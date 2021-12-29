时政风云

香港艺人何韵诗及《立场新闻》高层遭逮捕

香港警察国安处12月29日以“串谋发布煽动刊物”罪为由，突袭独立网陆媒体《立场新闻》办公室，并逮捕多名高层，这是继搜查《苹果日报》以来，再次有媒体遭港警高调大规模搜查。 《立场新闻》同一天通过社媒宣布停止营运，并将删除网站及社媒的所有内容。