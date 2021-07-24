香港羽球员伍家朗穿无区旗黑衣参赛遭批

（德国之声中文网）正在东京参加奥运的香港羽毛球员伍家朗在上周六（7月24日）的男子羽毛球单打小组赛上击败墨西哥选手，但在该场比赛中最多人讨论的却是他身穿的黑色上衣。伍家朗比赛时身穿一件正面全黑，背面印有英文姓名缩写和HONG KONG CHINA的运动服，而其他出席东奥羽毛球双打赛事的香港选手则穿着由赞助品牌尤尼克斯（YONEX）提供，印有香港区旗的球衣。

事后，伍家朗穿着的无区旗黑色球衣遭到诸多批评。民建联成员穆家骏在Facebook发文 ”强烈谴责”，称 ”如果不想代表中国香港，请选择退赛！” 立法会议员何俊贤在个人Facebook页面写道，“羽毛球队连在队服上印上区旗区徽的钱都没有吗？成何体统？” 由于参与两年前 ”反送中”游行的民众多以黑衣打扮出席，因此黑色T恤也容易让人联想到香港的民主抗争。



香港羽毛球总会25日晚发布新闻稿，承认球队之间的沟通出现问题，也愿全力提供协助让伍家朗在下一场赛事穿上印有区旗的球衣。该新闻稿称，伍家朗在东京奥运前未能与现有赞助商尤尼克斯续约，由于时间紧迫，因此决定先自行安排球衣参赛。在上周六比赛当日，伍家朗穿着的球衣只根据国际奥委会及世界羽毛球联会的基本要求，印上球员姓名及所属地奥委会名称（HONG KONG CHINA）。

伍家朗也在个人Instagram页面解释，因与球衣赞助商合约完结，现属于“自由身”而必須自備球衣出賽。此次比赛球衣上的文字是自行找店家印制，但并未获得授权印上香港区旗。他强调，一直以來都以能代表香港出賽而自豪，目前正积极处理区旗的事宜，希望下场比赛前可以修正。他也希望大家专注于运动员场上表现，而不是聚焦在他的衣服上。伍家朗还贴出了特区政府有关展示及使用国旗及区旗的规定，即：“未经行政长官预先批准，不得在任何非官方机构的标志、印章或徽章中，使用国旗、国徽、区旗、区徽或其图案”。

民衆挥舞香港区旗

批评伍家朗的民建联成员穆家骏在Facebook遭网民洗版式留言，大多是指责他“批斗”香港运动员並要求他道歉。穆家骏的facebook专页今日已无法显示页面，疑似遭關閉或刪除。立法会议员何俊贤则补充指出，“大家不要认定是运动员问题，就是未知事实前，什么原因都有可能。” 行政会议成员、工联会副会长黄国健受访时表示，他认为某些批评者“过份敏感”，一见到黑衫就觉得“黑暴回朝”，他也稱批評人士应向运动员道歉。

（法新社、 立场新闻、明报、hk01、rthk等）

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