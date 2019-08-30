 香港考题涉日本侵华史 官方轰伤害民族感情惹争议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2020

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香港考题涉日本侵华史 官方轰伤害民族感情惹争议

近日香港高考一道历史题，引爆严重的中港矛盾及官民对抗。官方批评「伤害民族感情」促取消考题，民间则指此举损害教育专业自主，更有学者形容是文革2.0。

Bildergalerie Tsingtau (Konfuzius Institut Leipzig e.V./Paul Ernst Prasser)

香港考题涉日本侵华史。图为1914年日军取代德国、占领青岛

（德国之声中文网）周四（14日）开考的香港中学文凭试（DSE）历史科有一道这样的必答题，要求考生根据参考资料作答：「『1900-45年间，日本为中国带来的利多於弊。』你是否同意此说？」

当中涉及的1900至1945年间，正好是日本占领中国东北及其後全面侵华的时期，引起亲北京的建制派阵营和港府官员注意，连中国外交部也介入。

港府促取消试题

事件一天内火速发酵，《明报》及《香港01》报导，教育局局长杨润雄周五（15日）举行记者会，要求负责举办考试的考评局取消该试题，属史无前例之举。他多次批评试题设计偏颇，严重伤害在日本侵华战争造成大量丧生的国民感情与尊严，对此深感遗憾，更明言题目没有讨论空间，「答案只有弊，不会有任何利」。他指教育局下周一（18日）会派员到考评局调查出题机制。

有记者追问，考生除援引资料外，也可引述历史知识作答。教育局首席助理秘书长陈碧华回应称，题目提供资料选材已有倾向性，「读历史要严肃，有敬意态度，有些历史事件不可以开放讨论」，又强调不少学者已有共识，这条题目应教学生国民感情丶民族归属感，以及中日关系方面的合作丶冲突。

事件震惊香港全港各界，有香港网民指取消题目对考生不公平，又质疑类似题目几十年来都很常见，这次是「学术问题政治化」。有网民指出，题目是问1900至45年，「又不是问『日本侵华是利多於弊』」丶「难道抗日战争打了45年？」。也有人反问「还有什麽科目不会伤害中共和中国民族感情」，认为如果连历史讨论也不准，「怪不得香港教育越趋堕落，学术自由已死」。

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学者：文革2.0

香港教育专业人员协会（教协）强烈谴责当局做法，批评是对教育专业的再次严重践踏。《苹果日报》也引述教育界立法会议员叶建源形容，教育局打击考评局的专业性，以後学者或资深教师受邀出试题时却步。他又指，试题要求考生论证，除了提供的资料也要运用自身历史知识，学生可以回答「弊多於利」，但当局只将问题无限放大，政治意图凌驾了教育。

国际关系学者沈旭晖在社交媒体形容，文革2.0来到香港，由批判历史教育掀起序幕，鸦片战争丶中日历史关系忽然变成「敏感议题」，会因为伤害民族感情被上岗上线批斗，如同文革1.0姚文元批新编历史剧《海瑞罢官》掀起序幕。

引用3篇史料

香港中学文凭试相当于「高考」，除了中丶英丶数和通识4个科目，包括历史在内的其他科目都是选修科。负责出题的考评局是财政独立的法定机构，其中历史科的审题委员会包括大学教授和学科专家。

涉事考题为历史考卷常见的开放式题型，目的是考核学生选用及组织史料的能力。当中的参考资料包括1905年日本法政大学校长的一篇文章，1912年黄兴写给日本政客信函，以及1912年日本三井财阀借款予中华民国临时政府的条款。亲北京阵营认为，当中2篇资料倾向日本立场。

中学教师：99%会答弊多於利

然而，今年参与改卷丶中学历史科教师Patrick Wong接受德国之声访问时表示，有关题型非常普遍，某某历史事件「利多於弊，你同意吗？」也是一贯问法，不理解为何会被大做文章。他指出，历史科训练学生分析史料的效用与限制（usefulness and limitations），「给数段片面的参考资料，就是为了给学生评论资料的用处和问题」。

他表示，题目涉及年份为1900至45年，当中1900至20年日本有很多经济投资在中国，中国人也学习了日本的宪制改革并出现留学潮，其後发生日本侵华丶抗日战争的伤痛，「的确正反两面都有，局长说只有弊丶没有利是公然无视史实，毫不专业」。

他续分析，虽然涉事题目提供了较正面的资料，但回答「利多於弊」其实相当困难，因为史料并不足够，「大家都知道抗日历史，相信99%学生也会答弊多於利」。他又强调，评分准则重视正反两面，「资料给你正面，你就要想想反面，所有考生都知道要答反面才会高分」。

官媒：引导学生做汉奸

这道行内人认为是平平无奇的题目，却引起亲北京阵营极大反应。周四（14日）中午考试结束後，中联办旗下报章《大公报》及《文汇报》就引述立场亲建制的香港教育工作者联会（教联会）副主席穆家骏指，题目带有极强倾向性，「若让学生作答同意观点，是引导学生做汉奸」。

教联会其後发表声明指，怀疑考评局评核发展部经理（历史科）杨颖宇的政治立场影响到试题的设置。《文汇报》报导指，曾有读者爆料称杨颖宇在Facebook个人帐户多次发表扭曲历史言论，指「没有日本侵华，哪有新中国？」，将「港独」分子黄台仰类比为孙中山。

中国官媒《环球时报》当晚亦以《香港今日「高考」题「引导学生做汉奸」？！》为题发文批评杨颖宇的个人言论「仇中」丶违背《基本法》，并斥有关试题「立场歪曲丶倾向性极强」。

外交部：教育不可成为「无掩鸡笼」

到了晚上，中国外交部驻香港公署更在Facebook专页发帖，引述行政长官林郑月娥早前接受《大公报》专访时表示，教育不可以成为「无掩鸡笼」（广东话谚语，无掩鸡笼自出自入，意指没人管）。

香港考评局周五（15日）凌晨发声明回应事件，指十分重视外界意见，将严肃跟进处理，但强调历史科考试刚完成，仍未开始阅卷程序，目前不宜就试题作出评论，恐影响閲卷的公平公正，有损考生利益。

Mao Zedong - Ausrufung der Volksrepublik China (1949) (picture-alliance/United Archives/WHA)

毛泽东曾感谢日军侵华？

毛泽东曾感谢日军侵华？

事件意外地引出历史讨论，有指中国外交部编纂的《毛泽东外交文选》中，毛泽东曾至少3次感谢日军侵华，1961年会见日本社会党议员黑田寿男时曾指「如果没有日本的侵略，我们现在还在山里，就不能到北京看京剧了…日本垄断资本和军阀给我们做了件『好事』，如果需要感谢的话，我倒想感谢日本皇军侵略中国」。

他又曾称，中共趁日军侵华时建立多个根据地，为「解放战争创造了胜利的条件」。

北京：香港教育要「去殖民化」

香港学生一直被指缺乏国家认同感，2012年时任特首梁振英曾力推「国民教育」，但民意强烈反弹，引发由黄之锋等中学生率领的「反国教运动」，有关课程最终搁置。

2014年占中後，建制阵营多次指社会动乱元凶是在中学取消中国历史作为必修科，以及加入旨在培养批判思维的通识教育，鼓动了学生参与公民抗命。中国官媒也多次指香港教育要「去殖民化」，曾多次传出中国历史科要大幅「加厚」中共史及49年後新中国发展历程，直到1978年改革开放为止，刚好避过触碰1989年六四事件的敏感话题。

2019年反送中运动中出现大量年轻面孔，香港独立的呼声也比以往高涨，整顿教育被指再次成为官方的议程。

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