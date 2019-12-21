香港警官向记者吐露心声

（德国之声中文网）旧年将尽，警官约翰只感觉疲惫。他是地道香港人，32岁。今夏以来，他超额执勤数百小时。他的雇主是香港警务处。

约翰当警察5年了。接受德广联采访的条件是，使用"约翰"这一假名，对他的声音做陌生化处理，因为他不愿也不能暴露身份：无论是朋友还是家人都不应能认出他，尤其是不能被自己的同事或中国情报机构认出。毕竟，作为"防暴警察"一支小部队的负责人，约翰不能接受采访，他也不应公开批评警务处领导和政府。然而， 他仍这么做了。

"从一名总是身处现场的警察的视角出发，我会说，政府对我们考虑太少。作为警察，我们被强迫扮演了这一角色，可我们无法缓解局面。"

约翰表示，夏季以来，通常每周得执勤6天，每天14到16小时。哪里局势吃紧了，他和由40名男女警员组成的这支小分队就会被派到哪里。

"有示威者向我们投掷燃烧物，一些人对我们扔石块，甚至朝我们射箭。也曾有爆炸物"，他说。

赞同让警察暴力受到独立调查

在采访中约翰表示，十分愿意从事警察工作，他多次强调，这是为了帮助港人，使社会更安全。约翰忠于职守，谨遵当局的执勤命令。不过，他赞同示威者们的某些诉求，其中就包括赦免被捕活动分子、在香港实行自由选举。

示威运动的另一个核心要求是：让过去数月的警察暴力受到独立调查。约翰特别强调，他赞同这一要求。"由于香港和中国中央政府之间的复杂情况，某些诉求无法落实，但是，设立一个独立调查委员会应是可行的。"

此间，频繁发生的港警施暴现象成了众多港民产生怒意的一大主因。最近的一次发生于圣诞夜：约翰的多名同事将一名年轻示威者摁在地上，照片上可以看到，其中一名警员向那个无法动弹且无法抵抗的男子脸上直喷胡椒水。

自香港示威运动爆发以来，民主派阵营活动人士搜集了纪录警方过度暴力的大量证据。尽管如此，亲北京的港府拒绝对事件做独立调查。

"政府不回应示威运动，即使示威延续了半年之久，政府也未真正试图解决基本问题"，约翰说。"坊间有一些图片显示，警察如何击打示威者，并由此超越了他们的权限。我指的是那些本不需要使用武力的局面。我们的上司却为这些行为辩护，而不是承认，事情出了偏差。"

"我可能永远失去了某些朋友"

今夏以来，港民中的大多数与北京钦定的港府之间的鸿沟越来越深。32岁的约翰警官也感觉出了这一裂痕。因为，这一裂痕延伸到了他的家庭和友人圈。在支持香港抗议运动的姐姐眼里，他是可恨的港府的一名代表。友人圈情况亦然。

"某些朋友，我可能永远都失去了。他们当中有几个属于抗议运动的强硬核心。所以，对我们来说，重新和好会很困难。"

约翰确信，民众抗议及冲突在新的一年里仍会继续，港警虽能试图加以控制，但抗议运动必须经由政治途径消解。

他认为，第一步该由警务署和他的上司们跨出。约翰说："对警员明显的过失，警署应承担责任，承认不当行为，防止未来再度发生类似事件。"

香港抗议运动的某些代表人士相信，早已有內地警察违禁在港行动。被问及此类传闻时，约翰没有正面作答。

"我没听到过类似说法。我个人倾向于不相信此类传闻。不过，我不能完全排除有这种可能，毕竟，我们是一个很大的机构。或许……我不是什么都知道"，他说。