 香港：衔接中国和世界的地位不可或缺 | 经济纵横 | DW | 15.08.2019

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经济纵横

香港：衔接中国和世界的地位不可或缺

中华人民共和国持续数十年高速增长容易让人忽视特别行政区香港的意义。其实，作为与世界联系的接口，对北京而言，香港的重要性独一无二。

Hongkong Skyline (Getty Images/AFP/A. Wallace)

（德国之声中文网）这个前英国直属殖民地主权归还20多年后，中国內地仍在很大程度上依赖作为金融重镇的香港。这个七百万人口都市是中国与世界相联系的中心接口。彼得森国际经济研究所的黄天雷（音译）指出，北京领导人明白，为实现自身富强，中国继续需要一个资本主义的香港。     

资本自由流动

作为金融重镇，香港提供了理想条件。香港具备实现迅速、可靠转汇的法律框架条件，强于中国內地。2019年，在世界银行公布的全球最不受阻碍、同时有法律保障的经济活动最便利国家和地区排名单上，香港位居第四，中国仅排名第46。这产生具体影响：巨额资本源源流经这个特别行政区，中资几占其中的60%。它也涉及中国主席习近平的倾心项目--新丝绸之路。     

Hongkong Gebäude der Bank of China und Cheung Kong Center (AFP/Getty Images/P. Lopez)

香港具备实现迅速、可靠转汇的法律框架条件，强于中国內地。

贸易中心

香港属于全球最重要的贸易基地。对包括央企在内的中国內地企业而言，香港股市也不可或缺。根据港交所（HKEX）提供的数字，1986年以来，在香港实现的10个最大上市行为中，有9个涉及中资企业。电信巨头腾讯和保险业大亨平安集团均在恒生综指上挂牌。或许，互联网巨人阿里巴巴很快也会加入。阿里巴巴的股票先已在纽约交易。     

China Börse Hongkong Shanghai (Reuters/Bobby Yip)

有保障的法律框架

在全球经济交往中，有保障的法律框架成为香港的一张重要王牌。该法律框架基于基本法。该法从这个前英殖民地1997年主权移交起生效。其中心支柱是內地不存在的司法独立、以及贸易登记、争讼调停机制、独立海关体系。新近，东亚银行称香港拥有"世界级"司法制度。香港中文大学政治学者林和立指出，为确保安全，众多国际康采恩坚持要在香港签署协定，"若在上海签署，他们不会得到可以类比的保护"。   

也是內地精英的"再保险"

即使是对中国內地的精英们来说，多年来，香港也已获得"再保险"的地位。林和立教授指出，香港有着所谓的"红色贵族"的巨额投资。"红色贵族"指的是北京领导层。林和立称，中国的"一万上层人士"在香港建构了金融储备，因此，北京最高层要极力阻止香港股市和不动产市场崩溃。     

凝炼/洪沙（法新社）     

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