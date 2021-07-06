香港警务处处长：感谢袭警案嫌犯恐触犯国安法

(德国之声中文网) 香港警方国安处16日对香港大学学生会会址进行3小时的搜查後，香港警务处处长萧泽颐18日在香港无线节目《讲清讲楚》上受访时表示，香港大学学生评议会通过与「71袭警案」相关的议案，可能被视为认同或美化凶徒的行为，而相关举动「绝对有机会」触犯《香港国安法》。

萧泽颐还表示，如果相关行为让不同群体产生敌视，也有可能被视为违反煽动罪。他指出，香港警方正在遵循《香港国安法》第27条宣扬恐怖主义的相关罪行对香港大学学生会展开调查，希望藉此了解涉案人士的意图及目的，所以需要到现场搜证。

警务处长：不排除调查献花人士的意图

当《讲清讲楚》的主持人18日追问警务处处长是否会对日前到「71袭警案」案发现场献花和致意的人展开调查时，萧泽颐说不排除到这些人家中搜证或调查他们网上言论的可能性。他强调，这麽做是为了了解这些人除了献花外，有没有别的行为，包含说出煽动性的言语或有其他意图。

萧泽颐表示，国安法27条宣扬的定义是在於行为有没有美化恐怖主义，并宣扬其他人去效法。他说，过去两年香港的「黑暴」是「谎言共同体」，并称有年轻人受荼毒，强调家长丶老师与学校都有责任灌输年轻人正常信息。

港警搜查港大学生会会址

根据多家港媒报导，16日下午三点，十多名香港警方国安处的员警到香港大学学生会的会址丶学苑及校园电视会室搜证，并盘问学苑总编辑刘建希长达三个半小时。港大学苑16日晚间在脸书发文表示，港警带走了刘建希的电话丶一部相机丶学苑印章丶两支录音笔与港大学生会针对「71袭警案」通过的哀悼议案所发布的道歉信。

《立场新闻》记者则说，看到港警人员带走两个行李箱丶两个手提行李袋丶两个蓝色证物箱与一只旗帜。学生代表向《立场新闻》透露，警方称正在调查一宗涉嫌违反国安法第27条「宣扬恐怖主义丶煽动实施恐怖活动」，以及刑事罪行条例第9条的「煽惑他人使用暴力」的案件。

港大校园电视主席江泽灏也向媒体表示，警方并未以翻箱倒柜的方式搜索，反而是将目标对准日常作业的电脑主机，而在搜查後，校园电视的运作如常。香港大学发言人也向媒体证实，香港警方持法庭手令进入该校调查一起案件，并强调该校有责任依照法庭要求行事。

(综合报导)

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