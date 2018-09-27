香港荣休主教陈日君再批中梵协议

香港退休枢机主教陈日君重申了自己对梵蒂冈和北京新近达成的一份临时协议的严厉批评。他在接受《南德意志报》采访时表示，一周前签署的关于中国主教任命的临时协议是“我们历史上的悲剧时刻”，是“对教会的背叛”。
（德国之声中文网）陈日君主教向《南德意志报》表示，教宗方济各"满怀希望"，"但协议背后，梵蒂冈里的那些人，有自己的议程，他们急不可耐。他们要玩世界政治，想在史书上留名。然而，教会却将受到巨创"。
他直接点了梵蒂冈国务秘书、红衣主教帕罗林（Pietro Parolin）及其众助手的名，称他们是"甜言蜜语、口是心非的高手"。他说："那个体系是问题。教宗只是一个人。他需要有一个提供咨询的内阁"。
随着该协议的签署，方济各教宗承认了8名未获教廷批准的效忠北京政府的中国主教。这样，60多年来，所有中国主教首次与罗马一致。
任命主教、认可未获罗马同意、忠于政府的在任高级神甫是梵中和解道路上的关键障碍。两国双边外交关系从1951年起中断。
据天主教通讯社报道，目前，中国国内估计有1300万天主教徒，其中多数被组织在国家许可的"爱国会"里。与此同时，存在着所谓的"地下教会"，有30多名未获国家认可的主教。在约65名忠于当局的主教中，有7名未获罗马认可，其中3人被教廷明确褫夺了主教名分。
陈日君红衣主教向《南德意志报》表示，中国的地下教会成员有被抛弃之感，"数十年来，他们抵抗了共产党及其扶持的假教会。现在，他们犹如被遗弃。"他指出，一旦人们感到，教会竟然与中共称兄道弟，"那就太有损于名声了"。
这位香港退休主教表示，方济各教宗曾一再捍卫出于良心理由的反抗权，"我要对人们说：履行这一权益！要是他们找到你们，要你们成为官方的党的教会的成员，你们就要拒绝。"陈主教指出，已经有地下教会成员，想要最好组织起来反对教宗和中共。他表示，"但我对他们说了，我不会领导这样的反叛运动"。
凝炼/苗子（据天主教通讯社）