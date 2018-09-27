香港荣休主教陈日君再批中梵协议

（德国之声中文网）陈日君主教向《南德意志报》表示，教宗方济各"满怀希望"，"但协议背后，梵蒂冈里的那些人，有自己的议程，他们急不可耐。他们要玩世界政治，想在史书上留名。然而，教会却将受到巨创"。

他直接点了梵蒂冈国务秘书、红衣主教帕罗林（Pietro Parolin）及其众助手的名，称他们是"甜言蜜语、口是心非的高手"。他说："那个体系是问题。教宗只是一个人。他需要有一个提供咨询的内阁"。

随着该协议的签署，方济各教宗承认了8名未获教廷批准的效忠北京政府的中国主教。这样，60多年来，所有中国主教首次与罗马一致。

任命主教、认可未获罗马同意、忠于政府的在任高级神甫是梵中和解道路上的关键障碍。两国双边外交关系从1951年起中断。

据天主教通讯社报道，目前，中国国内估计有1300万天主教徒，其中多数被组织在国家许可的"爱国会"里。与此同时，存在着所谓的"地下教会"，有30多名未获国家认可的主教。在约65名忠于当局的主教中，有7名未获罗马认可，其中3人被教廷明确褫夺了主教名分。

陈日君红衣主教向《南德意志报》表示，中国的地下教会成员有被抛弃之感，"数十年来，他们抵抗了共产党及其扶持的假教会。现在，他们犹如被遗弃。"他指出，一旦人们感到，教会竟然与中共称兄道弟，"那就太有损于名声了"。

这位香港退休主教表示，方济各教宗曾一再捍卫出于良心理由的反抗权，"我要对人们说：履行这一权益！要是他们找到你们，要你们成为官方的党的教会的成员，你们就要拒绝。"陈主教指出，已经有地下教会成员，想要最好组织起来反对教宗和中共。他表示，"但我对他们说了，我不会领导这样的反叛运动"。

凝炼/苗子（据天主教通讯社）