香港：衔接中国和世界的地位不可或缺

（德国之声中文网）这个前英国直属殖民地主权归还20多年后，中国內地仍在很大程度上依赖作为金融重镇的香港。这个七百万人口都市是中国与世界相联系的中心接口。彼得森国际经济研究所的黄天雷（音译）指出，北京领导人明白，为实现自身富强，中国继续需要一个资本主义的香港。

资本自由流动

作为金融重镇，香港提供了理想条件。香港具备实现迅速、可靠转汇的法律框架条件，强于中国內地。2019年，在世界银行公布的全球最不受阻碍、同时有法律保障的经济活动最便利国家和地区排名单上，香港位居第四，中国仅排名第46。这产生具体影响：巨额资本源源流经这个特别行政区，中资几占其中的60%。它也涉及中国主席习近平的倾心项目--新丝绸之路。

贸易中心

香港属于全球最重要的贸易基地。对包括央企在内的中国內地企业而言，香港股市也不可或缺。根据港交所（HKEX）提供的数字，1986年以来，在香港实现的10个最大上市行为中，有9个涉及中资企业。电信巨头腾讯和保险业大亨平安集团均在恒生综指上挂牌。或许，互联网巨人阿里巴巴很快也会加入。阿里巴巴的股票先已在纽约交易。

有保障的法律框架

在全球经济交往中，有保障的法律框架成为香港的一张重要王牌。该法律框架基于基本法。该法从这个前英殖民地1997年主权移交起生效。其中心支柱是內地不存在的司法独立、以及贸易登记、争讼调停机制、独立海关体系。新近，东亚银行称香港拥有"世界级"司法制度。香港中文大学政治学者林和立指出，为确保安全，众多国际康采恩坚持要在香港签署协定，"若在上海签署，他们不会得到可以类比的保护"。

也是內地精英的"再保险"

即使是对中国內地的精英们来说，多年来，香港也已获得"再保险"的地位。林和立教授指出，香港有着所谓的"红色贵族"的巨额投资。"红色贵族"指的是北京领导层。林和立称，中国的"一万上层人士"在香港建构了金融储备，因此，北京最高层要极力阻止香港股市和不动产市场崩溃。

凝炼/洪沙（法新社）

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