香港艺人何韵诗及《立场新闻》高层遭逮捕

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香港警察国安处12月29日以“串谋发布煽动刊物”罪为由，突袭独立网陆媒体《立场新闻》办公室，并逮捕多名高层，这是继搜查《苹果日报》以来，再次有媒体遭港警高调大规模搜查。 《立场新闻》同一天通过社媒宣布停止营运，并将删除网站及社媒的所有内容。
港警国安处人员以涉嫌串谋发布煽动刊物罪，拘捕香港《立场新闻》多名现任与前任高层，包括知名歌手何韵诗。该网媒随即宣布停止运作，遣散所有员工。专家担忧，这波逮捕可能为香港传媒圈创下危险的先例。
港府连续两日以涉嫌「串谋发布煽动刊物罪」来指控香港《苹果日报》与《立场新闻》的现任与前任高层。香港法律专家黎恩灏分析，港府此举其中一个目的是要增加已被关押被告的刑期。
在香港《苹果日报》终止营运数天後，香港警方27日晚间於机场以违反国安法名义，逮捕正准备前往英国的前《苹果日报》英文版执行总编辑冯伟光。香港记协对此做出强烈谴责。
在支联会表明不会向港警缴交资料後，支联会副主席邹幸彤及多名常委被捕。与此同时，港警的逮捕数据显示，至少有7位民主派人士被逮捕後，还押至今超过200日。
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