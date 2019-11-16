香港警员中箭 理工大学被警方“封锁”

(德国之声中文网) 警方在周六夜间(11月17日)试图将香港理工大学内的示威者驱散，而后者则在校园各入口布置了路障，还封锁了附近的红磡海底隧道。几个月来，这条连接九龙与香港岛的隧道两端地区，一直是警民冲突最为频繁的地区。

理工大学内的示威者还使用燃烧弹、弹弓、弓箭等自制武器对付警察。

冲突一直持续到周日清晨才略有缓和，但是在校园附近，双方依然在上午继续对峙，偶尔互掷催泪弹与燃烧弹。警方呼吁市民切勿前往该地区，正"使用最低所需武力驱散暴徒"。据香港电台报道，冲突地点不远处的枪会山解放军兵营内，一些官兵也戴上了防毒面罩密切观察兵营外的情况。

周日下午起，理工大学以及其他多地的冲突程度又再次加剧。警方动用了催泪弹、海绵弹、橡胶子弹、水炮等武器，而示威者则用燃烧弹、路障、弓箭等手段一度逼退警方的装甲车与水炮车，甚至有装甲车起火。

冲突中，一名警员的腿部被箭矢射中。在过去一个星期中，示威者已经多次使用弓弩对抗警方，但是此前皆没有命中。

香港警方透露，中箭者为警察传媒联络队队员，他是在理工大学外30米初的九龙玫瑰堂位置被射中的，目前已经送医疗伤。警方严厉谴责示威者"持续以致命武器，包括砖头、汽油弹及弓箭等攻击警方防线"，还警告称，理工大学一带的暴力行为已经"达到暴乱程度，任何留守并协助暴徒的人都可能干犯暴动罪"。

周日晚23时左右，香港记协发出紧急通知，称表示刚刚与警方公共关系科通了电话，后者表示，所有离开香港理工大学区域的人都会被拘捕，除非能够出示有效的记者证明文件。在紧急通知发布前大约一小时，警方就已经开始要求身处漆咸道南及柯士甸道交界的记者退入理工大学校园内，所有离开现场的人都要接受警方截查并核实身份，亦不排除会搜身。现场警方用扬声器表示，这样的做法是因为警方“在暴动地方不能完全判定身份”，因此必须要采取程序判定身份、释除疑虑。

晚23时30分左右，警方在理工大学旁边的畅运道向示威者广播，表示示威者现在除了投降没有其他的出路。

此外，理工大学校方早前透露，校内多个实验室遭人破坏，危险化学品被窃，可能对公共安全构成严重威胁，因此报警。

理工大学官方与教协表态各有不同

在过去一个星期中，香港的多所高校都发生了严重的警民冲突，示威者试图用激进手段阻止警方进入校园捕人。在多方调解之下，周五的各大校园局势已经趋于平静，警方与示威者各有退让。而香港理工大学则被外界认为是示威者最后据守之处。大学官方网站周五还刊登了一封公开信，"强烈要求校园内的所有人停止危险行为及违法行为，并且立刻离开"。校方还强烈谴责占据校园的人士肆意破坏公物、在校园内进行暴力行为。公开信呼吁各方保持冷静与克制，"在文明社会中，暴力不能解决任何问题，反而只会激化紧张局势，造成更大的破坏。"周日，理工大学再次呼吁包括本校学生、教员在内的"所有在场人士切勿留在校园、从速离开"。

香港理工大学教职员协会和香港教协在周日下午发表的紧急声明，其立场则与大学官方有所不同。紧急声明表示对校园内外发生的严重警民冲突"感到非常忧虑、呼吁双方克制、避免使用致命武器"。声明还强调，"目前的僵局由政府一连串决策失误造成，应该由政府负责任地政治解决"；"希望警方不要主动攻入校园，以免矛盾激化，同时呼吁校园内地师生及其他人士尽快离开，保障双方所有人的人身安全。"

警方使用水炮驱离理工大学的示威者

驻港部队清理路障惹争议

示威者周六还曾与众多政府支持者发生了对峙。后者试图清理校园附近的路障。

解放军驻港部队官兵周六白天也穿着便装在军营附近协助市民清理路障，此事目前也引起了各方的不同的反应。不少现场市民为此鼓掌叫好，而民主派立法会议员则担心，驻港部队"自行外出清理路障"之行为，有干涉香港地方事务之嫌，触犯《驻军法》及《基本法》。建制派政党则指责民主派政治炒作，并反驳称，驻港部队清理路障"与过往参与大量香港公益活动无异"，因此无需事先通报香港特区政府。预计立法会将在周三的会议上讨论此项事宜。

文山/叶宣/(美联社、路透社等)