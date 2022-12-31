香港荣休主教陈日君获准参加前教宗葬礼

（德国之声中文网）陈日君的秘书对外界披露了其1月3日出庭提出离港请求并获批的消息。按照计划，现年90岁的陈日君将在1月5日出席在梵蒂冈圣彼得广场的葬礼弥撒，并于1月7日返回香港。

本笃十六世于2006年将陈日君擢升为香港教区枢机主教（又译红衣主教），陈日君当时表示，这标志着教廷对中国的关注。陈日君2009年退休也同样是由本笃十六世批准的。

与现任教宗方济各分歧

近年来，作为民主倡导者的陈日君与现任教宗方济各在中国地区主教任命协议问题上产生了尖锐分歧。陈日君认为，教廷与中国当局了协议背叛了亲梵蒂冈的中国地区天主教徒以及遭受迫害的中国神职人员。

2022年5月，香港警方国安处以涉嫌“勾结外国势力罪”逮捕了包括陈日君在内的“612人道支援基金”五名信托人。天主教香港教区随后发表声明，表示极度关注陈日君的情况及安全，将热切地祈祷，同时促请香港警方和司法机关能以合乎情理及公义的原则处理事件。

2022年11月，五名信托人及秘书被西九龙裁判法院裁定犯“没有在指明时限内申请注册或豁免注册社团”罪，五名信托人各被罚款港币4000元，秘书被罚款2500元。成立与2019年的该基金为反送中运动中受伤、被捕或有关人士，提供人道支援，并且于2021年8月宣布逐步停止运营。陈日君目前尚未面临国安法检控。

陳日君：《中梵協議》是骯髒勾當

（美联社）

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