议者不相信警察。这也是校方寻找我们、而我们则继续躲藏的原因。"他表示，警察进校园的话，"我们会抗议到最后。"

自11月17日香港理工大学被封锁以来，已有1100多名抗议留守者离开校园。迄今，他们当中超过18岁的立即被警方逮捕，不足18岁的则可以回家，但必须在警方登记。反送中运动爆发以来，被警方拘捕的人数已超过5000人。

李鱼综合报道