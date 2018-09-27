 香港荣休主教陈日君再批中梵协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

香港荣休主教陈日君再批中梵协议

香港退休枢机主教陈日君重申了自己对梵蒂冈和北京新近达成的一份临时协议的严厉批评。他在接受《南德意志报》采访时表示，一周前签署的关于中国主教任命的临时协议是“我们历史上的悲剧时刻”，是“对教会的背叛”。

Hongkonger Bischof Joseph Zen Ze-kiun (picture-alliance/AP)

香港荣休主教陈日君（2013）

DW.COM

上周，梵蒂冈和中国达成关于主教任命的“临时协议”，认可了未获教廷同意而上任的共8名忠于北京政府的主教。教宗日前对未来的主教任命做出解释，还呼吁各方，支持梵蒂冈和北京政府新近签署的协议。 (26.09.2018)

梵蒂冈同中国就任命主教事宜暂时搁置了争议。虽然这不是一份所谓的"政治协议"，但台湾方面仍然对它充满疑虑。 (25.09.2018)

据报道，两名中国主教获准参加梵蒂冈的世界主教会议。此外，特朗普在联合国安理会向北京开火也是德语媒体关注的话题。 (28.09.2018)

（德国之声中文网）陈日君主教向《南德意志报》表示，教宗方济各"满怀希望"，"但协议背后，梵蒂冈里的那些人，有自己的议程，他们急不可耐。他们要玩世界政治，想在史书上留名。然而，教会却将受到巨创"。

他直接点了梵蒂冈国务秘书、红衣主教帕罗林（Pietro Parolin）及其众助手的名，称他们是"甜言蜜语、口是心非的高手"。他说："那个体系是问题。教宗只是一个人。他需要有一个提供咨询的内阁"。

随着该协议的签署，方济各教宗承认了8名未获教廷批准的效忠北京政府的中国主教。这样，60多年来，所有中国主教首次与罗马一致。

任命主教、认可未获罗马同意、忠于政府的在任高级神甫是梵中和解道路上的关键障碍。两国双边外交关系从1951年起中断。

据天主教通讯社报道，目前，中国国内估计有1300万天主教徒，其中多数被组织在国家许可的"爱国会"里。与此同时，存在着所谓的"地下教会"，有30多名未获国家认可的主教。在约65名忠于当局的主教中，有7名未获罗马认可，其中3人被教廷明确褫夺了主教名分。

陈日君红衣主教向《南德意志报》表示，中国的地下教会成员有被抛弃之感，"数十年来，他们抵抗了共产党及其扶持的假教会。现在，他们犹如被遗弃。"他指出，一旦人们感到，教会竟然与中共称兄道弟，"那就太有损于名声了"。

这位香港退休主教表示，方济各教宗曾一再捍卫出于良心理由的反抗权，"我要对人们说：履行这一权益！要是他们找到你们，要你们成为官方的党的教会的成员，你们就要拒绝。"陈主教指出，已经有地下教会成员，想要最好组织起来反对教宗和中共。他表示，"但我对他们说了，我不会领导这样的反叛运动"。

 

凝炼/苗子（据天主教通讯社）

相关音频视频

专访台湾主教洪山川  

陈日君：希望教宗重新考虑对华政策  

相关内容

China Provinz Hebei Katholische Minderheit

中梵结盟惹议 两国各有盘算 27.09.2018

梵蒂冈和中国达成主教任命协议后会有什么政治效应?虽然台湾官方强调台梵邦交不变，但香港枢机陈日君却说，梵蒂冈将放弃台湾。

China Peking Südkathedrale

专访：梵蒂冈无论赚到多少，最终都是输家 26.09.2018

就长期争议的「主教任命」问题达成协议之后，梵蒂冈与北京的关系是否会更近一步？梵蒂冈究竟试图通过协议达到什么目的？中梵下一个焦点是甚么？《德国之声》专访香港中文大学文化及宗教研究系副教授龚立人。

Vatikan Petersdom

不再是传闻！梵中签署主教任命协议 22.09.2018

这是一个里程碑式事件。经过数十年争议，梵蒂冈与中国达成关于主教任命的临时协议。本周六，梵蒂冈和中国官方媒体都确认了这一消息。

广告

媒体看中国

Screenshot Youtube | Satire aus Schweden - Thema China (youtube - SVT Humor)

墙外文摘： 辱华戏穿帮？习近平无能？

评论认为，如果不争取到民主自由这些制度框架来约束政府行为，中国私营企业只会内外受气。官方借瑞典酒店风波煽动国内的民族主义情绪，戏也没有原来那么容易演下去了。 