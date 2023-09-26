香港記協主席阻差辦公判囚 國際新聞組織譴責

（德國之聲中文網）香港記者協會主席陳朗昇去年在採訪期間，被指拒絕向警員出示身份證，被控告阻差辦公（阻礙警方執行職務）。陳否認控罪，裁判法院於本週一（9月25日）裁定罪名成立，判處5天監禁。辯方隨即申請保釋等候上訴，獲裁判官批准。

陳朗昇聽取判決後步出法庭，指對判囚的結果「不感意外」，事前有心理準備，相信「公道自在人心」。他認為案件為同業帶來警惕作用，但希望新聞繼續謹守崗位努力報導真相。記者協會是香港最大的前線記者工會，陳說判決對其主席工作沒有影響。

記者協會對裁決感到極度遺憾，顯示香港新聞自由惡化。聲明指：「法庭裁決再度印證香港新聞自由，在法例上所受的保障已淪為空談。」它引述法庭供詞指陳與警方的互動歷時僅15秒，而警方以情緒激動、揮動雙手等理由指控阻差辦公，卻「居然獲法庭接納」。

記協重申記者與警員工作的時候應互相尊重，但認為陳當時正行使基本權利，亦有盡力配合警方行動，是次拘捕及定罪「向外界釋出香港以法律為名，針對新聞工作者，阻撓新聞採訪的強烈訊號」。連同陳朗昇在內，香港自2019年至今有起碼7名新聞工作者被判囚，最長刑期是32個月。

保護記者委員會（CPJ）形容裁決是香港政權再一次刻意侮辱新聞自由，「為香港警方提供了理據，以騷擾正履行職責的記者，也顯示港府對媒體的不包容」。無國界記者（RSF）發文予以譴責，指判決令人震驚，是對香港新聞自由再一次打擊。

陳朗昇早前參加的「路透社學人計劃」，路透研究所（The Reuters Institute）所長尼爾森（Rasmus Kleis Nielsen）表示遺憾：「這判決提醒了在威權環境中很多記者所面對的挑戰。新聞工作不是罪，也不該被視為罪。」

裁判官：肆無忌憚、不合情理地發問

事發於2022年9月，現職網媒「Channel C」多媒體製作主任的陳朗昇到旺角採訪一個業主大會（管委會會議）前，在場館外被便衣警員要求出示身份證。警員在審訊時稱，接到情報指有人鼓吹媒體及居民到場表達訴求，現場可能出現混亂，而當時看到陳朗昇以手按著袋子，認為他與同行人士或許打算示威，所以截停2人。警員稱有表露身份展示委任證，但陳情緒激動不依從指示，最終把他壓向牆邊，鎖上手扣拘捕。

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裁判官梁嘉琪接納警方的供詞可信，有合理的截查理由。她批評陳朗昇有多年採訪經驗，警員道出身份已達到其發問目的，但仍然繼續詢問，是「肆無忌憚、不合情理地發問」。她認為基於提問過程及態度，陳沒有與警方合作的意向，唯一目的是故意阻撓警員執行職務。而片段顯示當時引來途人駐足圍觀，其行為也令途人「擔憂」。

裁判官同時拒絕陳朗昇的證供，認為並非他當時的真實信念。陳朗昇在審訊時供稱，截查警員只是迅速地拿出卡套，沒有回應提問。而他曾於2019年反修例運動直播期間被警員公開身份證資料，擔心個資再外泄，因而問清楚警員身份，以便有需要時作出跟進。裁判官反駁本案沒有進行直播，沒有泄漏資料風險，陳沒有理會勸喻冷靜。

辯方引述陳朗昇稱對警隊沒有怨恨，而根據其他情節更嚴重的阻差辦公案例，以往會判處罰款或社會服務令等非監禁式刑罰。辯方亦呈上前立法會議員、前記協主席劉慧卿的求情信，提及陳任職記者逾20年期間，曾獲新聞獎、入選路透社學人計劃赴牛津大學進修；聖公會主教長則讚揚他貢獻牧區工作。

不過，裁判官認為要作出具阻嚇性判刑，並反映「公眾守規、守秩序的可貴」，加上陳朗昇的陳詞講辭未見其悔意，遂以7天為量刑起點，基於他對傳媒界的貢獻減刑2天，最終判囚5天。陳朗昇獲准以3萬港元保釋等候上訴，但期間不得離開香港。

（綜合報導）

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