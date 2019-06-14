香港英籍警察被起底 妻子儿女同遭殃

香港的抗议活动中，警察的角色不好扮演，尤其身居高位的英籍警官不仅遭到谴责，他们当中有人还被"起底"，个人家庭资料被公开晒到网上。
（德国之声中文网）香港由反送中条款引发的持续数周的抗议活动中，32000名警察深感寡不敌众。在这场已演变成浩大的反政府示威中，由于港府既无能、也无意愿寻找政治解决方案，从而警察常常成了火线上人们广为攻击的对象。
警察当中包括少部分外籍警官，他们经常在制止骚乱的前线担任着指挥官的角色，下令发射催泪弹以及橡皮子弹。媒体对他们进行了报道，他们的名字还在英国议会被一名议员提到，之后，他们遭起底，个人数据被公开登到网上。
被起底的主要人物除两名警长外，还包括他们的助手。香港警务督察协会主席泰勒（Neil Taylor）对法新社表示，"他们真是经历了磨难，但并不光是他们。他们的孩子在学校被东西扔砸，他们当中一人的妻子到超市买东西遭人唾骂。任何人都不该对此幸灾乐祸。"
泰勒的一名不愿透露姓名的同事补充说，"他们两人都说，非常难，但这是我们的工作。……这说法当中，有多少是给自己壮胆，有多少发自内心，我并不知道。"
1997年香港主权回归中国时，香港警察中有大约900名英籍警员。他们当中有许多人被劝留帮助政权过渡，他们还被要求精通广东话，现在，这些人当中还剩下大约60来人留在香港。其中最晚的是1994年招进的那一批，再后来，香港便不在海外征召警员了。到2028年，他们中最后的一批将退休。
主权移交前，香港刑警总长维克尔斯（Steve Vickers）于1993年离任，之后，他办起一个风险咨询公司。他说，香港外籍警员留任是必要的，在当时可以保证"延续性和人们的信任"。他告诉法新社，他们的留任很有价值，也是人们希望的。
但他表示，后来香港的警力发生了很大变化，尤其是北京越来越伸展其权势，"回归后的这些年，中国的崛起日益明显，而香港政府也愈发地政治化。……"政治化当然会影响到警察。"
香港示威者谴责警察过度使用暴力。被起底的外籍警员则被广泛视为北京政权的帮凶，阻止香港人们争取真正的自由。本月初的一次抗议活动中，著名社会运动人士黄之锋曾表示，"你虽是英国人，但却为北京的利益服务。"
香港警方高层坚决反对在网上公开起底这种行为，不同意"过度执法"的说法。一名警员对法新社说，"西方警察控制群体事件时，动用暴力的程度要高得多。"
另外两人提到法国的"黄背心"抗议活动，"不论在巴黎还是在纽约，都会有更多的伤者，更多人头破血流，更多人骨折。" 在法国，至少有23人被塑胶子弹打瞎眼睛。
警方高层还说，许多警员同情和平抗争，他们负责协助抗议活动顺利进行，但对政府的政策并没有发言权。
李鱼/凝炼(法新社等)