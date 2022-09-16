香港荣休主教陈日君等6人受审

（德国之声中文网）9月26日，90岁的天主教荣休主教陈日君和另外5人在香港受审。他们的基金曾向3年前香港发生的大规模反政府抗议活动中的被捕者提供法律支持和医疗费用。

身为亚洲最高级别天主教神职人员之一的陈日君枢机主教今年5月首次因涉“勾结外国势力”而被拘。

他和另外5名被告，其中包括歌手何韵诗和资深大律师吴霭仪，目前尚未被指控犯破坏国家安全的相关罪名。现在的罪名是，未正确登记后遭解散的“612”人道主义救济基金。

该基金向在2019年反政府示威期间被捕的抗议者提供医疗和法律辩护费用。2021年8月。该基金停止运作。

所有6名被告均不认罪。若被定罪，他们将面临最高1万港币罚款。

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陈日君枢机主教的被捕使香港天主教社区震惊，谴责梵蒂冈仍不放弃暖化与北京关系。

一段时间来，梵蒂冈致力于更新其与北京当局之间关于在中国教区任命主教的协议。根据该协议，中国有权推荐主教，然后报梵蒂冈批准任命。

陈日君主教强烈谴责该协议，称其是对忠于梵蒂冈的中国“地下”天主教徒的“出卖”。

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梵蒂冈对陈日君主教被捕事件始终沉默，只表示关心此事，并“密切关注情况的发展”。

（美联社，法新社）

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