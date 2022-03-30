 香港警察放寬招聘條件 不用居港七年可入職 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2022

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时政风云

香港警察放寬招聘條件 不用居港七年可入職

近年招聘困難的香港警隊降低入職條件，意味著大量在港出生但長居中國内地的「雙非」人士可入伍，引發香港輿論關注，有意見質疑是「大換血」。

Hongkong Jahrestag des Massakers am Platz des Himmlischen Friedens

香港警隊薪酬近年不斷上升，但仍然遇到招聘困難

DW.COM

在「爱国者治港」方针下，香港官场大换血，港府第二把手丶政务司的职务，首次由警察出身的官员担任，被指是「武官」凌驾「文官」。北京有何盘算？

這13人曾於3年前被捕，涉刑罰較輕的非法集結罪，他們其後「踢保」獲釋。香港警方近日重新拘捕他們，並控以可處監禁10年的暴動罪。事件反映港府並無停止就反送中示威搜證及提控。

根据《香港国家安全教育课程框架》，小学生须学习分裂丶颠覆国家等罪行的名称，也要认识「保护我们的人」，包括警察和中国解放军。香港当局强调，国安教育绝对不是政治宣传活动。

香港支联会副主席邹幸彤8日被港警国安处人员逮捕後，遭港府以「煽动颠覆国家政权罪」起诉，10日开庭後决议10月再讯，邹幸彤被拒保释她的未婚夫丶中国维权作家野渡直指邹幸彤与支联会受打压是「政治掌控」。

（德國之聲中文網）香港警務處周三（30日）宣布，將於本周五（4月1日）起，取消警員、見習督察及輔警警員必須「在港居住7年或以上」的入職規定，僅要求投考人是「香港特別行政區永久性居民」。這意味著，在香港出生但長居中國内地的「雙非」人士，也可以加入警隊。

警務處人事部招募組警司陳純青表示，是次調整是與其他紀律部隊的入職要求看齊，「保持警隊在人力資源市場的競爭力」。他指過往一年招募組接獲的查詢中，有逾15%查詢是關於居留條件，數年來平均有30多人因未住滿7年而未能投考，他希望改例後能吸引更多人投考，包括長年在中國內地或海外讀書的港人，或在香港出生但年幼時已移居內地或海外人士回流。

被問及警隊爭取長居外地港人加入，是否因為他們未親歷社會事件、對警方觀感較本地青年正面，他回應指現今資訊發達，人在外地也可接收香港資訊，相信與此無關。他強調，警隊會維持招募標準，語言、學歷要求不變，申請人仍須通過中英文測試、用粵語面試及做英文筆試等，也要通過警察學院訓練，相信不會影響服務質素。

消息引起香港輿論廣泛關注，有香港網民質疑警隊不斷加薪，入職要求卻越來越低，認爲「即是承認香港沒什麽人想做警察囉」、「原來拉低要求是保持競爭力」、「失業率這麽高都沒人想做警察」、「欠缺公信力和良心，人工多高一樣是缺人」。也有不少網民形容是「大換血」，諷刺指「好快武警改投港警」、「直接拼入深圳公安局算了吧」，擔心從内地來的人加入警隊「不識繁體字及文化背景不同，才是問題」。

「雙非人士」數以十萬計

根據香港《基本法》第24條，香港居民分成「永久性居民」和「非永久性居民」兩種，前者包含「在香港出生的中國公民」。自2003年中國內地遊客赴港「自由行」開通，大量内地孕婦以旅行方式到香港生育，她們在港誕下的嬰兒俗稱「雙非兒童」，即在香港出生、父母雙方皆非香港居民。高峰期每年有超過3.5萬在港出生的「雙非兒童」，一度引起醫院產科床位荒。

時至今天，香港有數以十萬計「雙非人士」，他們享受永久性居民的權利和福利，但大部分在出生後隨父母返回內地居住，並沒有長期居留在港。

《星島日報》引述有退休警官稱，「雙非」兒童長大後可赴港定居及投考警隊，不少在港出生後長居海外及讀書的港人返港也可投考，這些青年的英語、普通話等語言水平平均比本地港人更佳，相信警隊能從中吸納更多精英。

《明報》引述立法會議員、保安局前局長葉劉淑儀表示，《基本法》第99條列明公務人員必須是香港永久居民，沒有要求居港年期，警方刪除該要求合理，預計可招募更多人才。中大政治與行政學系高級講師蔡子強則指，警隊是執法隊伍，政府需確保其政治可靠性，如加上居港年期要求可減低該人受內地或其他地區控制的風險，現在刪除有關要求一方面是警察招募難，另一方面是港府不用再猜忌來自內地者。

Feature: Closed news agencies Hong Kong Stand News and Citizen News

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基層警員起薪點2.6萬港元

據警務處警司陳純青透露，警隊目前有約5000個空缺，他承認有人手壓力，去年只招募了654名新人，包括170名見習督察及484名警員，分別佔目標的八成及三成。在2022至2023年度，招募目標為240名見習督察及1350名警員，但他預料在疫情、紀律部隊吸引力下降及人力資源市場痿縮的情況下，將較難達標。

香港警隊薪酬近年不斷上升，基層的員佐級警員入職起薪點加至26190港元，頂薪可達38365港元；督察入職薪酬為48500元，頂薪可達91615港元。對照之下，港人每月入息中位數只有19600港元，大學畢業生投入職場後平均月薪也只有約22166元。

另一方面，警方同時宣布，投考者將要接受尿液驗毒測試。警方發言人稱，警隊十分重視人員誠信，誠信審核行動小組已於2020年底實施「自願驗毒計劃」。招募組警司陳純青也表示，新安排是為了加強誠信管理，「不是有什麽特殊情况」，他指過去5年只有6名警務人員涉毒品案被捕，而海外地區警隊的遴選也有驗毒程序。

（香港電台、明報、星島日報、HK01等）

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