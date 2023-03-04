 香港"职工盟"前总干事邓燕娥遭警方逮捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2023

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新闻广角

香港"职工盟"前总干事邓燕娥遭警方逮捕

多家香港媒体报道称，香港劳工组织"职工盟"前总干事邓燕娥周四在探视服刑中的丈夫时，以涉嫌"勾结境外势力危害国家安全"罪名遭香港警方逮捕。

2021年四月，李卓人在法庭前接受媒体采访。（资料图）

2021年四月，李卓人在法庭前接受媒体采访。（资料图）

（德国之声中文网）亲北京的香港《文汇报》周四报道称，香港警方国安处人员三月九日中午12时许在港岛赤柱监狱外拘捕一名中年女子，据了解这名女子是已解散的「职工盟」秘书长李卓人的妻子邓燕娥。

邓燕娥与李卓人于1985年结婚，二人于1990年七月创立职工盟，由李卓人担任秘书长，邓燕娥也曾任职工盟总干事。该组织曾经是香港最大的工会组织之一。 

《香港01》报道称，李卓人于2019年参与8.18流水集会、8.31集会，又于2020年参与六四集会，以及在2021年元旦在立法会旁海边放写有”释放政治犯“的氢气球，被警方拘捕及控告多项罪名，前后多宗案件的刑期累计共20个月。

2021年2月16日，李卓人涉嫌“非法集会”在西九龙裁判法院出庭。

2021年2月16日，李卓人涉嫌“非法集会”在西九龙裁判法院出庭。

《文汇报》称，邓燕娥于2021年9月离开香港前往英国，但早前秘密回港，这次是涉嫌违反「勾结境外势力危害国家安全」等罪名被警方拘捕。 香港《明报》报道称，邓燕娥周四是到赤柱监狱探望李卓人后被带走。

香港国安法实施后的两年多来，大批反对派人士被捕入狱，不少政治及公民组织宣布解散，成立已31年的劳工组织"职工盟"也已于2021年10月宣布解散。

 

（综合报道）

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